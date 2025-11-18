우원식·조국 이어 정청래까지... '부마항쟁 헌법 수록' 힘 실리나

큰사진보기 ▲더불어민주당 정청래 대표가 14일 오전 부산 동구 민주당 부산시당에서 열린 부산 현장최고위원회에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲'부마항쟁 홀대론' 씻어낸 이재명 정부김민석 국무총리가 16일 경남 창원시 3·15아트센터에서 열린 제46주년 부마민주항쟁 국가기념식에서 기념사를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정청래 더불어민주당 대표가 최근 부산 방문에서 부마민주항쟁(아래 부마항쟁)의 헌법전문 수록 논의를 공식화하자, 지역의 부마 단체들이 이를 반기는 입장을 발표했다. 최근 우원식 국회의장, 조국 조국혁신당 비대위원장 등 정치권 인사들의 입에서 부마항쟁이 언급되고 있는데, 현실화가 필요하다고 보는 이들 단체는 국회에 책임있는 후속 논의를 요청했다.부마민주항쟁경남동지회, 부마민주항쟁마산동지회, 부마민주항쟁부산동지회, 부마민주항쟁기념사업회, 10.16부마민주항쟁기념사업회, 부산민주항쟁기념사업회, 부마민주항쟁기념재단은 18일 "정청래 대표의 발언을 환영하며 향후 실천을 기대한다"라는 내용의 공동 성명을 냈다.부마항쟁 관련자들을 대표하는 7개 단체는 이번 일을 진전으로 받아들였다. 이는 여당 대표 발언이 갖는 무게감 때문이다. 정청래 당대표는 앞서 14일 부산에서 현장 최고위원회를 열어 부마항쟁 헌법전문 수록 논의 발언을 공개적으로 꺼냈다. 12.3 내란을 떠올린 그는 "부산에서 싹튼 민주화의 씨앗이 오늘의 대한민국을 지켜냈다고 해도 과언이 아닐 것"이라고 말했다.이를 두고 부마 단체들은 "부마항쟁이 대한민국 민주주의의 형성에 어떤 의미를 지니는지 환기하는 중요한 계기가 됐다"라며 "(정 대표가) 역사적·헌정적 위상을 바로 세워야 한다는 문제의식을 분명히 밝힌 점을 높게 평가한다"라고 반색했다.하지만 일회성에 그쳐선 안 된다는 점도 분명히 했다. 이들 단체는 "헌법전문 수록은 기념 차원을 넘어 역사적 정의를 바로 세우는 일"이라며 개헌 논의 과정에서 부마항쟁 또한 공식 의제로 올려야 한다고 제안했다. 동시에 전문가·시민사회와 함께하는 논의구조 마련과 부산·경남 지역 여야의 초당적 협력을 촉구했다.부마 관련자들 역시 같은 반응을 보였다. 부산의 김종기 부마민주항쟁기념재단 상임이사는 "민주당 대표 차원으로 부마항쟁 헌법전문 수록을 거론한 건 의미가 크다"라며 "박정희 유신독재 종식 등 한국 현대사의 큰 역할에도 그동안 잊힌 채 저평가됐는데, 논의 수준을 넘어 이를 바로 잡는 계기로 가야 한다"라고 말했다.창원의 이창곤 부마민주항쟁기념사업회 회장은 "헌법전문이 4.19에서 머물러 있는데, 부마항쟁과 5.18, 6월 항쟁까지 다 들어가야 민주화의 연속성을 가질 수 있다"고 강조했다. 민주주의 진전에도 또 발생한 '내란의 밤'에 이 회장은 "(헌법전문의) 기초를 튼튼히 해야 민주주의가 흔들리지 않는다. 당리당략이나 정파를 넘어 대응해야 한다"고 당부했다.부마항쟁의 헌법전문 수록 요구 둘러싼 정치권의 목소리는 이번이 처음이 아니다. 우원식 국회의장이 부마를 포함한 4대 민주화운동의 헌법전문 수록에 공감을 표시했고, 조국 비대위원장은 부마항쟁 국가기념식에서 "부마항쟁을 헌법에 담아 7공화국의 문을 열겠다"고 선언했다. 우 의장이나 조 위원장 등은 박정희 유신독재의 붕괴를 가져온 1979년 10월 16일 부산·마산(창원)의 역사가 오늘로 이어져 '윤석열 내란'을 막는 데 큰 역할을 했다고 본다. 실제 12.3 비상계엄 이후 부산과 창원에서는 수십 일 동안 시민대회가 계속됐다.국민의힘 안에서도 부마항쟁 헌법전문 수록 움직임이 있다. 지도부나 중앙당 차원의 입장은 아직 없지만, 지난달 27일 창원시의회 건의안 가결에 의석 다수인 국민의힘 시의원들도 역할을 했다. 여야를 넘어 가결에 동참한 의원들은 "제도적 토대를 마련해야 한다"며 정부와 국회에 부마항쟁 헌법 수록 의견을 전달했다.3·1운동과 임시정부로 시작되는 우리나라 헌법전문은 현대사에 대해선 4·19혁명만 기재돼 있다. 이마저도 1987년 6월 항쟁 이후 결과물로 40년 가까이 변화가 없었다. 하지만 12.3 내란을 극복한 뒤 출범한 새 정부가 1호 국정과제로 개헌을 꼽으면서 부마항쟁, 5.18, 6월항쟁 정신을 헌법전문에 수록해야 한다는 데 힘이 실렸다. 특히 더딘 진상규명 탓에 뒤늦게 조명된 부마항쟁의 경우 지역의 수십 개 단체가 범시민추진위를 꾸려 대응 중이다.