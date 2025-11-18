[홍성] 병원 가득 채운 천상의 하모니, '음악으로 힐링'

큰사진보기 ▲홍성군립합창단이 홍성의료원에서 환자들의 빠른 쾌유를 기원하는 ‘찾아가는 음악회’를 개최했다. 이번 공연은 홍성의료원을 찾은 환자와 병원 관계자들에게 문화예술로 치유를 바라는 마음을 전하려는 의미를 담고 있다. ⓒ 홍성의료원 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲홍성군립합창단이 홍성의료원에서 환자들의 빠른 쾌유를 기원하는 ‘찾아가는 음악회’를 개최했다. 이번 공연은 홍성의료원을 찾은 환자와 병원 관계자들에게 문화예술로 치유를 바라는 마음을 전하려는 의미를 담고 있다. ⓒ 홍성의료원 관련사진보기

충남 홍성군립합창단이 홍성의료원에서 환자들의 빠른 쾌유를 기원하는 '찾아가는 음악회'를 개최했다.기획 공연으로 마련된 이번 음악회는 홍성군이 주최하고 홍성군립합창단과 홍주문화관광재단이 주최했으며 홍성군의회가 후원했다.홍성군립합창단은 홍성군민의 문화 향유를 위해 지난 2002년에 창단해 올해로 25주년을 맞고 있으며, 단원은 40여 명이다.전국 합창대회와 충남 합창대회에서 다수 입상한 홍성군립합창단은 정기연주회와 찾아가는 음악회 등 수준 높은 다양한 음악을 지역민들에게 선사하고 있다.이번 공연은 홍성의료원을 찾은 환자와 병원 관계자들에게 문화예술로 치유를 바라는 마음을 전하려는 의미를 담고 있다.이날 홍성의료원 1층에서 열린 '찾아가는 음악회'에서 홍성군립합창단은 합창과 독창 등 풍성한 하모니로 환자와 가족들에게 따뜻한 위로와 희망을 1시간 동안 선사했다.또한 우리 귀에 익숙한 대중가요를 아름다운 합창 선율을 통해 병원 로비를 온기로 가득 채웠다.홍성의료원은 이번 공연에 대해 환자와 보호자 그리고 직원들 모두 바쁜 일상에서 잠시 벗어나 음악을 통한 힐링의 시간을 보냈다.특히 뮤지컬 맘마미아와 서편제 중 친숙한 곡을 들려주는 합창단에게 환자와 보호자를 비롯한 병원을 찾은 내원자들은 박수로 화답했다.홍성의료원은 이날 기자와의 통화에서 "공연을 통해 환자와 지역 주민들이 잠시나마 마음의 여유를 얻고 치유의 시간을 가졌다"면서 "앞으로도 다양한 문화·예술 프로그램을 지속적으로 운영해, 공공의료기관의 역할을 한층 확대해 나갈 계획"이라며 이같이 말했다.한편 홍주문화관광재단에 따르면 홍성군립합창단은 앞으로도 지역민의 문화 향유 기회 확대를 위해 다양한 기관과 협력해 찾아가는 공연을 활발히 개최할 계획이다.또 다른 기획 공연으로 홍성군립오케스트라는 오는 10일, 광천문예회관 대공연장에서 연주회를 진행할 예정이다.홍성문화관광재단은 합창단을 비롯해 무용단, 오케스트라, 국악관혁안단 등 모두 4개의 군립예술단을 운영하고 있다.