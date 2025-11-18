농어촌기본소득 시범사업 선정 지자체들, 국비 상향에 총력

큰사진보기 ▲김돈곤(사진 오른쪽) 군수가 17일 정청래 대표를 만나 농어촌기본소득 시범사업의 국비 상향을 논의했다. ⓒ 청양군 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

17일 국회를 방문한 김돈곤 청양군수가 "농촌의 지속가능성은 국가의 책임이자 미래 과제다. 앞으로 7개 군이 힘을 모아 시범사업의 성공 모델을 반드시 만들어내겠다. 국비 상향은 선택이 아니라 꼭 필요한 성공 조건"이라고 강조했다.이날 국회 방문은 지난 7일에 이어 두 번째로 김 군수를 비롯한 시범 사업 선정 7개 군 지자체 대표가 동행했다.정청래 더불어민주당 대표와 박수현 국회의원을 차례로 만나 건의문을 전달한 지자체 대표들은 현행 40%인 국비 비중을 최소 60%까지 올려야 한다는 입장을 재차 강조했다.김 군수는 "청양 8.6%, 순창 8.3%, 신안 8.9%, 영양 6.7% 등 시범지역의 재정자립도는 전국적으로도 가장 낮은 수준"이라며 "여기에 도비 부담이 10~30%까지 각각 달라 지방비를 자체 확보하기가 사실상 불가능하다"고 강조했다.이 구조가 유지되면 필수 SOC 사업과 지역 투자사업이 연쇄적으로 지연될 수밖에 없고, 대통령 국정과제인 시범사업의 성공을 담보할 수 없다는 것이다.정부는 현재 국비를 50%로 상향하고 추가 지역 선정을 검토 중이다.정청래 더불어민주당 대표도 긍정적인 반응을 보인 것으로 전해졌다,군에 따르면 정 대표는 "현행 국비 50%는 시범사업 취지와 현장의 재정 여건을 고려할 때 충분하지 않다"고 공감하며 "국비를 60% 수준으로 높이는 것이 사업의 성과를 보장하는 데 도움이 될 것이다. 당에서도 적극 지원하겠다"고 밝혔다.지난 10일 열린 예산결산특별위원회 전체회의에서 이재관 의원도 "국가사무 성격이 강한 사업에 지방비 60% 부담은 맞지 않는다"며 7개 군 공동건의 내용을 공식 언급하는 등 긍정적인 기류가 이어지고 있다.7개 군은 19일 청양군에서 ▲시범사업 성공 의지 결집 ▲국비 상향 공동 대응 ▲사업 연계 전략 수립을 위한 회의를 개최할 예정이다. 이번 회의는 김돈곤 군수의 제안으로 마련된 것으로 국회 논의를 현장 실행 전략으로 옮기는 분수령이 될 전망이다.