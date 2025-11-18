중부내륙고속도로 고령2터널에서 화물차 추돌... 1명 숨져

큰사진보기 ▲중부내륙고속도로 고령2터널 내에서 화물차 3대가 추돌해 화재가 발생하면서 1명이 사망하고 1명이 다쳤다. ⓒ 경북소방본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲중부내륙고속도로 고령2터널 내에서 화물차 3대가 추돌해 화재가 발생하면서 1명이 사망하고 1명이 다쳤다. ⓒ 경북소방본부 관련사진보기

AD

중부내륙고속도로 고령2터널에서 화물차 3대가 잇따라 추돌해 1명이 숨지고 1명이 다치는 사고가 발생했다.경북소방본부에 따르면 18일 낮 12시 34분께 경북 고령군 성산면 오곡리 중부내륙고속도로 양평 방향 58km 지점 고령2터널 안에서 화물차 3대가 추돌하면서 화재가 발생했다.이중 5t 트럭 1대가 전소되면서 트럭에 타고 있던 운전기사 1명이 그 자리에서 숨지고 또 다른 화물차 운전자 1명이 다쳐 병원으로 이송됐다.소방당국은 사고 직후 펌프차 등을 동원해 오후 1시 9분께 큰 불길을 잡았고 오후 1시 47분께 완전히 진화했다.한국도로공사는 사고 직후 터널 내부 등에 연기가 퍼지자 고령2터널 구간에 대해 통행을 전면 차단했다.이후 오후 1시 55분께 양평방향 일부를 제외하고 통행을 재개한 뒤 오후 2시 18분께 모두 정상적으로 통행을 재개했다.경찰과 소방당국은 화물차 간 추돌사고가 화재로 번진 것으로 보고 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위와 피해 규모 등을 조사하고 있다.