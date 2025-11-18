전남대·앰코, 반도체 패키징 인력양성 '맞손'

큰사진보기 ▲전남대학교 신소재공학부, 화학공학부, 전자컴퓨터공학부 등을 전공하는 학부 및 대학원생들이 지난 14일 글로벌 반도체 기업 앰코테크놀로지코리아㈜의 K4 광주공장을 방문해 엔지니어들과 질의 응답 시간 등을 가졌다. ⓒ 전남대 관련사진보기

전남대학교가 글로벌 반도체 기업 앰코테크놀로지코리아㈜와 손잡고 지역 기반의 반도체 패키징 인력양성과 연구 협력에 나선다.18일 전남대에 따르면 앰코테크놀로지코리아㈜는 반도체 패키징 공정장비 31종을 전남대에 기증할 예정이다.기증 장비는 웨이퍼 레벨 패키징, 실장·봉지 공정 등 반도체 패키징 전 주기를 아우르는 핵심 설비다. 교육용 실습라인과 기업 공동 연구용 실증라인을 동시에 구축하는 데 활용된다.전남대는 이를 토대로 내년 1월 '전남대–앰코테크놀로지코리아㈜ 지산학연연구소(가칭)'를 설립할 계획이다. 연구소는 공정·소재·설계 등 반도체 패키징 분야의 공동연구, 지역기업 기술 지원, 실무형 인력양성 교육을 수행한다.전남대는 또 글로컬대학사업과 연계한 반도체 패키징 특화 교과목 개발, 현장실습 확대, 지역기업과의 공동 프로젝트 추진, 졸업 연구·인턴십·채용으로 이어지는 현장 밀착형 인재 양성 과정 운영 등 지역 산업과 교육이 맞물리는 지속 가능한 산업혁신 생태계를 구축할 방침이다.특히 인공지능(AI)과 다양한 산업·사회 영역(X)과의 융합을 의미하는 'AI+X' 융합전략을 기반으로 '반도체+X'로 확장하는 교육혁신을 통해 지역에서 세계로 이어지는 글로컬 산업혁신대학 모델을 실현한다는 계획이다.앞선 14일 전남대는 신소재공학부, 화학공학부, 전자컴퓨터공학부 등 다양한 전공의 학생들에게 앰코테크놀로지코리아 K4 광주공장에서 글로벌 패키징 기업의 실제 생산 현장을 둘러보고, 엔지니어들과 질의응답하는 기회를 제공했다.앰코테크놀로지코리아㈜ 관계자는 "전남대와의 협력이 지역사회와 함께 성장하는 모범적 산학협력 모델이 되길 기대한다"며 "현장 기술과 미래 핵심기술을 연결하는 교육·연구 프로그램을 지속해서 지원하겠다"고 말했다.이에 대해 이근배 전남대 총장은 "국제적 기업과 함께 지역에서 세계 수준의 반도체 연구와 인재 양성을 수행할 기반이 빠르게 마련되고 있다"며 "학생들에게는 양질의 교육과 일자리 기회를, 지역 산업에는 기술 경쟁력을 제공하는 지산학연 모델을 완성하겠다"고 밝혔다.