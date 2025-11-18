주낙영 경주시장 "지진이 문제? 동해안 원전 다 가져가라"

AD

경주시가 13일 과학기술정보통신부가 추진하는 '핵융합 핵심기술 개발 및 첨단 인프라 구축사업' 유치를 신청한 가운데, 주낙영 시장이 '지진안전성'을 포함한 정부의 평가 기준에 강력한 의문을 제기하고 나섰다.과학기술정보통신부 부지 유치 공고에 따르면, 이 사업은 한국형 혁신형 핵융합로 구현 핵심기술 개발과 핵심기술 실증을 위한 핵심연구 실증기반(인프라)구축을 위한 것이다. 1조2000억 원을 들여 2027년부터 2036년까지 추진하는 대형 국책사업이다.경주시는 13일 문무대왕과학연구소의 2단계 부지 약 51만㎡를 부지하는 유치신청서를 제출했다. 이 부지는 이미 산업단지로 조성돼 있어 향후 연구시설 건립·착공이 신속하게 이뤄질 수 있는 조건을 갖추고 있다는 것이 경주시의 설명이다. 경주시를 비롯해 전북 군산, 전남 나주시 등 3개 지자체가 최종 신청했다.주낙영 경주시장은 유치신청서를 제출한 직후인 지난 17일 자신의 SNS에 경주시의 입지 장점을 설명하면서도 정부가 평가기준에 '지진으로부터 안전성'을 넣은 데 대해 강한 의문을 제기하는 글을 게시했다.정부의 대형국책사업 유치를 신청한 지자체장이 정부의 선정기준에 강한 의문을 제기한 것은 매우 이례적인 일로 평가된다.주 시장은 경주시의 입지장점과 관련해 "경주는 원자력산업의 A부터 Z까지 전주기가 몰려있는 국내 유일의 도시로서 감포 문무대왕과학연구소에서는 현재 70만평(150만평까지 확장가능)의 부지위에 차세대 미래형 원자로인 SMR을 집중개발하고 있다"며 "오랜기간 독자 신청을 준비해왔던 포항시도 경쟁력제고를 위해 경주로 후보지를 양보하고 포스텍, 한동대 등 포항지역 기관의 협력의향서를 보내왔으며, 후보지가 경주로 단일화된 만큼 경북도 이철우 지사께서도 사업유치를 위해 발벗고 나서주고 있다"고 밝혔다.이어 주 시장은 정부가 공고한 입지조건 평가 기준에 '지진 및 활성단층으로부터 안정성'을 넣에 대해 강력하게 의문을 제기했다.과학기술정보통신부가 제시한 평가기준에 따르면 입지조건을 100점 만점에 50점의 비중으로 넣고, 부지만족적합성 항목에 자연재해 안전성을 넣고 지진으로부터 안전성 항목을 두고 있는 것으로 나타났다.이 평가기준에 주 시장이 강한 의문을 제기한 것이다.주 시장은 "찜찜한 것은 정부가 이미 특정 지역으로 후보지를 정해놓고 들러리를 세우려한다는 소문이 있다"며 "선정평가기준에 지진발생 횟수를 비중 있게 넣은 것은 아예 경주, 포항은 배제하려는 합리적 의심을 사기에 충분하다"고 주장했다.주 시장은 이어 "지진은 발생횟수가 문제가 아니라 강도가 문제다. 진도 7.0 이상의 지진은 발생할 가능성이 거의 없다고 볼 때 그 이상의 내진설계를 하면 되는 것이다. 지진이 문제가 되어 안 된다면 그보다 훨씬 더 위험하다는 대형 원자력발전소는 왜 자꾸 동해안에 증설하는 거냐?"라며 "지진을 핑계로 다른 곳에 줄 것이라면 동해안의 원전도 다 가져 가시라"고 말했다. 주 시장은 "정치적 고려 없이 과학적, 객관적 기준에 따라 합리적으로 결정되어지길 호소한다"며 글을 맺었다.주낙영 시장은 "정부가 이미 특정지역으로 후보지를 정해놓고 들러리를 세우려한다는 소문이 있다"고 의혹을 제기했으나 소문의 구체적 근거를 공개하지는 않았다. 주 시장은 중국 둔황시와 우호도시 협정을 체결하기 위해 지난 17일부터 중국 출장 중이다.한편 과학기술정보통신부는 11월 20일까지 현장조사, 21일 발표 평가 등을 거쳐 11월 중으로 부지선정위원회 평가를 거쳐 결과를 발표할 예정이다.