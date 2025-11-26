"한 번도 장학금 못 받은 학생 찾습니다" 학교를 공동체로 되돌린 50만원

성적도 가난도 아닌, ‘한 번도 장학금을 못 받은 학생’을 위한 50만 원 장학금. 오마이뉴스 원고료로 시작된 이 작은 실험은 학교를 다시 공동체로 데려왔다.

- 고등학교 입학 후 장학금 수혜 경험이 없는 학생

- 서울·경인 지역을 제외한 지방 출신

- 2학년 기숙사 입사 학생

큰사진보기 ▲장학생 모집공고서울로봇고등학교 복도에 걸린 ‘장학금 무경험자 장학생 모집’ 안내와 오마이뉴스 기고문. 장학금 취지를 알리고 학생 참여를 독려하기 위해 함께 게시했다. ⓒ 오성훈 관련사진보기

"정기 귀가 때 왕복 버스비가 부담돼 부모님께 늘 미안했다. 이번 장학금을 계기로 더 성실하게 생활하겠다."

큰사진보기 ▲장학증서오마이뉴스 기사 원고료를 기탁해 조성한 학교장 장학금 50만 원의 장학증서. ‘장학금 무경험자’ 학생을 위해 첫 발을 내딛은 실험이다. ⓒ 오성훈 관련사진보기

"저는 항상 '중간'이라 어디에도 속하지 못한다고 생각했어요. 오늘 처음으로 제가 누군가에게 보였다는 생각이 들었어요."

"저도 보였군요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.