박민영 '장애 비하' 논란에 송언석 "자그마한 일 집착, 왜 굳이 기사화?"

"왜 굳이 자그마한 일을 가지고 집착해서 기사화하려고 하느냐?"
당사자의 사과에도 박민영 국민의힘 미디어대변인의 장애 비하 및 혐오 발언 후폭풍이 계속되는 가운데, 송언석 국민의힘 원내대표가 사실상 박 대변인을 옹호하며 도리어 언론 탓을 하고 나섰다. 보수 야당 원내대표가 관련 사안을 취재해서 보도하는 언론을 향해 노골적으로 불만을 드러낸 것이다.
박민영 미디어대변인은 최근 극우 성향 유튜브 채널 '감동란TV'에 출연해 '친한(동훈)계'로 꼽히는 김예지 국민의힘 의원을 향해 극언과 폭언을 쏟아낸 바 있다(관련 기사: 또 사고 친 국힘 대변인...김예지 의원 향해 장애 혐오 발언
https://omn.kr/2g2mt).
박 대변인의 혐오 발언에 여권은 물론이고 여성계를 비롯한 시민사회계도 비판 목소리를 높이고 있지만, 장동혁 국민의힘 당 대표는 그의 사의를 반려하고 '엄중 경고'하는 선에서 정리했다.
"지나치게 과다하게 언론 반응" 기자들 '질문' 지적
송언석 원내대표는 18일 오전 현안 관련 기자간담회를 열었다. 기자들로부터 박 대변인 논란 관련 질문이 나오자, 송 원내대표는 "당내에 있었던 일을 가지고 지나치게, 과다하게, 언론에서 반응해 주시는 부분에 대해서는 제가 조금 자제해 주시기를 부탁드린다"라고 답했다. 언론의 관심과 비판에 불편한 기색을 그대로 내비친 셈이다.
그는 "본인(박 대변인)이 사과의 뜻을 밝혔고, 또 당 대표가 엄중 문책을 했기 때문에, 아마 그렇게 정리되지 않을까 싶다"라며 "원내대표로서, 당 대표가 이미 엄중하게 질책을 한 사안에 대해서 추가적으로 왈가왈부하는 것은 조금 적절치는 않아 보이는 측면이 있다"라고 구체적인 답을 피했다.
하지만 기자들의 질문은 이어졌다. '언론의 지나치고 과다한 반응'이 무엇인지 물음표를 던지자, 송 원내대표는 "제가 더 이상 부연 설명하는 것 자체가 마치 우리 당 내에 내분이 심각한 것처럼 비쳐지기 때문에, 이런 부분에 대해서 제가 조심해야 된다는 취지로 말씀을 드린 것"이라고 말했다. "더 이상 거기에 대해서는 별다른 설명이 필요 없을 것으로 생각한다"라며 짧게 답을 마무리했다.
'친윤(석열)계'로 꼽히는 박민영 대변인은 김예지 의원의 입법 및 의정 활동을 맹비난하며 그가 여성이자 시각장애인인 점을 공격했다. 김 의원과 한동훈 전 국민의힘 대표와의 관계를 물고 늘어지며 전직 대통령 윤석열씨 탄핵소추안 투표 등을 맹비난하기도 했다. 당내 갈등으로 이미 비화한 사안인데도, 송 원내대표는 "내분이 심각한 것처럼 비쳐진다"라며 도리어 언론에 손가락질한 것이다.
결과적으로 기자들의 지적은 여기서 끝나지 않았다. 엄중 경고가 아니라 당직 사퇴를 요구하는 목소리에 대해서 어떻게 판단하는지, 또한 계파색 때문에 박 대변인의 사의를 반려하는 관용을 베푼 것 아닌지 질문이 나왔다.
송 원내대표는 "지금 같은 질문을 계속하고 있다"라며 "이렇게 질문을 하는 것 자체가, 왜 국민의힘에서 노력하고 있는 여러 가지 일들 중에서, 굳이 자그마한 서로 간의 어떤 내부적인 일을 가지고 이렇게 오랫동안 집착해서 이걸 기사화하려고 하느냐?"라고 얼굴을 굳혔다.
그는 "당직 부분에 대해서는 당 대표께서 판단하실 일이고, 여기서 '친한' '친윤'이 왜 나왔는지 저는 이해할 수가 없다"라며 더 이상의 답변을 거부했다.
당 안에서도 "사의 수용했어야" "엄중 경고로 끝나서는 안 된다"
하지만 국민의힘 안에서도 비판의 목소리가 나오는 분위기다. 배준영 국민의힘 의원은 이날 KBS라디오 '전격시사'와의 인터뷰에서 "그 발언은 정말 잘못됐다고 생각하고 있다"라며 "석고대죄해야 된다"라고 비판했다.
박정하 국민의힘 의원도 같은 날 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "엄중 경고를 하면서 소개된 내용은, '단순 실수이기 때문에 이렇게 한다'고 하는데, 저는 '그렇게 해서 정리가 될 수 있을까?'라는 생각이 든다"라며 "그 표현의 수준, 그다음에 인식, 이런 것들이 상식적인 선을 벗어났기 때문"이라고 꼬집었다. "당에 부담이 없으려면 본인이 판단했던 것처럼 사의를 수용했어야 되는 것 아닌가"라는 이야기였다.
전날(17일) YTN라디오 '김준우의 뉴스 정면승부'에 출연한 양향자 국민의힘 최고위원은 "박민영 대변인이 몇 차례 문제가 좀 있다 이런 얘기들을 지도부에서도 했지만, 굉장히 부적절한 이야기를 했다"라며 "장애인 비하 발언이 맞다면 징계해야 된다고 보고, 엄중 경고로는 끝나서는 안 된다"라고 비판했다.