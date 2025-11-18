김양식에 AI 접목…전남정보문화산업진흥원 어업인 설명회 개최

큰사진보기 ▲지난 17일 전남 해남군에서 개최된 '인공지능(AI) 기반 어장공간정보 빅데이터 플랫폼 구축 활용사업 의견수렴 및 설명회' 모습. ⓒ 독자제공 관련사진보기

전남정보문화산업진흥원은 지난 17일 전남 해남군 김 생산 수산양식 어업인들과 '인공지능(AI) 기반 어장공간정보 빅데이터 플랫폼 구축 활용사업 의견수렴 및 설명회'를 개최했다고 18일 밝혔다.해남군수협 송지지점에서 개최된 설명회에서는 'AI기반 어장공간정보 빅데이터 플랫폼 구축 활용사업'에 대한 설명과 그동안의 추진 경과를 공유하고, 어업인들의 의견과 요청사항을 청취했다.설명회는 ▲사업 추진 내용 설명 ▲어장공간정보 데이터 관측 정점 추가 설치 의향 조사 ▲양식 어장 관리 및 운영 시 애로사항 의견 수렴 등의 순서로 진행됐다.'AI기반 어장공간정보 빅데이터 플랫폼 구축 활용사업'은 과학기술정보통신부가 김, 전복 양식 주산지인 고흥군, 신안군, 완도군, 진도군, 해남군 등 5개 지방자치단체를 대상으로 추진하는 사업이다.전남도와 전남해양수산과학원의 지원을 받아 진흥원이 사업을 주관하고 있으며 목포대, UST21, 솔트룩스 등 전문기관, 기업이 참여해 어업 현장에서의 현안 문제 해결을 위한 기술 개발에 집중하고 있다.이인용 원장은 "기후변화에 따른 고수온 등 양식산업의 위기를 극복하기 위해 AI를 기반으로 하는 여러 서비스 방식을 구축하는 것을 목적으로 하고 있다"며 "지속 가능한 김, 전복 양식을 위해 최첨단 기술을 도입해 전남 수산양식산업의 혁신을 이끌어 가겠다"고 말했다.