광주 서구, 아동친화도시 대상 수상... "행복학교 사업 호평"

광주광역시 서구는 유니세프 아동친화도시 지방정부협의회가 주최한 '2025 아동친화도시 우수사례 시상식'에서 전국 최우수 지자체로 선정됐다. 사진은 지난 18일 충남 홍성에서 열린 시상식.

광주광역시 서구(구청장 김이강)는 19일 상무 CGV에서 함께서구 행복학교 2기 참여자, <오마이뉴스> 오연호 대표 등이 참석한 가운데 ' 괜찮아 앨리스' 시네마 콘서트를 개최했다.

광주광역시 서구가 '함께서구 행복학교' 정책으로 아동친화도시 대상을 수상했다. 서구가 추진한 행복학교 사업은 입시 중심 교육에서 벗어나 체험을 중심으로 문제 해결 능력과 소통 능력, 자기주도성을 키우는 아동·부모 동반 성장교육 프로그램이다.서구는 19일 "유니세프 아동친화도시 지방정부협의회가 주최한 '2025 아동친화도시 우수사례 시상식'에서 전국 최우수 지자체로 선정돼 대상인 보건복지부 장관상을 수상했다"고 밝혔다. 시상식은 지난 18일 충남 홍성에서 열렸다.이 상은 아동이 존중받고 안전하게 성장할 수 있는 환경 조성을 위해 전국 지방정부의 우수정책을 발굴해 시상하는 제도다. 아동 권리 증진을 위한 제도·참여·교육·정책 기반 등을 종합적으로 평가한다.서구는 2022년 6월 광주 최초로 유니세프 아동친화도시 상위 단계 인증을 받은 이래 ▲모든 연령대 아동을 위한 공간인 ALL-KIDS ZONE(올 키즈 존) 조성 ▲청소년 구정 참여단 운영 ▲학교로 찾아가는 '아동권리 심리극' ▲아동학대 예방 챌린지 등 아동 권리 실현에 앞장서 왔다.특히 '함께서구 행복학교'는 아동의 권리를 일상에서 실천하는 성장 공동체 교육 모델로 이번에 높은 평가를 받았다. 서구의 행복학교 사업은 입시 중심 교육에서 벗어나 체험을 통해 아동과 부모가 함께 성장하도록 돕는 교육 프로그램이다.서구는 '부모 행복학교' 프로그램을 통해 미래 교육 트렌드와 부모 코칭 역량을 강화하고, '자녀 행복학교'를 통해 자연 속 도전 활동으로 문제를 해결하는 힘을 기르도록 도왔다. 부모와 자녀가 함께하는 인성 코칭 프로그램도 운영해 참여자들이 소통과 공감 능력을 키울 수 있도록 지원했다.김이강 서구청장은 "이번 수상은 아동의 권리를 행정 전반에서 실천적으로 반영하고자 노력해 온 서구의 노력이 공식적으로 인정받은 결과"라며 "부모와 아이가 함께 성장하는 '함께서구 행복학교'는 교육 정책의 새로운 모델이자 혁신적 도전이었다"고 말했다.김 청장은 이어 "앞으로도 가정, 학교, 지역사회가 연계된 교육 생태계를 조성해 아이와 부모가 함께 성장하는 따뜻한 도시를 만들겠다"고 덧붙였다.한편 서구의 '행복학교' 사업에 참여한 가족 70여 명은 19일 광주 상무CGV에서 영화 <괜찮아, 앨리스>를 단체 관람했다.<괜찮아, 앨리스>는 새로운 교육 실험에 나선 '꿈틀리인생학교'를 중심으로 청소년들과 그 부모들이 '있는 그대로의 나를 사랑'하게 되는 과정을 담은 다큐멘터리 영화다.<오마이뉴스>가 제작하고 양지혜 감독이 연출한 <괜찮아, 앨리스>는 한국에서 지난해 11월 개봉했으며, 최근에는 일본에서 첫 상영회가 열렸다.행복학교 사업 참여 가족들은 상무CGV에서 영화를 관람한 뒤 이 영화의 제작자이자 '꿈틀리인생학교' 설립자인 <오마이뉴스> 오연호 대표, 김이강 서구청장과 함께 '행복' '교육' '가족' 등을 주제로 대화하는 시간도 가졌다.