정부의 '노동안전 종합대책', 사망사고 감축에 초점 맞춘 한계

이재명 정부는 지난 9월, '노동안전 종합대책'을 발표했습니다. 이 대책에 대해 한국노동안전보건연구소는 최근 진단과 평가를 진행했고 그 내용을 네 편의 연재 기사를 통해 배포합니다.

큰사진보기 ▲2024년 8월 7일 부산노동청 앞에서 중대재해 수사 지연, 진상규명 외면 노동부 규탄 기자회견이 개최되었다. 중대재해없는세상만들기부산운동본부 주최. ⓒ 중대재해없는세상만들기부산운동본부 관련사진보기

산재사망 감축에 강력한 의지를 표명해 온 이재명 정부가 지난 9월 15일 '노동안전 종합대책'을 발표했다. 고용노동부 장관은 이 대책이 "중대재해를 유발하는 구조적 문제 해결에 중점을 뒀다"고 밝혀, 대책의 초점이 사망사고 및 중대재해 예방, 즉 '안전' 문제에 집중되어 있음을 명확히 했다. 따라서 이 대책은 '산재사망 감축'이라는 가시적 성과를 최우선 목표로 한 이재명 정부의 산업재해 예방 '1차 대책'이다.이 대책이 '1차 대책'인 이유는 정부 스스로 후속 과제로서 '산재예방 5개년 계획' 수립을 명시하고 있기 때문이다. 이는 과거 정부들이 '산재예방 5개년 계획'이나 '중대재해 감축 로드맵' 등을 통해 안전뿐 아니라 '보건' 영역까지 포괄하는 총괄적인 방향을 제시했듯이, 향후 산재사망 대책 뿐 아니라 보다 포괄적인 과제를 담은 '산재예방 종합대책'이 발표되기를 기대한다.오늘날 산재예방 대책은 단순한 사고 예방을 넘어서는 정교하고 복합적인 대응을 요구한다. 디지털 전환과 플랫폼 경제의 확산, 극심한 성과 압박, 일터 괴롭힘과 과로 등 정신 건강 문제, 신종 직업병, 폭염·한파 등 기후 위기에 따른 상시적 위험에 노동자들이 노출되어 있다.또한 기존 제조업/남성/정규직 중심의 대책이 포괄하지 못하는 고령/이주노동자 및 비가시화된 여성/퀴어 노동자 등 사회구조적 변화에 따른 대책이 절실히 필요하다.동일 사안에 대한 평가는 누가, 언제, 어떤 위치에서, 어떤 관점으로 실시하는지에 따라 달라진다. 이번 '노동안전 종합대책'에 대한 평가 또한 그렇다.예를 들어, 이번 대책은 'OECD 평균 수준으로 산재사망 사고율 감축'하겠다는 목표를 제시했다. 이에 대해 과거 정부들의 비현실적인 감축 목표에 비해 실현 가능성을 고려한 현실적인 접근이라고 평가할 수 있다.그러나 정부의 강력한 의지만으로 산재 사망사고가 줄어들지는 않는 현실에서, 전 사회적인 안전보건 역량 수준에 비춰본다면 이 목표조차 과도하게 설정된 것이라고 판단할 수 있다.이재명 정부의 '노동안전 종합대책'을 과거 정부들의 '산재예방 종합대책'(혹은 '중대재해 감축로드맵')과 동일선상에서 비교하기에는 한계가 있다. 앞서 언급했듯이, 이번 대책은 '안전'에 편중되어 있고 '보건' 영역을 담지 않아 포괄 대상과 범위 등 형식적 차이가 있다.그럼에도 불구하고 통사적 관점, 즉 과거 정부들의 정책 흐름과 비교하여, 이번 대책 역시 기존 정부들이 보여준 한계를 반복하고 있다는 점에서 비판적인 검토가 필요하다.다만 바로 직전의 윤석열 정부와 비교해보면 이번 대책이 지닌 차별성은 뚜렷하다. 윤석열 정부가 일터의 안전보건 정착의 핵심 파트너인 노동자와 노동조합을 불온시하는 태도를 보였다면, 이재명 정부는 이와는 전혀 다른 입장을 취하고 있다.노동자가 산재예방의 당사자이자 주체임을 명확히 하고 있으며, 비록 선언 수준이지만 노동자의 알 권리, 참여할 권리, 행동할 권리를 정책 과제로 제시하고 있다는 점에서 뚜렷한 진전을 보였다.또한 다층적인 노·사·정·전의 요구와 제안을 수렴하여 일부 수용·반영했다는 점에서 진전된 측면이 있다. 그러나 그만큼 한계 또한 뚜렷하다. 각기 다른 이해에 기반하여 제출된 요구를 정부가 수용 가능한 수준에서 선별적으로 조합했다는 인상을 지울 수 없다.민주노총 등 주요 노동조합이 이번 대책 발표 이후 '우선 환영'의 입장을 밝히면서도, 대책의 구체성 결여를 꼬집으며 현장에서의 작동성에 의구심을 표현한 것이 바로 이 때문이다.이번 노동안전 종합대책은 5년 단임/대통령제라는 정치 구조의 한계가 투영된 산물이다. 이는 한국 사회 안전보건 철학과 중장기 전략이 부재한 상황에서, 임기 내에 가시적 성과를 치적으로 삼고자 하는 역대 정부의 한계를 그대로 답습하게 만든다. 따라서 대책의 서두에서 구조적 문제 해결의 필요성을 강조하고 있으면서도, 가시적 지표(사망 감축) 개선에 상당 부분 무게 중심이 쏠렸다고 볼 수 있다.