중부내륙고속도로 고령2터널에서 화물차 추돌... 1명 숨져

사회

대구경북

25.11.18 15:39최종 업데이트 25.11.18 15:39

중부내륙고속도로 고령2터널에서 화물차 추돌... 1명 숨져

화물차 3중 추돌로 화재 발생, 양방향 통행 전면 차단했다가 오후 통행 재개

중부내륙고속도로 고령2터널 내에서 화물차 3대가 추돌해 화재가 발생하면서 1명이 사망하고 1명이 다쳤다.
ⓒ 경북소방본부

중부내륙고속도로 고령2터널에서 화물차 3대가 잇따라 추돌해 1명이 숨지고 1명이 다치는 사고가 발생했다.

경북소방본부에 따르면 18일 낮 12시 34분께 경북 고령군 성산면 오곡리 중부내륙고속도로 양평 방향 58km 지점 고령2터널 안에서 화물차 3대가 추돌하면서 화재가 발생했다.

이중 5t 트럭 1대가 전소되면서 트럭에 타고 있던 운전기사 1명이 그 자리에서 숨지고 또 다른 화물차 운전자 1명이 다쳐 병원으로 이송됐다.

소방당국은 사고 직후 펌프차 등을 동원해 오후 1시 9분께 큰 불길을 잡았고 오후 1시 47분께 완전히 진화했다.

중부내륙고속도로 고령2터널 내에서 화물차 3대가 추돌해 화재가 발생하면서 1명이 사망하고 1명이 다쳤다.
ⓒ 경북소방본부

한국도로공사는 사고 직후 터널 내부 등에 연기가 퍼지자 고령2터널 구간에 대해 통행을 전면 차단했다.

이후 오후 1시 55분께 양평방향 일부를 제외하고 통행을 재개한 뒤 오후 2시 18분께 모두 정상적으로 통행을 재개했다.

경찰과 소방당국은 화물차 간 추돌사고가 화재로 번진 것으로 보고 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위와 피해 규모 등을 조사하고 있다.

#중부내륙고속도로#화재#화물차추돌#고속도로사고#한국도로공사

조정훈 (tghome)
    대구주재.

