"기후에너지환경부, 온실가스 10배 늘리는 발전소 증설 승인"

큰사진보기 ▲동네방네기후정의, 대전충남녹색연합, 대전환경운동연합, 진보당대전시당, 정의당대전시당, 대전녹색당 등 대전지역 환경단체와 진보정당은 18일 오전 세종시 정부청사 기후에너지환경부 앞에서 대전열병합발전 증설 중단 촉구 기자회견을 개최했다. ⓒ 대전충남녹색연합 관련사진보기

"기후위기 시대 역행하는 대전열병합발전 증설 허가한 기후에너지환경부 규탄한다."

동네방네기후정의, 대전충남녹색연합, 대전환경운동연합, 진보당대전시당, 정의당대전시당, 대전녹색당 등 대전지역 환경단체와 진보정당은 18일 오전 세종시 정부청사 기후에너지환경부 앞에서 기자회견을 열고 대전열병합발전소 증설 허가를 내준 기후에너지환경부를 강하게 규탄했다.이들은 대전열병합발전소 증설 사업은 지역 주민의 건강을 위협하고, 대전시 전체 탄소중립 목표를 무력화시킬 것이라고 주장했다.이들에 따르면, 대전 대덕구 신일동에 위치한 대전열병합발전소는 '현대화 사업'이라는 이름으로 9000억 원을 투입해 증설을 추진 중이다. 그러나 용량은 4배로 늘어나지만 열공급은 줄어들고, 온실가스 배출량은 기존 대비 10배, 질소산화물 등 대기오염물질은 9배 가까이 증가할 것으로 이들은 추산하고 있다.이들은 이날 발표한 기자회견문을 통해 "지난 2월, 전기위원회가 대전열병합발전(주)의 발전사업 변경을 허가했다"며 "이는 기후위기 대응을 선언한 정부의 정책기조에 정면으로 배치된다"고 규탄했다.이어 "사업자가 연료를 벙커C유에서 LNG로 바꾼다고 하지만, 이는 미세먼지를 줄이는 대신 온실가스를 대폭 증가시키는 조치에 불과하다"며 "발전소 증설 이후 연간 180만 톤의 온실가스가 배출된다는 사실은 사업자 스스로도 인정하고 있다"고 밝혔다.이들은 특히 "사업자의 기후환경영향평가 보고서에 제시된 감축방안은 실효성이 없다"며 "저공해 건설기계 이용이나 친환경 사무실 운영은 미미한 효과에 불과하고, 수소혼소·탄소포집기술(CCUS) 등은 현실성이 부족하다"고 비판했다.그러면서 "윤석열 정부는 기후위기 대응을 포기했던 정부다. 주민과 대전시, 대덕구가 반대해 보류됐던 사업이 내란 사태의 혼란기에 아무런 설명 없이 허가됐다"며 "기후에너지환경부가 산업부의 에너지 부서를 통합해 새롭게 출범했지만, 여전히 온실가스 감축보다 산업 논리를 우선하고 있다"고 지적했다.이들은 또한 "기후위기 시대에 온실가스 배출량을 폭증시키는 화력발전소 증설을 허가한 것은 탄소중립 정책에 대한 정면 도전"이라고 규정하면서 "기후에너지환경부가 오히려 화석연료 확대를 부추기고 있다"고 비판했다.이들은 끝으로 "결국 온실가스 배출 증가를 막는 유일한 대안은 증설계획 폐기뿐"이라고 강조하고 "기후에너지환경부가 돈벌이 부처가 아닌 진정한 기후 대응 부처로 거듭나야 한다"고 촉구했다.이날 사회에 나선 박은영 대전충남녹색연합 사무처장은 "대전시에 온실가스 대책을 물었더니 '우리도 열병합에 대책을 물었다'는 답을 들었다. 정말 기가 막힌다"며 "기후에너지환경부도 마찬가지로 무책임하다. 온실가스 감축 목표를 세워놓고 발전소 증설을 허가하는 것은 앞뒤가 맞지 않는다"고 비판했다.규탄발언에 나선 김명이 동네방네기후정의 유성구 주민은 "국민의 에너지 주권은 기업의 탐욕이 아니라 시민의 건강권에 있다"며 "화석연료를 더 태우는 계획을 승인한 기후에너지환경부는 제 이름값조차 못하고 있다. 에너지 전환의 본질은 생산 방식부터 바꾸는 데 있다"고 강조했다.김윤기 정의당 대전시당 민생특별위원장도 "대한민국은 이미 세계 10위권의 탄소배출국이며, 1인당 배출량은 세계 평균의 두 배에 달한다"며 "정부는 NDC 목표와 탈석탄 약속을 내세우면서도 뒤로는 온실가스 10배 배출 발전소를 승인했다. 이는 주민 의견도, 공공성도 무시한 졸속 결정"이라고 지적했다.이어 그는 "이 사업에는 해외 투기자본이 대거 참여하고 있어, 이익은 외국 자본이 취하고 피해는 시민이 떠안는 구조"라며 "정의로운 에너지 전환을 위해 지역사회와 함께 끝까지 싸우겠다"고 말했다.또한 한재각 대전녹색당 공동운영위원장은 "전기위원회가 환경적 영향과 주민 의견을 무시한 채 사업을 승인했다"며 "대전 시민과 환경단체가 힘을 모아 이 증설 계획을 반드시 중단시켜야 한다. 기후위기 시대, 대전에서 싸워야 할 가장 중요한 싸움"이라고 강조했다.이날 기자회견 참가자들은 "기후위기 역행하는 열병합발전 증설 중단하라", "기후에너지환경부는 각성하라", "탄소중립 후퇴시키는 발전소 증설 반대한다"는 등의 구호를 외치며 기자회견을 마무리했다.