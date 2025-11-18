작심한 국민의힘 "분산에너지 특구 울산 보류, 민주당 사과하라"

기후에너지환경부가 지난 5일 분산에너지 특화지역에 울산광역시를 보류하고 제주와 전남, 부산 강서구, 경기 의왕시를 확정한 이후 후폭풍이 거세다.
관련 법과 특구가 탄생하기까지의 과정을 주도해온 울산시가 보류되면서 지역 내에서 반발이 커지고 있다(관련 기사 : '분산에너지 특구' 울산 보류에 국민의힘 "정부가 지역 현실과 노력 외면했다"
).
18일, 국민의힘 울산시당 권순용 대변인(울산시의원)이 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "더불어민주당은 울산의 분산에너지 특구 보류 사태에 대해 사과하고 비열한 정치쇼를 중단하라"고 요구하고 나섰다.
앞서 전날(17일) 더불어민주당 김태선 시당위원장과 지역위원장들은 브리핑을 갖고 "울산이 반드시 잡아야 할 기회인데도 불구하고 울산시는 이를 충분히 전략화하지 못해 보류라는 결과를 받았다"라고 주장했다.
이에 권순용 대변인은 "박성민 의원(시당위원장)의 주도로 11월 13일 국회 본회의를 통과한 '분산에너지 특별법 일부개정안'은 전기 생산지역이 싸게 안정적으로 전기를 쓸 수 있어, 인공지능 AI데이터센터를 추진하고 있는 울산 백년미래를 대비할 수 있는 법안"이라며 "이는 김두겸 시장(국민의힘) 주도하에 추진되었다는 것을 그간 언론매체의 수많은 보도에서도 알 수 있다"고 그 배경을 설명했다.
이어 "그런데 지난 17일, 민주당 김태선 의원은 마치 울산시가 대응을 잘못해서 분산에너지 특별지구지정이 보류된 것처럼 호도하고, 자기가 구원투수로 나서서 이 일을 해결해 내겠다며 이야기했다"며 "집권당 김태선 의원은 산자부 실무평가까지 완료된 사안을 본인 소속 상임위인 기후에너지환경부가 일방적으로 망쳐버릴 때까지 도대체 무엇을 했나"고 물었다.
특히 권 대변인은 "지역구 행사에서 본인 뒤에 이재명 대통령이 있는 것처럼 말해 놓고 특구지정이 보류되자마자 기다렸다는 듯이 나타나 자기가 구원투수 역할을 하겠다는 것은 너무 뻔히 보이는 더불어민주당식 정치쇼 아니냐"고 주장했다.
그러면서 "집권여당 국회의원이 '특구지정을 이루어내지 못해 죄송합니다'라고는 못할망정 울산 시민을 대상으로 무슨 말장난 경거망동이냐"며 "김태선 의원의 브리핑은 중앙정부 책임을 지방정부에 전가하는 전형적인 시정 발목잡기와 숟가락 얹기"라고 주장했다.
권순용 대변인은 또 "울산시가 2년간 AI 데이터 센터를 준비하며 인공지능위원회, AI포럼 등을 AI센터 유치 시작과 함께 준비했다"며 "하지만 김태선 의원 본인 주도 아래 AI 협의체 구성을 하지 않는다고 시정에 딴지를 걸었다"는 주장도 내놨다.
권 대변인은 또한 "민선 8기 울산시가 전액 시비 약 110억 원을 들여 염포산터널 통행료를 전면 무료화했고, 통행량 증가에 따른 동구민 불편 해소를 위해 전액 시비 약 20억 원을 들여 아산로 교통체계를 개선했다"며 "하지만 김태선 의원과 민주당은 마치 자기들이 한 것처럼 현수막과 피켓으로 홍보하기도 했다"고 주장했다.
그러면서 "분산에너지 특구 지정은 한두 명 정치인의 이해관계에 따라 좌우될 문제가 아니다"며 "만약 일부 정치인으로 인해 울산의 미래 산업 기반이 흔들린다면, 울산 시민들이 가만히 있지 않을 것"이라고 밝혔다.
이어 "민주당과 김태선 의원은 울산의 분산에너지 특구 지정 보류 사태에 진정으로 사과하고 국가의 미래와 울산 발전을 위해 지금부터라도 발목잡기, 숟가락 얹기를 중단하고 적극적으로 중앙정부를 직접 설득해 울산 현안을 해결하는데 힘을 보태달라"고 요구했다.