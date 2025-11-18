행안부 "민주주의전당 국비, 교부 목적에 부합하는지 검토 예정"

국비를 포함해 창원마산 김주열열사 시신인양지 옆에 들어선 대한민국민주주의전당(민주전당)이 '독재 미화'와 '민주 홀대'라는 지적을 받는 속에, 행정안전부가 국비가 교부 목적에 맞게 사용되었는지 살펴볼 예정이라고 밝혔다.
행정안전부는 최근 '대한민국민주주의전당 제대로 만들기 시민대책위'에 보낸 회신문을 통해 "전시 내용과 운영 방식 등이 국비 교부 목적에 부합하는지에 대해서는 검토 예정"이라고 밝혔다. 다만 대책위가 요구한 감사 실시에 대해선 "'행정사무감사권'은 지방자치법 제49조에 따라 지방의회 소관"이라고 설명했다.
앞서 시민대책위는 지난 8월 행안부에 "민주전당 건립사업이 국비 지원 취지에 벗어나 달리 활용되고 있는 것에 대한 행정사무감사 실시를 요구한다"라는 내용의 민원서를 제출했다.
시민대책위는 "행안부가 8월 27일 제출한 감사 요청에 대해 공식 답변을 보내왔다"라며 "우리의 문제 제기에 대해 중앙정부 차원의 검토가 공식적으로 시작된 것이라고 볼 수 있다"라고 평가했다.
민주전당은 국비 121억 원, 경남도비 45억 원, 창원시비 186억 원이 들어가 건립되었고, 창원시(의회)가 관련 조례를 만들어 운영하고 있다. 민주전당은 6월 10일부터 임시운영에 들어갔고, 6월 29일 개관식을 열려다가 전시 내용에 대한 여러 문제가 드러면서 취소했다.
시민대책위는 지난 8월 행안부에 '민주주의 역사의 심각한 왜곡 및 독재자 미화', '민주화운동기념사업회법 취지 위반', '문화복합시설 조례를 통한 기능 변질', '운영위원회 부재와 임의 운영', '창원시의회의 책임 회피와 집행부의 무책임' 등 문제를 지적하며 감사를 요청했다.
이들은 "민주전당이 전체 면적의 20%만 전시공간으로 활용되며, 본래의 기념관 기능은 뒷전으로 밀려나고 있다"라며 "창원시의회가 법률이 정한 민주화운동기념관 건립 목적을 회피하기 위해 편법적 조례를 제정했다. 이는 국비 목적사업비 121억 원의 취지를 훼손하는 중대한 행정상의 잘못"이라고 지적했다.
시민대책위는 그동안 김민석 국무총리, 김민재 행정안전부 차관을 각각 만나 민주전당의 전면 개편을 요구하기도 했고, 허성무 더불어민주당 국회의원(창원성산)은 국회 질의에서 윤호중 행안부 장관에게 관련 질의를 하기도 했다.
윤호중 장관은 지난 9월 1일 국회 예산결산특별위원회 전체 회의에서 허 의원의 질의에 "운영 주체가 창원시이긴 하지만, 설립 목적에서 벗어난 부분이 있는 것은 사실"이라며 "민주화운동의 정신을 살릴 수 있도록 시정·보완하겠다. 민주화운동기념사업회와 협의해 방향을 잡고, 필요한 경우 비용 지원도 검토하겠다"고 답변했다.
한편 시민대책위는 민주전당, 창원시청(의회) 앞에서 '민주전당 전면개편'을 요구하는 1인시위를 계속 벌이고 있다.
