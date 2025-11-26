"한 번도 장학금 못 받은 학생 찾습니다" 학교를 공동체로 되돌린 50만원

성적도 가난도 아닌, ‘한 번도 장학금을 못 받은 학생’을 위한 50만 원 장학금. 오마이뉴스 원고료로 시작된 이 작은 실험은 학교를 다시 공동체로 데려왔다.
장학금은 대부분 성적이 뛰어나거나 경제적으로 어려운 학생에게 주어진다. 두 기준은 명확하고 합리적이다.
그러나 합리성은 늘 누군가를 남겨 두게 된다. 성적은 중위권이지만 책임감 있게 생활하는 아이들, 복지 기준에는 미달하지만 부모의 지원 없이 스스로 생활을 꾸리는 아이들. 이들은 장학금 공고가 떠도 "이번에도 내 차례는 아니겠지"라며 자연스레 스스로를 지운다.
시민기자로 받은 원고료 50만 원을 장학금으로 쓰기로 했을 때(관련기사: 교장의 '개학 증후군', 마음의 근육통을 글쓰기로 다스리다
https://omn.kr/2fh1q), 가장 먼저 떠오른 학생들이 바로 그 아이들이었다. 성적도, 가난도 아닌 '단 한 번도 장학금을 받아본 적 없는 학생'. 나는 그 조용한 조건을 통해 아이들을 다시 불러내고 싶었다.
조건은 간단했지만, 설명은 조금 필요했다
- 고등학교 입학 후 장학금 수혜 경험이 없는 학생
- 서울·경인 지역을 제외한 지방 출신
- 2학년 기숙사 입사 학생
시장 논리로 보면 납득하기 어려운 기준이다. "왜 지방 학생인가? 왜 성적 우수자나 기초생활수급자가 아닌가?"라는 질문이 나올 법하다.
그러나 나는 알고 있었다. 기숙사에서 생활하는 지방 학생들은 주말마다 집으로 돌아가는 서울·경인 학생과 달리, 혼자 남아 끼니를 해결하고 생활을 이어간다. 부모의 지원이나 정보력도 상대적으로 부족하다. 복지 기준에는 닿지 않지만, 혼자 버티는 밤과 고단한 시간이 분명히 존재한다.
이 학생들에게 지금 필요한 건 보상이 아니라 '기억'이었다. "너희의 시간을 학교가 기억하고 있다." 장학금은 그 말을 건네는 한 가지 방식일 뿐이다.
시장경제의 틈새에 선물경제를 심어본다
우리가 살고 있는 자본주의 사회는 시장경제 원리로 작동한다. 상품이나 서비스를 제공하면 그에 합당한 대가(돈, 보상)를 받는다. 학교 장학금도 마찬가지다. 학생이 '우수한 성적'이라는 노동을 제공하면 '장학금'이라는 보상이 따른다.
하지만 교실에서는 이미 다른 경제가 흐르고 있다. 점수로 환산할 수 없는 교사의 응원, 학생끼리 나누는 위로, 신뢰와 관계 같은 비물질적 자산. 이것은 계산될 수 없는 선물경제의 영역이다.
선물경제는 대가를 전제로 하지 않는다. 호의가 관계를 만드는 방식이다. 선물경제학의 옹호자, 찰스 아이젠스타인은 말한다. 선물은 거래가 아니라 관계다. 교실에서도 마찬가지다. 점수로 매길 수 없는 응원과 신뢰가 아이를 키운다.
그의 말처럼, 선물은 축적되는 것이 아니라 순환한다. 학교의 호의가 다시 학생에게 닿을 때, 교육은 비로소 인간의 얼굴을 다시 찾는다. <오마이뉴스>에 글을 쓰고 원고료를 받는 일은 시장의 방식이지만, 그 돈을 학생에게 되돌리는 일은 시장의 시간을 잠시 멈추는 일이다.
나는 이 장학금이 경제적 지원 이상의 메시지가 되기를 바랐다. "학교는 너를 귀하게 여긴다." 이 말의 증거가 되기를 바랐다.
호의가 개인의 선의를 넘어 학교의 약속이 되기까지
이 호의를 개인적 이벤트로 끝내고 싶지 않았다. 그래서 학교발전기금으로 기탁해 공식 장학사업으로 전환했다. 절차는 조금 번거롭지만, 개인의 선의가 공동체의 약속으로 바뀌는 데 필요한 과정이었다.
공고 후 2주 동안 6명이 신청했다. 기숙사 2학년 60여 명 중 장학금 무경험자는 4명뿐이었다. 매번 장학금 대상에서 비껴섰기에 더 속상했을 아이들이었다.
선정위원회는 2학년 학생 아무개를 최종 선발했다. 성적은 상위 30% 정도. 가정형편은 '어렵지만 지원 기준에는 미달하는' 상황. 입학 후 2년간 단 한 번도 장학금을 받아본 적이 없었다.
신청서에는 이렇게 적혀 있었다.
"정기 귀가 때 왕복 버스비가 부담돼 부모님께 늘 미안했다. 이번 장학금을 계기로 더 성실하게 생활하겠다."
글씨는 조심스럽고 또박또박했다.
전달식에서 나는 장학증서와 함께 "학교가 너를 응원한다"고 말했다. 아이는 그 말을 듣자마자 울먹였다.
"저는 항상 '중간'이라 어디에도 속하지 못한다고 생각했어요. 오늘 처음으로 제가 누군가에게 보였다는 생각이 들었어요."
그 말이 오래 남았다. 50만 원이 학생의 한 학기 생활을 모두 해결해주진 못하지만, 그 돈이 전한 메시지는 분명했다.
'너의 시간과 노력을 우리가 보고 있다.'
'너는 공동체의 놓칠 수 없는 한 사람이다.'
작은 틈이라도 열어두는 학교를 만들고 싶다
나는 이 장학금을 매 학기 이어갈 예정이다. 원고료가 생기면, 혹은 뜻밖의 수입이 생기면, 학교에 다시 흘려보낼 생각이다.
물론 걱정도 있다. 새로운 기준이 또 다른 배제를 만들 수 있다는 지적. 서울 학생 중에도 소외된 이들이 있다는 질문. 모두 옳은 말이다.
하지만 완벽한 기준을 만드는 일보다 중요한 것은 '틈'을 남겨두는 일이다. 제도의 촘촘한 그물 사이로 빠져나간 단 한 명을 위해 작은 문을 열어두는 학교. 그 학교가 우리가 가야 할 방향이라고 생각한다.
학교는 결국 '함께 살자'는 약속이다
학교는 시장의 예비학교가 아니다. 서로의 보이지 않는 시간을 기억하고, 공동체 안으로 초대하는 공간이다. 그 약속은 거창할 필요가 없다. 소외된 단 한 명을 위해 작은 문을 열어두는 일. 나는 그 문을 매 학기 열어둘 것이다. 그리고 그날, 학생이 조용히 말했다.
"저도 보였군요."
그 한마디면 충분했다. 학교가 공동체라는 사실을 다시 확인하기엔 그 말이면 족했다.