그리하여 이번 대책은 '노동안전 종합대책' 발표 이전부터 이재명 대통령이 힘주어 강조한 감독·행정에 기반한 중대재해 발생 기업에 대한 사후적 경제적 제재 강화 부분이 특징적으로 두드러지고 있다. 이는 분명 필요한 조치이나, '예방'이라는 본질적 목표보다는 '사후 처벌'에 방점이 찍힌 접근이라는 한계를 내포한다.단기 성과 중심의 접근은 필연적으로 구조적 진단과 장기적 전략의 부재로 이어진다. 이번 '노동안전 종합대책'은 이러한 한계를 여실히 드러냈다.이번 '노동안전 종합대책'에서 제시된 세부 과제는 앞선 정부들이 추진해온 내용들과 상당히 유사하다. 이명박 정부부터 이재명 정부까지 '사망사고 감축'과 '취약 사업장 지원', 50인 미만 사업장과 건설현장에 대한 재정적·기술적 지원 강화, 위험성평가에 기초한 안전보건 관리체계 구축의 필요성을 강조하는 것은 크게 다르지 않다. 이러한 점에서 대책이 재탕, 삼탕이라는 비판이 나온다.정책의 일관성과 지속성을 유지하기 위한 것이라면, 최소한 기존 대책의 정책적 효과에 대한 냉철한 평가와 진단이 담겨있어야 한다. '왜 동일한 정책이 반복됨에도 산재는 줄지 않았는가?'라는 질문에 답해야 한다. 그러나 평가나 분석을 찾아보기 어렵다.그런 측면에서 단연코 눈에 띄는 이재명 정부만의 차별적 시도는 경제적 제재의 강화이다. 특히 중대재해처벌법 시행 이후, 기업에 대한 규제 강화와 처벌 수위의 상향 조정은 이전 정부들과는 다른 접근이다. 예를 들어, 연간 3명 이상 사망사고가 발생한 기업에 대해 최소 30억 원의 과징금을 부과하는 방안 등은, 기업의 책임을 보다 강하게 묻겠다는 정부의 의지를 보여주는 대목이다.'노동안전 종합대책'은 다양한 층위의 과제를 병렬적으로 제시하고 있으며, 방향성 수준의 선언과 구체적인 실행계획이 혼재되어 있다. 그럼에도 불구하고 재정적·기술적 지원 확대를 일관되게 제시하고 있다.대표적으로 ▲소규모 사업장 지원 확대 ▲안전·보건관리자 확충 지원 ▲지역산단 공동안전관리체계 구축 ▲선제적 기술지원 및 사후지원 ▲안전보건 교육 확대 ▲사고 비중이 높은 노동자에 대한 집중 지원 등이다.이처럼 산재 취약 분야에 대한 지원을 기존보다 상향하고 확대하겠다는 정책 방향 자체는 긍정적으로 평가할 수 있다. 그러나 문제는 이러한 과제를 실제로 관장하고 주도할 최소한의 행정력을 어떻게 확보할 것인가에 대한 진단과 계획이 부재하다는 점이다.정부가 그동안 '한정된 행정력으로 인해 정책 효과성이 저하되었다'는 점을 스스로 인정해왔음에도, 이번 대책에서도 지원 분야를 병렬적으로 확대하는 계획만을 제시하고 있어 정책의 실현 가능성에 대한 의문이 제기된다. 결국 누가, 어떻게 이러한 과제를 주도하고 현장에 정착시킬 것인가에 대한 구체적인 실행 전략은 제시되지 않았다.더욱이, 정부는 근로감독관의 확충과 감독 물량 확대 또한 대책의 일환으로 제시하고 있다. 그러나 이는 한국 사회의 산업재해 예방 역량이 구조적으로 취약한 현실을 간과한 접근이다. 근로감독관은 사업장 노사를 대상으로 기술적·제도적·정책적 지도와 안내를 수행해야 하는 핵심 전문인력이다.이러한 역할을 단기적으로 확충하여 수행하겠다는 계획은 실효성에 의문을 제기하게 만든다.정부가 이를 보완하기 위해 지방정부로의 근로감독 권한 이양과 민간 인프라 확대를 언급하고 있으나, 이는 사회적 논의와 합의가 필요한 중대 사안이다. 오히려 장기적·단기적으로 이러한 역량과 전문성을 어떻게 확보해 나갈 것인지에 대한 구체적인 계획을 마련하는 것이 보다 현실적인 접근이다.이러한 문제의식에 기반하여, 본 연구소는 그동안 사업장 차원에서 위험을 예측·평가·진단하여 위험관리를 실시하는 '위험성평가'를 정부 주도하에 국가 단위로 확장하여 추진할 필요성을 제기해 왔다.이를 '국가적 차원의 위험성평가'라고 명명하며, 단순히 산재취약 분야와 대상을 설정하는 것을 넘어, 국가 전체의 산재예방 역량(행정력, 전문인력, 예산 등)을 진단하고, 정책 우선순위를 설정하며, 가용한 자원을 어떻게 효율적으로 투입할 것인지에 대한 장기적이고 종합적인 전략 수립의 필요성을 강조해왔다.이러한 관점에서 볼 때, 이번 '노동안전 종합대책'은 기존의 미흡한 행정력과 역량에 대한 근본적인 진단 없이, 기술적·재정적·인적 지원 확대와 감독 물량 증가라는 '물량 투입' 방식으로 접근하고 있다는 점에서 우려스럽다.이는 정책의 효과성과 실효성을 담보하기 어려운 구조이며, 결국 정책 목표와 이를 집행할 수 있는 국가의 실제 역량 사이의 괴리를 해소하지 못한 채, 장기적인 전략 부재를 드러내는 결과로 이어질 수 있다.*이 글은 다음 기사에서 이어집니다.