두 개에 1500원 애호박, 보자마자 떠오른 만두 레시피

큰사진보기 ▲오래전 엄마가 만들었던 여름 만두를 생각하며 빚은 '호박만두' ⓒ 오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲호박만두를 빚기 위한 만두소 재료 ⓒ 오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲호박만두 빚을 재료를 한 데 모아 치댄 만두소 ⓒ 오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲채소와 호박만두, 차돌박이를 가지런히 담은 전골 재료 ⓒ 오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲얼큰한 만두전골 완성 ⓒ 오순미 관련사진보기

"오늘이 지나면 다시 못 볼 사람처럼 가족을 대하라."

- <내 인생에 힘이 되어준 한마디 중>

큰사진보기 ▲엄마가 만들었던 음식 호박만두를 빚어 몇 개 쪄보니 담백하고 개운한 맛이 난다 ⓒ 오순미 관련사진보기

