김태흠 "돔구장 추진, 선거용 아니다"라지만... 시민사회는 '의심' 눈초리

큰사진보기 ▲기자회견 중인 김태흠 충남지사 ⓒ 이재환 관련사진보기

AD

김태흠 충남지사는 18일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 천안·아산역 인근에 돔구장 추진 계획을 밝혔다. 김 지사의 발표가 내년 6.3 지방선거와 겹치면서 '선거용이 아니냐'는 질문도 나왔다. 이에 김 지사는 "아직 재선 (도전) 계획이 없다"고 일축했다.김 지사는 이날 오는 2028년 착공, 2031년 완공을 목표로 천안·아산역 인근에 5만석 규모의 '야구+K팝 돔구장' 건립을 추진하겠다고 밝혔다. 충남도에 따르면 예산은 부지 매입비를 제외하고 1조원가량 투입될 전망이다. 돔구장 부지는 현재 물색 중인 것으로 파악됐다.김 지사는 "천안·아산을 150만 규모의 문화도시로 만들겠다. 프로야구 구단과 각종 국제 행사 개최가 가능하다. 나머지 기간에는 K팝 공연과 전시 등을 할 계획이다. 충남의 새로운 성장동력이 될 것"이라고 강조했다. 그러면서 "돔구장이 우리의 꿈이 담긴 멋진 공간이 될 수 있도록 도민 여러분의 관심이 필요하다"고 덧붙였다.재원 문제와 관련해서도 김 지사는 "다음달부터 용역을 하면서 내용을 구체화 시키겠다. 부지 매입비를 제외해 1조가 들어간다. 민간투자와 국비를 확보할 수 있으면 할 것이다. 다양한 방법을 고려할 것"이라고 말했다.김 지사는 "대한민국에서 (돔구장) 최고의 적지는 천안·아산이다. 오랫동안 생각해온 것"이라며 "천안·아산역은 서울에서도 45분이면 온다. 그리고 부산에서도 2시간, 광주에서도 1시간 30분이 걸린다. 지역에 국한된 것이 아니다"라고 말했다.김태흠 지사는 "내년 상반기까지 관련 용역을 마칠 계획"이라고 밝혔다. 공교롭게도 이 시기는 내년 지방선거와 겹친다.관련해 김 지사는 "내년 상반기까지 용역을 끝내겠다는 계획"이라며 "(내년 지방) 선거와는 무관하다. 선거로 활용하려면 공약으로 할 것이다"라며 "(오늘 발표는) 5~6개월 후면 다 잊혀질 것"이라고 밝혔다.김형수 예산감시전국네트워크 사무처장은 이날 <오마이뉴스>에 "고척돔도 건설에 6년이 걸렸다"라며 "내년 지방선거를 의식한 것이 아니라면 올해 초나 지난해에 돔구장 계획을 발표했어야 한다"고 반박했다.김 사무처장은 "돔구장은 도비만으로는 건설이 어렵다. 때문에 국비가 들어가면 투자심사를 받아야 한다. (민자로 해도 투자적격심사 등)"라며 "기본 타당성 용역 1년, 실시설계 1년, 중간에 투자심사 및 토지매입 등까지 포함하면 28년 착공도 어려워 보인다. 그러기 위해선 모든 과정이 일사천리로 진행되어야 한다"고 반박했다.이어 "돔구장을 사용할 구단도 없는데 문화공연을 덧붙인다고 해서 일사천리로 일이 진행되긴 어려울 것 같다"고 전망했다.