"국힘 대변인의 '장애 비하'는 정치 퇴행... 그 집단 현주소"

박민영 국민의힘 대변인의 자당 김예지 국회의원 겨냥 '장애인 비하 막말'을 두고 더불어민주당은 거센 비판을 쏟아냈다. 강득구 민주당 의원(경기 안양만안)은 "정치의 수준을 떨어뜨리고, 약자를 조롱하고, 사회적 편견을 강화하는 위험한 언행"이라고 일침을 놨다. 서미화 민주당 전국장애인위원장(비례대표)은 국민의힘에 "박 대변인의 즉각 해임과 제명 조치와 재발방지 대책 마련"을 촉구했다.
박민영 국민의힘 대변인이 지난 12일 한 유튜브 채널에 출연해 같은 당 김예지 의원을 겨냥해 비하 표현을 서슴지 않은 사실이 뒤늦게 알려지며 비판 여론이 거세다.
박 대변인은 "국회의원 특권을 누리고 싶고, 비례대표로 꿀은 빨고 싶고, 그런데 민주당 가면 공천 안 줄 것 같고, 그렇기 때문에 국민의힘에서 장애인 할당제로 들어오고 싶은 것" 등의 발언을 했다. 박 대변인은 사과 의사를 밝히지 않다가 대변인직 사의를 표했지만 장동혁 국민의힘 당대표는 '엄중경고'와 함께 사의는 반려했다.
강득구 "국민의힘의 현주소 보여준다"
강득구 의원은 17일 자신의 페이스북에 "김예지 의원을 향한 비하, 결코 용납될 수 없습니다"라는 제목의 글을 올렸다.
강 의원은 "여성·장애인에 대한 인식이 이런 수준이라면, 그것이야말로 그 정당의 민낯을 보여주는 것 아닐까"라며 "여성·장애인·약자를 비하하는 언행이 반복되고도 아무런 문제의식이 없다면, 그것은 더 이상 정치가 아니라 퇴행"이라고 진단했다.
이어 "박 대변인의 발언은 단순한 실언이 아니다. 국민의힘의 일반적 시선"이라면서 "정치 수준을 떨어뜨리고, 약자를 조롱하고, 사회적 편견을 강화하는 위험한 언행"이라고 지적했다.
그는 김예지 의원에 대해 "시각장애를 가졌지만, 그 장애는 의정활동의 걸림돌이 아니라 오히려 정의를 바라보는 더 깊은 시선이 됐다"라며 "'약자의 눈'(국회의원 연구단체) 활동을 함께하며, 소수자와 약자를 위한 의정의 길을 묵묵히 걸어온 그분의 품위와 신념을 가까이에서 봤다. 배울 점이 너무나 많은 참된 정치인"이라고 평가했다.
강 의원은 <오마이뉴스>와의 통화에서 "박 대변인의 행태는 전형적인 일베의 행태"라며 "장동혁 대표가 박 대변인의 사의를 반려했다는 이야기를 들었다. 그 집단의 현주소가 어디인지 보여준다"라고 촌평했다.
서미화 "단순 장애감수성 부재가 아냐... 의도된 폭력"
민주당 전국장애인위원장을 맡고 있는 서미화 의원은 18일 성명을 내고 비판의 목소리를 높였다. 서 위원장은 "제1야당 대변인이 공개석상에서 내뱉은 말과 행동이라고 보기엔 도저히 믿을 수 없는 참담한 수준이며 단순한 장애 감수성의 부재가 아닌 소수자에 대한 의도된 폭력"이라고 규정했다.
'장애인을 너무 많이 할당해서 문제'란 박민영 대변인의 발언이 왜 문제인지도 따졌다.
"22대 국회의원 300명 중 장애인 비례 공천으로 의정활동을 하고 있는 의원은 단 3명, 전체 국회의원의 1%에 불과하다. 구조적으로 정치에서 배제되어 온 소수자와 사회적 약자의 권리를 보장하는 것은 시혜나 배려가 아닌 대의민주주의 핵심 원리이자 우리 헌법의 기본 정신이다."
서 의원은 "신체적 장애를 정쟁거리로 삼아 뿌리 깊은 혐오과 차별 의식을 국민 앞에 표출한 문제에 대해서 막중한 책임을 물어야 한다"면서 "장동혁 국민의힘 대표는 박 대변인에 대해 엄중 경고가 아닌 즉각 해임과 제명 조치는 물론 당 차원의 재발 방지 대책을 내야 할 것"이라고 촉구했다.
