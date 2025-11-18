서울 학생인권조례 폐지, 20일 강행?...서울교육감 "부결" 촉구

▲18일 오전, 서울시의회 본관 주변에서 개신교 단체 인사들로 보이는 이들 8명이 ‘학생인권조례 폐지’ 요구 맞불 기자회견을 열었다. ‘학생인권조례 폐지하라!’는 팻말을 든 한 인사가 큰 목소리로 학생인권조례 폐지를 외치자, 때마침 체험학습을 온 학생들이 이 모습을 신기하게 쳐다보기도 했다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기