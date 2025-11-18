유엔 안보리 '가자지구 결의안' 가결... 트럼프 평화 구상 승인

AD

17일(현지시간) 유엔 안전보장이사회(이하 안보리)가 13대 0으로 미국이 제안한 가자지구 결의안을 채택했다. 거부권을 가지고 있는 러시아와 중국의 반대가 예상됐지만 두 국가는 기권했다. 이로써 가자지구의 불안한 휴전을 끝내고 종전으로 나아가기 위한 국제사회의 기본적인 계획이 수립됐다.결의안에는 가자지구를 통치할 과도기구로서 평화 회의(Board of Peace)의 수립, 그리고 과도 기간에 가자지구의 평화유지를 담당할 국제안정화군(ISF) 파병 등이 포함됐다. 주목할 건 결의안이 팔레스타인 국가를 언급하고 있다는 점이다.결의안은 "(팔레스타인 자치정부/PA)의 개혁 프로그램이 성실하게 이행되고 가자지구의 재개발이 진전된 이후 마침내 팔레스타인 자결(self-determination)과 국가지위(statehood)로의 신뢰할만한 경로를 위한 조건이 자리잡게 될 것"이라고 언급하고 있다. 결의안은 또 "미국은 평화와 번영의 공존을 위한 정치적 지평에 대한 합의가 이뤄지도록 이스라엘과 팔레스타인 간 대화를 수립할 것"이라고도 언급하고 있다.이번 결의안은 트럼프 대통령이 제안한 이른바 평화 구상에 기반한 것으로 유엔이 미국이 구상하고 실행하는 평화 구상을 공식적으로 승인했다는 점에서 의미가 있다. 또한 가자지구 전쟁의 종전 방안을 두고 그동안 유엔의 입장과 역할을 거의 무시하고 비난했던 미국이 유엔과 협력하고 유엔 또한 미국의 역할을 인정했다는 점에서도 의미가 있다.결의안 통과 후 트럼프 대통령은 사회관계망을 통해 "세계의 강력하고 존경할만한 지도자들이 합류할 평화 회의를 인정하고 승인하는 안보리의 투표를 축하한다"고 언급했다.그러나 결의안 채택은 시작일 뿐 앞으로의 실행에는 많은 도전이 따를 것으로 보인다. 많은 전문가가 반복적으로 언급한 것처럼 트럼프 대통령의 평화구상은 상세한 면이 부족하고 결의안 또한 마찬가지기 때문이다.먼저 평화 회의와 관련해서 어떤 국가와 인물이 참여할지는 아직 미지수다. 트럼프 대통령이 평화 회의를 이끌 인물로 한때 토니 블레어 전 영국총리를 염두에 두고 있는 것으로 비춰졌지만, 아랍 국가들은 그가 미국의 이라크 전쟁을 지지했던 점을 달갑지 않게 생각하고 있다. 그가 친이스라엘이라고 여기는 팔레스타인 주민들의 반감도 크다.ISF 구성 및 파견과 관련해서는 결의안 채택으로 파병 참여 의지를 밝힌 국가들이 제기한 합법성 확보 문제는 해결됐다. 결의안 책택 후 마이클 왈츠 미국 유엔 대사는 ISF가 "강력한 평화유지군 연합"이 될 거라면서 "인도네시아, 아제르바이잔 같은 많은 이슬람 국가들"이 파병에 참여할 것이라고 말했다. 그러면서 이들이 "가자지구의 안전을 확보하고, 무장해제를 감시하고, 시민을 보호하고, 구호품 이동을 호위할 것"라고 말했다.그런데 ISF의 가장 중요하고 힘든 임무는 하마스와 다수 무장집단들의 무장해제가 될 가능성이 높다. 이들의 무장해제가 이뤄져야 가자지구에서 이스라엘군의 완전한 철수가 이뤄지고 종전이 완수될 것이기 때문이다.이는 매우 복잡한 일이 될 것이고 현재로서는 얼마나 시간이 걸릴지, 실제로 가능할지도 알 수 없다. 하마스 내에서는 여전히 완전한 무장해제를 거부하는 목소리가 크고 하마스 대원들은 자신들을 보호하기 위해서라도 무기 포기를 주저할 것이기 때문이다.많은 전문가는 만일 하마스가 무장해제를 거부하고 ISF가 그런 하마스와의 무력 충돌까지 고려해야 한다면 현재 파병 의사를 표명한 대부분의 국가가 파병을 주저할 것이라고 말하고 있다.국제사회의 구상에 대한 하마스와 이스라엘의 반대는 목전에 놓인 가장 큰 도전이다. 결의안 채택 후 하마스는 결의안이 팔레스타인의 권리와 요구에 부합하지 않는다며 반대 입장을 표명했다. 그러면서 하마스는 무장해제를 하지 않을 것이고 이스라엘과의 싸움은 합법적인 저항이라고 주장했다.결의안 채택 직후 발표한 성명에서 하마스는 "결의안은 가자지구에 팔레스타인 사람들과 당파들이 거부하는 국제 후견 장치를 부과하고 있다"고 말했다. 또한 "국제군에게 (이스라엘에 대한) 저항을 무장 해제할 것을 포함한 역할을 부여하는 건 중립성을 어기고 (이스라엘) 점령을 지지하는 것"이라고 덧붙였다.이스라엘은 결의안에서 언급한 팔레스타인 국가에 강하게 반대하고 있다. 결의안 표결이 있기 하루 전 네타냐후 총리는 내각 회의에서 "요르단강 서쪽 어떤 영토에도 팔레스타인 국가를 수립하는 것에 반대하는 우리의 입장은 여전히 강하고 조금도 변화가 없다"고 언급했다.하마스와 이스라엘의 강력한 이의 제기와 반대에도 불구하고 안보리 결의안 통과에 따라 가자지구 종전을 위한 국제사회의 구상은 이제 점차 실체를 드러낼 것으로 보인다. 그러나 평화 회의 및 ISF 구성, 각 기구의 역할과 상세 임무 결정, 실행 절차 등과 관련해서는 앞으로도 산적한 일이 남아 있다. 그중 가장 큰 도전은 당사자들인 하마스와 이스라엘을 설득해 동의를 얻는 일인데 여기에만 수개월이 소요될 수도 있다.가장 중요한 건 집단학살의 피해 당사자인 가자지구 주민들 및 팔레스타인의 필요와 요구를 어떻게 반영하고 나아가 참여를 보장하느냐다. 또한 평화 구상의 실행 방식이 팔레스타인으로부터 얼마나 신뢰를 얻을 수 있느냐다.동시에 가자지구에서 집단학살과 많은 전쟁범죄를 저질렀지만 전쟁의 사실상 승자이고, 다른 한편 하마스 집단학살의 피해자이기도 한 이스라엘의 목소리와 요구 수준을 어떻게 조절하느냐도 큰 도전이 될 수밖에 없다.