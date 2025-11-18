스승 정약종을 만나 고난의 길을 걸어야 했던 사람

AD

큰사진보기 ▲황사영 토굴. ⓒ 김병모 관련사진보기

깊어가는 가을, 가는 곳마다 가을이다. 15일 이른 아침, 만추의 단풍을 즐기고 싶은 사람들이 모였다. 행복동행은 설렘을 안고 제천 배론 성지로 향했다. 일행의 소개가 시작되자 손사래를 치는 사람도 있고, 맛깔스럽게 자신을 표현한 사람도 있다. 잡기로 웃음을 선사하고픈 사람, 역사 탐방이 좋아 참석한 사람, 오색 단풍같이 다양한 사람들이 함께한 동행이다. 리무진 버스 창밖엔 가을이 바람에 스친다.배론 성지에 들어서자 가을 먹거리 파는 아낙네들이 먼저 반긴다. 그들 틈을 비집고 조금 더 발걸음을 옮기자 음악이 울려 퍼진다. 한순간 가을을 넘어 성스러운 공간으로 바뀐다. 성당 분위기에 압도된 일행은 발걸음마저 성스럽다.한 일행이 배론 대성당으로 손짓한다. 성당 벽에는 성경의 역사를 그림으로 잘 해석해 놓았다. 본당 성당 공간이 웅장하다. 성당 천장 구조가 배 밑바닥처럼 생겨 배론 성당이다. 배론 성지답다.정조 15년(1791년), 신해 박해로 살아남은 교우들이 안전한 신앙생활을 위해 전국으로 흩어지고, 일부는 제천 배론 산골 마을로 숨어든다. 천주교 공동체는 정조가 죽을 때까지 그럭저럭 평화를 찾는다. 1800년 정조가 죽고 순조가 즉위하자 상황이 급변한다.서산 출신 정순왕후(영조의 계비)를 비롯한 노론 벽파 세력은 정조 재위 시기에 급성장한 노론 시파와 남인들에 대한 정치적 탄압의 명분으로 천주 서학을 활용한다. 그들에게 천주교 신자들은 좋은 먹잇감일 뿐이다. 순조 1년(1801) '신유박해'가 다시 터진 것이다.노론 벽파 세력은 천주 서학에 호의적인 남인 세력을 숙청의 빌미로 삼는다. 그들이 본격적으로 천주교를 박해하자, 황사영은 변장하여 배론 산골 옹기마을 토굴로 숨어든다.일행은 한국 최초 교구, 배론 성 요셉 신학교를 지나 황사영 토굴로 향한다. 황사영은 옹기 저장고로 위장한 토굴 속에서 8개월간 은신하면서 1만 3311자 백서를 완성한다. 천주교 박해 부당성과 대안을 알리는 내용이다. 이것이 바로 순조 1년(1801년) '황사영 백서(帛書) 사건'이다.그 백서를 통해 황사영은 신앙의 자유를 얻고자 했지만, 조선 조정의 입장에선 반란이자 외환일 뿐이었다. 외환 음모라는 조선 초유의 사건이 터진 것이다. 같은 해, 졸지에 대역죄인이 되어 버린 황사영은 배론 마을에서 압송되어 거열 형을 당한다. 이 사건으로 1886년 조불수호통상조약으로 신앙의 자유가 주어지기 전까지 천주교 박해가 계속된다.필자는 배론 마을 황사영 토굴을 나오면서 천재 황사영을 생각했다. 진사시 전국 수석합격자 황사영, 그는 누구인가.황사영이 17세의 어린 나이로 진사과에 장원급제하자, 정조 왕은 기쁨을 감추지 못한다. 왕은 황사영을 친히 불러 손을 붙잡고 장차 크게 쓰겠노라 하신다. 왕은 좌의정 채제공을 시켜 장학금까지 하사한다. 정조 왕의 총애를 듬뿍 받은 황사영은 경기도 광주 두물머리 마재마을로 돌아와 스승 정약종(다산 정약용의 형) 지도하에 대과 준비에 돌입한다.어느 날 사서삼경(四書三經) 공부에 열중하고 있는 황사영은 스승 정약종으로부터 <천주실의> 책 한 권을 전해 받는다. 그 책이 황사영의 삶을 송두리째 바꿔놓을 줄이야. 황사영은 그 책을 읽은 후, 생각에 잠긴다. 양반과 상민, 천민 등 반상의 법도가 엄연한 조선 땅에서도 같은 천주님 자식으로 평등하게 살 수 있다니. 어린 황사영은 생각만 해도 가슴이 떨렸으리라. 사실 그는 명문가 집안 자녀로서 정조의 총애도 받았겠다, 대과 시험만 합격하면 가문의 영광과 앞길이 탄탄대로였다.황사영은 고심 끝에 출세와 공명(功名)의 생각을 흐르는 강물에 띄워 보내고, 천주님을 믿는 길을 택한다. 황사영은 배론 마을 토굴 속에서 고심을 거듭하면서 백서를 쓰지만, 백서 전달 과정에서 발각되어 죽음을 면치 못한다. 가족들마저 관노가 되는 수모를 겪어야 했다. 황사영 어머니는 관비가 되어 거제도로, 아내 정난주는 제주도로 귀양 간다. 아들 황경한(2세)은 추자도 유배형을 받았으나, 어머니의 기지로 추자도 인근 오씨 성(姓) 어부의 아들로 살아남았다고 한다.배론 성지를 나오면서 스승과 제자의 관계를 생각해 본다. 한때 전도유망한 황사영은 스승 정약종을 만나, 고난의 길로 접어든다. 하지만 천재 황사영 알렉시오는 스승 정약종 아우구스티노 덕에 천주교 역사에 길이 빛난 삶을 얻게 된다. 돌아서기 아쉬워 발걸음을 멈칫하는데, 황사영 토굴 주변으로 오색 단풍이 널려있고 성스러운 음악 소리가 잔잔히 흐른다.