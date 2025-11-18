다가오는 인공지능의 해, 우리가 대비할 것

AI(인공지능)와 그 파급효과를 끝까지 파고 들어가 찾은 답은, 바로 인간이었다. AI의 효율을 넘어설 수 있는 지혜로운 인간적 역량을 갖출 때, 자기 업무의 전문성을 높여 AI의 산출물을 평가하고 수정할 실력을 갖출 때, 비로소 우리는 인공지능을 충실한 조력자로 부릴 수 있다는 것이다. 늘 그렇듯이, 결국 사람이다. (중략) 2026년의 키워드는 'Horse Power'로 정했다. (중략) 전통적으로 말은 힘의 상징이었다. (중략) 2026년 키워드는 단순히 AI와 인간의 대립이 아니라, 합일하는 새로운 변증법적 질서라고 설명했다. (중략) AI 시대의 진정한 승자는 가장 빠르고 강력한 기계를 가진 자가 아니라, 그 기계 위에서 가장 깊이 사유하고 현명한 질문을 던지는 인간이 될 것이다(책, 7쪽, 13-14쪽).

AD

인공지능 시대의 쇼핑에서는 (중략) 소비의 무게중심이 소비자의 '탐색 역량'에서 플랫폼의 '제안 능력'으로 완전히 이동했다. (중략) 과거와 달리 단 1~2회 클릭만으로 원하던 상품을 고를 수 있는 것이다. (중략) 사용자는 결국 클릭의 과정뿐 아니라 검색하려는 필요 자체를 잊어버린다. 탐색 여정이 AI에게 완전히 넘겨진 제로클릭 쇼핑 경험이다. (중략) 제로클릭 환경에서는 소비자가 주도적으로 움직이던 과정이 상당 부분 AI의 제안으로 대체된다. (중략) 알고리즘이 특정 성별, 지역, 연령대를 불리하게 평가할 경우 이는 곧 기회의 불균형과 디지털 정의의 훼손으로 이어질 수 있다(책, 192-209).

덧붙이는 글 | 이 기사는 필자의 SNS에도 실립니다.

곧 2026년이다. 며칠 남지 않았다. 항상 연말이면 그렇지만 내년은 어떻게 무엇으로 준비해야 할까 고민을 한다. 남들보다 조금 더 앞서가고, 조금 더 알아가는 것이 연구자와 학자로서의 자세라고 생각한다.문득, <트렌드 코리아 2026>이 떠올랐다. 바로 서점으로 달려가서 책을 샀다. 오늘날 우리 사회를 일컬어 소비 사회라 명명해도 과하지 않다. 오히려 그 색깔은 선명하다. 소비 행위 없이 우리 사회를 규정할 수 있을까? 그런 의미에서 2026년도의 소비 경향을 내다보는 것은 곧 우리 사회의 내일을 미리 준비하는 것과 다름 아니다.그렇다고, 이 책이 소비에 관해서만 논하는 것은 아니다. 소비 경향을 내다보고, 규정하기에 앞서 우리 사회를 둘러싼 문화와 기술, 인구 구조 등을 다루고 있어, 우리의 식견을 한층 더 높이는 교양서로 적합하다. 1독을 하고 나면, 무언가 얻은 기분이 들고, 더 유능해졌으며, 지식을 쌓은 것 같아 독서 효능감을 만끽할 수 있어서 좋다.그러나 이 책을 통해 소비 전망을 탐색하고 지적 만족감을 얻는 것을 넘어 비판할 지점에 대한 고민이 더 많았다. 우리 사회가 당면한 상황이 모두에게 평등하다고 생각되지 않기 때문이다.2026년은 그 어느 때보다도 더 인공지능과 함께하는 해일 것이다. 나도 그렇고 내 주변도 모두 인공지능을 활용한다. 어떤 이는 건강과 질병, 처방에 대해서 묻기도 한다. 또 어떤 이는 논문을 작성하는 데 도움 받고, 공모전에서 선보일 프레젠테이션을 작성하는 데 도움 받는다. 연애 상담이나, 인간관계의 어려움에 대해서도 인공지능의 조력을 받는다.이처럼 인공지능과 매우 가까이 있는 시대가 바로 오늘날인데, 마음 한편에는 인간의 생존 본능이 일깨워지면서 인공지능이 우리의 역할을 앗아가진 않을지 어렴풋한 걱정과 우려를 한다. 인공지능의 신뢰성, 인공지능의 위험성, 인공지능의 유용성과 가치가 양립되면서 인공지능을 적대하기도 하며, 환대하기도 한다.이 책에서는 인공지능 시대의 진정한 승자는 가장 빠르고 강력한 기계를 가진 자를 넘어서 그 기계 위에서 깊이 사유하고, 현명한 질문을 던지는 인간이라고 정의한다. 그렇다. 앨빈 토플러가 명명한 제3의 물결을 인류는 잘 이끌어 왔다. 문화, 경제, 사회 변혁의 중심에는 늘 인간이 있었다. 그러므로 인공지능 시대의 승리자는 인공지능을 어떻게 잘 활용할 것인지, 인공지능을 100% 신뢰하기 보다는 보조적으로, 활용하려는 노력과 지성, 의지가 필요하다.이런 경험이 있다. 나와 아내는 한 소셜커머스 앱을 이용하는데, 하나의 아이디를 공유한다. 놀라운 점은 어떤 포털사이트나 검색 앱이든 내가 일주일 전에 3일, 이틀 전에 검색해 본 상품과 관련된 갖가지 재화들이 알고리즘화돼 있다. 이것이 바로, '제로클릭'이다. 이러한 '제로 클릭' 환경에서는 그동안 내가 주도적이었던 소비 행동을 상당 부분 인공지능 제안으로 대체되는 것이다.저자의 지적과 같이 이러한 편리함은 과연 우리에게 무엇을 앗아가는지 고민해야 한다. 소비 결정을 인공지능이 하는 형식으로의 전환은 이제 인간의 쓸모가 결국, 소비에서조차 배제되는 것은 아닌지 우려된다. 또한 계속되는 알고리즘으로 나의 소비 성향과 기호와 욕구가 보다 편협해지는 것은 아닐까?이반 일리치의 저서 <누가 나를 쓸모없게 만드는가>에서는 "소비자는 스스로 배우기보다 만들어진 필요에 적응할 수 밖에 없다"는 우려를 나타냈지만 이제 어느덧 우리 사회는 만들어진 필요를 넘어서 그 필요를 충족시키기 위한 고민, 탐색, 결정과 지불의 단계에서 고민과 탐색 과정이 배제된 상황에 이르게 되었다.이제 우리는 2026년을 곧 만나게 된다. 저자는 강조한다. 인공지능 시대의 승자는 바로, "사유하는 인간"이라고 말이다. 인공지능에 의해 소비 주체성과 삶의 주관성을 상실해서는 안 된다.