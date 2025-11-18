거제 장목 일원에 1조 5천억 규모 미래형 융합도시 조성

큰사진보기 ▲18일 소노캄거제에서 열린 ‘거제기업혁신파크 성공추진 선포식’ ⓒ 경남도청 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲18일 소노캄거제에서 열린 ‘거제기업혁신파크 성공추진 선포식’ ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲18일 소노캄거제에서 열린 ‘거제기업혁신파크 성공추진 선포식’ ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲경남 거제시 장목면 구영리 일원에 조성되는 ‘거제기업혁신파크'. ⓒ 경남도청 관련사진보기

경남 거제시 장목면 구영리 일원에 관광, 디지털, 예술, 교육에다 정주 기능을 갖춘 미래형 복합지구인 '거제기업혁신파크'가 조성된다. 경남도와 거제시는 네이버클라우드, 다산네트웍스, 디스트릭트코리아, 수산인더스트리 등 기업이 참여한 가운데 1조 5000억원 규모의 미래형 융합도시 조성을 선언했다.박완수 경남도지사, 변광용 거제시장, 서일준 국회의원을 비롯해 그란크루세·네이버클라우드·다산네트웍스·디스트릭트코리아·수산인더스트리 등 주요 참여기업 대표들이 참석한 가운데 18일 소노캄거제에서 '거제기업혁신파크 성공추진 선포식'이 열렸다.박 지사는 선포식에서 "디지털 융합 미래도시 성공추진을 위한 협의 자리가 마련된 것을 매우 뜻깊게 생각한다"라며 "각 분야에서 대한민국 최고 역량을 갖춘 기업들이 함께하는 만큼 기업혁신파크에 대한 기대가 크다"고 밝혔다.장목관광단지 조성 추진을 설명한 박 지사는 "26년 만에 장목관광단지를 제대로 만들기 위해 추진해왔다"며 "기업혁신파크 지정 이후, 단일 관광단지로는 세계적 프로젝트를 만들기 어렵다고 판단해 범위를 확장하고 내용을 더욱 알차게 준비하고 있다"고 밝혔다.남해안권의 변화 가능성에 주목한 박 지사는 "거제는 대한민국의 미래 보물도시"라며 "거가대교와 가덕신공항, 남부내륙철도, 고속도로 연결망 등으로 이제는 섬을 넘어 육·해·공 교통 중심지로 부상하고 있다"고 설명했다. 이어 "아름다운 자연환경과 함께 세계적인 품격을 갖춘 관광지 조성을 시작했다"고 덧붙였다.그는 "문화·관광·교육·주거가 아우러진 미래도시를 대한민국 최고작품으로 만들겠다는 각오로 추진해야 한다"며 "행정적으로는 경남도와 거제시가 적극 지원하겠다. 도민들의 꿈을 실현하는 도시로 발전시켜 달라"고 강조했다.이날 선포식에서는 사업자와 참여기업들이 기업혁신파크의 전체 구상과 추진 계획을 발표하며 프로젝트의 방향성을 공유했다.주요 참석자들은 '거제 기업혁신파크 성공추진 선언문'을 통해 협력 의지를 확인했다.경남도는 국가 교통망 확충과 박람회 유치 추진을 기반으로 기업혁신파크 성공을 적극 지원하고, 거제시는 시민이 체감하는 성장 거점이자 청년이 머무는 혁신도시로 조성될 수 있도록 적극 지원하기로 했다.사업자 ㈜그란크루세는 지속 가능한 민간 투자와 융복합 도시 개발을 통해 지역 산업 경쟁력을 극대화하겠다고 선언했으며, 참여기업들은 투자 확대와 혁신 역량을 기반으로 기업혁신파크 성공에 기여하겠다고 약속했다.거제기업혁신파크에 참여하는 네이버클라우드는 투자 확약을 통해 관광과 인공지능(AI) 기반 디지털 플랫폼의 결합에 나선다.기업혁신파크사업은 국토교통부의 '기업도시개발사업'의 하나로, 기업 주도 개발 공간에 세제 혜택 등 범정부 지원을 연계해 관광·산업 기능과 주거·교육 등 자족 기능을 갖춘 도시를 조성하는 사업이다.경남도는 "남해안 민간투자 프로젝트를 중심으로 관광산업을 전략적으로 육성하고 있다"라며 "대규모 민간투자 유치, 접근성 개선, 규제 완화 등을 핵심 전략으로 남해안을 세계적인 관광단지로 조성할 계획"이라고 밝혔다.