경남여성가족재단, 운영 부실 투성이... "진상 규명" 촉구

큰사진보기 ▲경상남도여성가족재단. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

경상남도 출자출연기관 경상남도여성가족재단(대표이사 정연희)이 운영에 여러 문제점을 드러낸 가운데, 철저한 진상규명과 함께 대표이사 즉각 사퇴를 촉구하는 목소리가 계속 나오고 있다.여러 부실운영 의혹은 경남도의회 문화복지위원회의 행정사무감사에서 드러났다. 이후 전국공공연구노동조합 경남여성가족재단지부, 경남여성단체연합에 이어 더불어민주당 경남도당은 각각 입장문을 통해 "부실 운영을 규탄한다"라며 '철저한 진상 규명'과 정연희 대표이사 즉각 사퇴를 촉구했다.최근 열린 경남도의회 문화복지위원회 행정사무감사에서는 경남여성가족재단의 운영과 관련한 여러 문제점이 드러났다. 재단이 올해 추진했던 사업에서 강사 선발과 강사비 지급 등의 과정이 부적절했다는 의혹이 제기된 것이다.재단은 창업블라섬 사업을 추진하면서 공개모집 절차 없이 1년간 자율연수 휴직 중인 초등교사를 강사로 위촉했고, 교육청에는 월 200만 원의 겸직 수당을 신고했으나 실제로는 4개월 반 동안 총 4680만 원, 즉 월 1000만 원 이상의 고액 강의료를 지급했다는 의혹이 제기되었다.또 노트북 20대를 빌린 비용이 구매 비용보다 높아 불합리한 예산 집행이 있었고, 20명의 교육생 중 9명이 중도 포기하는 등 사업 운영의 파행이 여실히 드러났다는 것이다. 이와 관련해 국민신문고와 국가인권위원회에 총 6건의 민원이 접수되었다.더불어민주당 경남도당은 18일 낸 성명을 통해 "경남여성가족재단의 총체적 부실 운영 사태에 대한 철저한 진상규명과 관련 책임자 처벌, 정연희 대표이사의 즉각적인 사퇴를 강력히 촉구한다"라고 밝혔다.이들은 "도민의 세금으로 운영되는 재단에서 상식 밖의 부실 운영이 발생한 것에 대해 재단 책임자들은 물론, 최종적인 관리·감독 책임을 지는 경남도에 그 책임을 묻지 않을 수 없다"라며 "그럼에도 재단 간부들이 '보고를 받지 않았다'며 책임 회피에 급급한 모습은 도민을 더욱 실망시키고 있다"라고 밝혔다.경남도의원을 지낸 정연희 대표이사에 대해, 이들은 "박완수 경남지사의 최측근으로 알려진 인물로 이번 사태에 대한 막중한 책임을 통감하고 즉각 자진사퇴해야 마땅하다"라고 촉구했다.경남도에 대해 민주당 경남도당은 "재단의 모든 사업에 대해 즉각적이고 철저한 특정 감사 및 행정사무조사를 실시하고, 부실 운영 및 예산 낭비에 관련된 모든 진실을 투명하게 밝혀라", "도민의 신뢰를 저버린 이번 사태의 책임자를 엄중히 처벌하고, 책임회피에 급급한 재단 간부들을 포함하여 부실을 초래한 모든 관련자에 대한 강력한 징계를 단행하라"라고 촉구했다.민주당 경남도당은 "정연희 대표이사는 도민에게 사과하고 이번 사태에 대한 책임을 지고 즉각 사퇴하라"라며 "재단이 운영 체계 전반에 대한 조직 진단을 통해 전면적인 쇄신안을 마련하여 공정하고 투명한 재단으로 거듭나기를 바란다"라고 밝혔다.경남여성단체연합은 지난 13일 "경남도는 행정사무감사로 드러난 재단 현 사태의 진상을 철저히 조사하고 대표이사와 운영 책임자들의 징계, 법적 책임을 물어야 한다"라며 "재단 성평등 정책연구 본래의 기능 강화와 운영 정상화 대책을 수립하라"라고 촉구했다.경남여연은 "관리감독의 책무가 있는 경남도는 재단 출범 본래의 취지를 망각하고 성고정관념에 갇혀 여성, 가족과 관련된 각종 기관을 재단에 위수탁 기관으로 몰아넣고 제대로 운영될 수 없는 구조를 만들었기에 이번 사태의 책임을 져야 한다"라고 밝혔다.이들은 "총체적 문제에 경남도 행정의 책임을 묻지 않을 수 없다"라며 "2024년 행정조직 개편으로 여성, 성평등 전담국 '여성가족국' 4개과를 폐지하고 복지여성국 2개과로 행정의 정책추진과 관리감독의 기능과 권한을 축소했을 때부터 이미 예견되었던 파행이기에 더욱 책임을 져야 한다"라고 설명했다.이들은 "경남도는 행정사무감사에서 지적된 독단적인 조직 관리 운영, 무분별한 예산 사업의 집행, 재단 대표이사의 무리한 위수탁 기관장 겸직 등 문제점을 철저히 진상 조사하고 책임자 처벌과 법적 절차를 진행, 재발 방지를 위한 대책을 수립해야 한다"라고 촉구했다.경남여연은 "경남의 성평등 변화를 촉구하는 많은 도민들과 여성시민사회 영역의 바람과 법에 근거하여 설립한 재단의 성평등 정책 실현을 위한 조사, 연구기능 강화와 정책 제안, 정책 실현 방안 수립을 위한 사업 기획 등 본래의 목적이 달성될 수 있도록 정상화 대책 수립을 요구한다"라고 밝혔다.앞서 전국공공연구노조 경남여성가족재단지부는 "재단 운영의 난맥상이 드러났다"라며 "행정사무감사에서 존재 자체에 의문을 제기하는 목소리가 나올 정도로 재단 이미지가 완전히 실추됐다. 철저한 진상조사와 징계가 필요하다"라고 강조했다.한편 경남도의회 행정사무감사 때 재단 관계자는 "정규직 상근직원이 아니어서 공개 모집할 의무가 없었고, 사업예산과 시간적 급박성이 있었다"라고 답변했다.