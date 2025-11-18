메뉴 건너뛰기

김양식에 AI 접목…전남정보문화산업진흥원 어업인 설명회 개최

25.11.18 12:38최종 업데이트 25.11.18 12:38

고수온 등 양식산업의 위기 속 전남 수산양식산업 혁신 기대

지난 17일 전남 해남군에서 개최된 '인공지능(AI) 기반 어장공간정보 빅데이터 플랫폼 구축 활용사업 의견수렴 및 설명회' 모습.
지난 17일 전남 해남군에서 개최된 '인공지능(AI) 기반 어장공간정보 빅데이터 플랫폼 구축 활용사업 의견수렴 및 설명회' 모습. ⓒ 독자제공

전남정보문화산업진흥원은 지난 17일 전남 해남군 김 생산 수산양식 어업인들과 '인공지능(AI) 기반 어장공간정보 빅데이터 플랫폼 구축 활용사업 의견수렴 및 설명회'를 개최했다고 18일 밝혔다.

해남군수협 송지지점에서 개최된 설명회에서는 'AI기반 어장공간정보 빅데이터 플랫폼 구축 활용사업'에 대한 설명과 그동안의 추진 경과를 공유하고, 어업인들의 의견과 요청사항을 청취했다.

설명회는 ▲사업 추진 내용 설명 ▲어장공간정보 데이터 관측 정점 추가 설치 의향 조사 ▲양식 어장 관리 및 운영 시 애로사항 의견 수렴 등의 순서로 진행됐다.

'AI기반 어장공간정보 빅데이터 플랫폼 구축 활용사업'은 과학기술정보통신부가 김, 전복 양식 주산지인 고흥군, 신안군, 완도군, 진도군, 해남군 등 5개 지방자치단체를 대상으로 추진하는 사업이다.

전남도와 전남해양수산과학원의 지원을 받아 진흥원이 사업을 주관하고 있으며 목포대, UST21, 솔트룩스 등 전문기관, 기업이 참여해 어업 현장에서의 현안 문제 해결을 위한 기술 개발에 집중하고 있다.

이인용 원장은 "기후변화에 따른 고수온 등 양식산업의 위기를 극복하기 위해 AI를 기반으로 하는 여러 서비스 방식을 구축하는 것을 목적으로 하고 있다"며 "지속 가능한 김, 전복 양식을 위해 최첨단 기술을 도입해 전남 수산양식산업의 혁신을 이끌어 가겠다"고 말했다.

최연수 (karma4) 내방

2007년 지역신문을 시작해서 남도일보를 거쳐 국회의원 보좌관을 지낸 바 있습니다. 여러 경험을 통해 좋은 기사를 만들어 내도록 노력하겠습니다.

