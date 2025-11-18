지노위, 창원 세원이앤씨 '직원 부당 인사발령' 판정

큰사진보기 ▲경남 창원 성산구 신촌동에 있는 세원이앤씨. ⓒ 금속노조 관련사진보기

AD

사모펀드가 운영하는 화학정유 화공기기와 설비·유압기기 생산업체인 창원 세원이앤씨가 직원 10명을 인사발령해 갈등을 빚다가 경남지방노동위원회(지노위)로부터 '부당하다'는 판정을 받았다.민주노총 금속노조 경남지부는 지노위가 지난 13일 세원이앤씨에서 5월 19일에 진행한 인사발령이 '부당'하다는 판정을 했다고 18일 밝혔다.이들에 따르면, 지노위는 지난 6일 오후에 심판회의를 열었고, '노동조합 사무실 제공' 등에 대해 노사 간 협의시간을 가진 뒤 판정하겠다고 일주일간 미뤘다가 이날 저녁 노사 양측에 결과가 전달했다.지노위는 부당인사발령을 인정하고 부당노동행위를 일부 인정했다며 판정서를 30일 이내에 보낼 예정이라고 밝혔다. 그러면서 지노위는 "판정서를 송달받기 전까지는 당사자 합의에 따른 화해가 가능하다"라고 제시했다.이에 대해 금속노조 경남지부는 "부당전보 발령에 대한 부분과 함께 노동조합에 대한 지배개입의 부당노동행위가 있었다고 제기해 '일부 인정' 판정을 받았다. 구체적인 내용은 판정문을 통해 확인될 것"이라고 밝혔다.창원 성산구 신촌동에 있는 해당 기업은 지난 5월 직원들에 대해 인사발령했고, 10명이 신청한 부당인사발령 구제신청에 대해 지노위가 인정을 한 것이다.세원이앤씨는 범한메카텍이 대주주다. 금속노조 경남지부는 "올해 초 범한메카텍은 이전 경영진의 부실회계 바로잡기, 임직원 고용안정화 등의 의제에 대한 약속을 바탕으로 소액주주와 세원이앤씨 비대위의 협조를 얻어 경영권을 확보했다"라고 설명했다.금속노조 경남지부는 "지난 4월부터 사무직을 중심으로 금속노조에 가입했다"라며 "가입 당시 조합원은 80여명이 넘었으나, 노동조합 간부가 많이 있는 화공사업부를 제외한 유압사업부, 글라스사업부 소속 노동자가 탈퇴를 하면서 현재 조합원은 49명이다"라고 덧붙였다.금속노조 경남지부는 "회사는 화공사업부에 한정해서 인사발령을 했고, 노동조합 간부를 중심으로 팀장에서 팀원으로 강등되거나, 핵심기술력을 가진 노동자를 다른 곳으로 보내는 등 회사가 사업을 지속하려는 것인지에 대한 의문이 있었다"라고 설명했다.이들은 "지노위 판정이 사무직 노동자를 중심으로 구성된 노동조합 활동을 방해하는 자본에 대한 경종을 울리는 계기가 되기를 기대한다"라고 밝혔다.