조선대 의대 3회 졸업생들, 모교에 1억5천만원 기부

졸업 50주년 기념 모교 방문해 1억 5200만 원 기부한 조선대 의대 제3회 졸업생들.

조선대학교 의과대학 제3회 졸업생들이 졸업 50주년을 맞아 모교를 방문해 발전기금 1억 5200만 원을 기부했다. 이는 지난해 제2회 졸업생들의 5500만 원 기부에 이어 세 번째로 진행된 '졸업 50주년' 기념 발전기금이다.조선대 의과대학은 지난 16일 의과대학 1호관에서 '의과대학 제3회 졸업 50주년 기념 모교 방문 및 발전기금 기부식' 행사를 열었다.행사에는 1975년 졸업한 제3회 졸업생 서재홍 대표(조선대 제15대 총장)를 비롯해 9명의 동문들과 조선대 전제열 부총장, 안영준 의과대학장, 김진호 조선대병원장, 정성헌 동창회장, 신병철 의과대부학장, 재학 중인 후배 학생들 등 30여 명이 참석했다.서재홍 동문 대표는 "스무 살에 처음 교정을 밟은 뒤 반세기가 지나 모교를 다시 찾으니 감회가 새롭다"며 "이번 행사가 작은 울림이 되어, 호남 의료인 양성의 중심인 조선대 의과대학이 더욱 발전하고 미래 의료 인재를 양성하는 데 디딤돌이 되길 바란다"고 말했다.안영준 의과대 학장은 "어려운 시기에도 선배님들의 지속적인 관심과 격려 덕분에 다시 도약의 기반을 마련하고 있다"며 "학생 교육과 연구 환경을 강화해 지역사회와 국가에 기여하는 의료인을 양성하겠다"고 화답했다.