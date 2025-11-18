돌만 잔뜩 있을 줄 알았는데… 제주돌문화공원의 반전

큰사진보기 ▲재개장한 제주돌문화공원 어린이전시관뜨개 구조물로 꾸며진 안전한 놀이 공간에서 아이들이 마음껏 몸을 쓰며 놀 수 있다. ⓒ 이현숙 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲제주돌문화공원산책아이와 함께 걸으면 산이 먼저 가을을 알려주는, 조용하고 넉넉한 길이다. ⓒ 이현숙 관련사진보기

'어쩌면 가을의 가장 큰 선물은 풍경이 아니라 속도를 늦출 수 있는 마음인지 모른다.'

'제주의 돌은 사람을 밀어내지 않고, 품어주는 돌이구나.'

"바다도 좋지만, 가을의 제주를 제대로 느끼고 싶다면 돌문화공원의 산책길을 꼭 걸어보세요."

제주의 가을은 바다보다 산에서 시작된다. 한라산 자락으로 불어오는 바람이 공기를 바꾸고, 그 바람을 따라 길을 걸으면 자연스레 제주돌문화공원으로 이어진다. 여름 동안 바다에서 햇빛을 받으며 놀던 마음이, 가을이 되자 자연스럽게 산으로 향했다. 계절이 바뀌면 우리의 발걸음도 바뀐다는 사실을 새삼 발견한 순간이었다.한동안 공사로 문을 닫았다가 최근 재개장했다는 소식을 듣고, 주말 아침 일찍 산 방향으로 발걸음을 옮겼다. 예전에는 '돌만 있는 곳'이라고 생각해 일부러 찾지 않았던 곳이지만, 어린이전시관이 완전히 새로워졌다는 말을 듣고는 궁금함이 앞섰다. 아이와 함께 걷는 가을 산책이 괜히 더 특별하게 느껴지는 날이었다.어린이전시관은 초등학교 2학년 이하 아이들만 입장할 수 있는 전용 공간이다. 회차제로 운영되며 회당 150명을 예약제로 받고, 예약이 안 될 경우에는 시작 30분 후 현장 30명만 입장이 가능하다. 다행히 우리의 방문 시간은 한산했고, 예약 없이도 바로 입장할 수 있었다.전시관 안으로 들어서자마자 탄성이 절로 나왔다. 내부는 거대한 뜨개숲처럼 꾸며져 있었다. 벽과 바닥, 미끄럼틀, 터널, 오르막길, 나무 구조물까지 거의 모든 요소가 부드러운 뜨개실로 감싸져 있어 손끝이 닿는 곳마다 따뜻한 촉감이 전해졌다. 아이들이 어디를 오르내려도 다칠 걱정이 없는 공간이었다.특히 전시관 중앙에 자리한 나무 형태 구조물은 2층 높이까지 이어져 있었다. 아이는 그 위를 기어오르고 내려오며 자신의 몸을 마음껏 움직였다. 뛰고, 매달리고, 균형을 잡으며 얼굴 가득 붉은 기운이 돌았다. 오랜만에 아이가 온전히 몸을 쓰는 모습을 보니 부모로서도 뿌듯했다.우리가 오래 머문 공간은 위층의 독서 공간이었다. 뛰놀던 아이가 잠시 멈춰 그림책을 들고 앉은 순간, 전시관은 놀이의 장소에서 쉼의 공간으로 자연스레 바뀌었다. 전시관 전체가 아이와 부모가 함께 숨 돌릴 수 있는 복합적인 공간이라는 사실을 다시 느끼게 됐다.전시관을 나서자 공기가 다시 한 번 달라졌다. 산책길 입구에서부터 느껴지는 차분한 기운은 바다가 주는 시원함과는 완전히 다른 결이었다. 계절이 '이제는 산의 시간이다'라고 말하는 듯했다.아이와 손을 잡고 걷는 산책길은 조용하면서도 깊이가 있었다. 나무 그림자 사이로 떨어지는 햇살은 따뜻했고, 바람은 높은 곳에서부터 차분한 냄새를 데려왔다. 특별히 화려한 풍경이 있는 것도 아니었지만, 걸으면 걸을수록 마음이 차분해지는 길이었다.해를 머금은 은빛 억새는 가을에만 만날 수 있는 소중한 선물이다. 아이는 뛰던 걸음을 멈추고 내 옆에서 조용히 따라 걸으며 억새를 바라보다 만져보았다. 그 모습을 보며 문득 이런 생각이 들었다.돌문화공원은 이름 그대로 돌이 주인공인 공간이다. 하지만 제주에서 돌은 단순한 자연물이 아니다. 제주의 돌담은 바람을 이기기 위해 일부러 틈을 남겨 쌓는다는 사실을 알고 나면, 그 돌 하나하나의 의미가 달라진다. 바람이 통과하며 흔들림을 견디는 돌담처럼, 제주 사람들은 오래전부터 바람과 공존하며 살아왔다.또 바닷가에서는 물질을 하는 해녀들이 돌에 걸터앉아 숨을 고르고, 그 길을 오가는 사람들은 돌 위에 앉아 잠시 짐을 내려놓는다. 돌은 늘 사람의 삶을 받쳐주며 조용히 제 역할을 해왔다. 공원의 작은 돌멩이 하나도 아이들에게는 놀이감이 되고, 상상력의 재료가 된다. 돌은 제주에서 쉼의 장소이자 놀이의 도구이며, 일상의 배경이 되어주는 존재다.아이와 걸으며 문득 이런 생각이 들었다. 어쩌면 돌문화공원이 이토록 편안하게 느껴졌던 이유도 그 때문일 것이다. 크고 화려하지 않아도 아이가 머물고 부모가 숨 고를 수 있는 자리면 충분했다.그날 산책길의 바람은 조용했고, 햇살은 부드러웠으며, 아이의 걸음은 씩씩했다. 그 모든 순간이 마음을 단단하게 채워주었다. 언젠가 아이가 자라 이 길을 혼자 걷게 되더라도, 오늘 이 길에서 느꼈던 가을의 기운과 손에 쥐었던 작은 돌멩이의 감촉은 오래도록 남아 있을 것이다.그래서 누군가 제주 가을 여행을 물어본다면 나는 주저 없이 말할 것이다.