"시민안전 위협하는 시한폭탄, 공포의 한강버스 중단하라"

큰사진보기 ▲시민안전 위협하는 한강버스 운항 중단 촉구 긴급 기자회견 ⓒ 민주노총서울본부 관련사진보기

AD

서울지역 315개 노동·시민사회단체로 구성된 오세훈OUT!공동행동(아래 공동행동)은 18일 오전 11시, 서울시청 앞에서 긴급 기자회견을 열고 "시민안전 위협하는 한강버스의 즉각적인 운항 중단"을 촉구했다.이들은 "(서울시와 운영사의 브리핑을 통해) 15일 사고는 예견된 사고였음이 밝혀졌고 시민사회의 우려가 기우가 아님이 드러났다"면서 한강버스의 즉각적인 운항 중단이 필요하다고 기자회견 취지를 밝혔다.또한 오세훈 시장이 SNS에 송구하다는 글을 올리며 "안전 문제를 정치 공세의 도구로 삼는 행태는 바람직하지 않다"라고 덧붙인 것을 언급하며 "시민의 안전을 담보로 자신의 치적쌓기 전시행정에 몰두하고 있는 오세훈 시장이, 오히려 정치 공세 운운하는 뻔뻔한 행보는 경악할 수준"이라고 강하게 비판했다.아울러 "한강버스는 혈세낭비, 위장 대중교통 논란, SH공사 부실화 우려, 부실업체 선정 특혜 의혹 등 수많은 문제가 있지만 무엇보다 우려스러운 것은 시민의 안전을 위협한다는 것"이라며 서울시에 한강버스 운항 중단 촉구 서한을 전달했다.여는 발언에 나선 김진억 민주노총 서울본부 본부장(오세훈OUT!공동행동 공동대표)은 "한강버스는 출퇴근 버스도, 유람선도 아니고 언제 터질지 모르는 시한폭탄일 뿐"이라고 운을 떼며 "서울지역 노동·시민사회단체들은 한강버스 운행 전면 중단을 요구한다"고 밝혔다.또한 "오세훈 시장이 결자해지, 스스로 중단하지 않는다면 정부가 나서달라"고 촉구했다. 정부와 국회가 한강버스 안전성에 대한 점검을 시행하고 한강버스를 둘러싼 문제들에 대해 국정조사를 실시하라는 것이다. 아울러 "한강버스 문제에 대해 오세훈 시장에게 반드시 책임을 물을 것"이라고 목소리를 높였다.전날에도 한강버스 전면 재검토 촉구 기자회견을 진행했던 김동언 서울환경연합 정책국장은 "한강을 좀 아는 사람들은 한강버스는 절대 하면 안 되는 사업이라고 하나같이 이야기했지만 오세훈 시장이 강행한 것"이라고 책임을 물었다.김 국장은 "주말 사고에 대해 갈수기라서 사고가 났다고 하지만, 비가 많이 오면 한강버스는 잠수교를 통과하지 못한다"고 지적하며 "한강버스는 빨리 중단하는 것이 유일한 정답"이라고 잘라 말했다.이현미 공공운수노조 서울본부 본부장은 "오세훈 시장은 한강버스가 대중교통의 혁신이라고 홍보했지만 결국 안전도 검증되지 않은 사업을 강제로 밀어붙인 정치적 쇼에 불과했다"고 비판했다. 이어 "지금 필요한 것은 화려한 도시 이벤트가 아니라 안전인력 확충과 현장 개선을 통한 대중교통 공공성의 강화"라고 강조하며 "무너진 공공성을 다시 세울 때까지 싸울 것"이라고 밝혔다.박은경 서울교육단체협의회 상임대표는 "우리는 서울시가 시민 안전과 공적 책임의 최우선 원칙을 스스로 위반한 문제를 지적하기 위해 이 자리에 섰다"면서 "교육은 안전 위에서만 가능하고 시민의 생명은 어떤 사업 성과보다 우선"이라고 강조했다. 아울러 한강버스 운항의 즉각 중단과 안전성 재점검, 사고 원인과 보고 쳬계 시스템에 대한 독립적 조사 등을 촉구했다.기자회견 참여자들은 한강버스 운항 중단 촉구 서한을 서울시에 전달하고 ▲ 한강버스 운항의 즉각적인 중단 및 근본적인 안전 대책을 수립 ▲ 한강버스 사업 전면 재검토 ▲ 시민사회가 참여하는 논의 테이블을 통해 한강버스 사업의 존폐 여부와 대안 마련 등을 촉구했다.