"삶 포기하란 말인가" 장애협회, 경기도 복지 예산 복원 촉구

경기도 복지 예산 삭감에 대한 비판과 반발이 커지고 있다. 노인복지 단체에 이어 장애인 단체까지 경기도에 예산 삭감 철회를 촉구했다.경기도장애인복지시설협회(아래 장애협회)가 17일 경기도장애인복지종합지원센터(누림센터)에서 예산 삭감 철회를 요구하며 1인 시위를 벌였다고 18일 밝혔다. 이날 장애협회는 누림센터를 방문한 이선구 경기도의회 보건복지위원장에게 단기보호시설·거주시설 종사자 등 4624명 서명이 담긴 '예산 전액 복원 촉구서'를 전달했다.장애협회 등에 따르면 경기도는 단기보호시설 운영비 약 40~45%와 장애인 간식비·피복비·부식비 약 42%를 삭감한 예산안을 의회에 제출했다. 인건비·차량비·환경개선사업비·간병인비도 약 39% 삭감했다.장애협회는 "이번 예산안은 경기도의 장애인복지 포기 선언으로 볼 수밖에 없다. 장애인에게 삶을 포기하라고 하는 것"이라고 강하게 비판했다. 그러면서 "예산 복원이 이루어질 때까지 끝까지 싸우겠다"는 각오를 전했다.관련해 김광식 회장은 18일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "소아마비로 평생을 휠체어를 탄 채 살고 있는 사람"이라고 소개하며 "(예산 삭감 소식을 들었을 때) 장애 복지가 내팽개쳐진다는 느낌이 들어 힘들었다"라는 심정을 전했다. "어제부터 도청 앞에서 릴레이 1인 시위를 시작했고, 12월 2일까지 지속할 방침"이라고 덧붙였다.이에 앞서 경기도노인복지관 협회 등은 경기도 노인복지관 예산 삭감 저지를 위한 비상대책위원회(아래 비대위)'를 구성, 복지예산 삭감 전면 철회를 요구했다. 경기도청 인근에서 1인 시위도 진행했다. 최근 발표한 성명에서 "예산 원상복구와 제도적 보완이 이루어질 때까지 끝까지 대응할 것"이라는 각오를 전했다.비대위와 장애협회, 더불어민주당 강득구 국회의원(안양 만안) 등에 따르면 경기도는 내년 본예산에서 총 2440억 원(214건) 규모의 복지 예산을 삭감했다. 특히 노인복지관 지원 예산 39억 원과 장애인지역사회재활시설 지원 예산 26억 원은 전액 삭감했다. 중증장애인 일자리를 제공하는 직업재활시설 예산도 25%나 줄었다.강 의원은 지난 16일 국회에서 기자회견을 열어 김동연 경기도지사에게 "복지예산 삭감에 대해 사과하라"고 촉구한 바 있다.