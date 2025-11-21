성현의 역대문인 '빈틈찾기'

큰사진보기 ▲악학궤범국악의 성지 전시실에는 악학궤범의 모사본을 비롯하 많은 자료들을 만날 수가 있다 ⓒ 하주성 관련사진보기

큰사진보기 ▲악학궤범악학궤범 ⓒ 정기상 관련사진보기

큰사진보기 ▲용재총화책 표지 ⓒ 돌베개 관련사진보기

한말의 선비 매천 황현은 시비곡직이 엄격하여 매천 필하에 '무완인(無完人)'이라 했다. 그의 필봉에 완전한 인물이 없었다. 권력의 실세인 대원군이나 명성황후도 예외가 아니었다. 이와 경우는 차이가 있지만, 15세기 후반에 활동한 학자이며 시인인 성현(成俔, 1439~1504)을 들 수 있다.그는 학문은 물론 음악에도 조예가 깊어 당시까지의 음악을 집대성하고 구전가요를 모아 <악학궤범>을 펴냈으며, 우리 나라의 민화와 속담을 모아 해설집 <용재총화>를 발간하고, 자신의 글을 모은 <허백당집>이 전한다.'우리나라의 문인들'이란 글에서 역대 문인들에 대해, 그 빈틈을 적시한다.김부식은 풍부하나 화려하지 못하고 정지상은 명랑하나 기운을 뻗지 못하고 이규보는 억세나 수습을 잘 하지 못하고 이인로는 가다듬을 줄 아나 펴서 나아가지 못하고 임춘은 아주 정밀하나 시원하지 못하고 이곡은 진실하나 영롱치 못하고 이제현은 건강하나 고운 맛이 없고 이숭인은 얌전하나 줄기차지 못하고 정몽주는 순수하나 절실하지 못하고 정도전은 부풍하기는 하나 단속할 줄을 알지 못한다. 세상에서는 이색이 능히 집대성하여 시와 문이 모두 우수하다고 하지마는 거친 듯한 태도를 적지 않게 가지고 있다. 권근과 변계량은 비록 문학을 책임지고 있었으니 이색을 따라가지 못하는데 변계량이 더욱 떨어진다.세종이 처음으로 집현전을 설치하고 문학하는 선비들을 맞아들였는데 신숙주, 최항, 이석형, 박팽년, 성삼문, 유성원, 이개, 하위지들이 모두 한때 이름들을 날렸다. 성삼문은 산문에서 호방하나 시에 재주가 없고, 하위지는 소(疏)와 책(策)에 익으나 시를 전연 모르고, 유성원은 조숙한 천재인데도 본 것이 넓지 못하고, 이개의 글은 맑고 재기가 있으면서 시도 정묘하기 짝이 없었는데, 그들 사이에서 모두 박팽년을 집대성으로 쳤으니, 경서나 글짓기나 글씨 쓰기에 두루 능했던 까닭이다. 그러나 모두 사형을 당해서 작품도 세상에 드러나지 못했다. 최항은 사륙문에 솜씨가 있었고, 이석형은 과거 문체에 능란했는데, 신숙주는 글로 일세에 존경을 받았다.그 뒤를 계승해 나온 사람으로는 서거정, 김수온, 강희맹, 이승소, 김수녕과 내 큰형님 (성임)뿐이다. 서거정은 시와 글이 화려하고 아름다웠다. 그는 오랫동안 문학을 책임지고 있었다. 김수온은 글 짓는 형식을 알아서 글이 웅장하고 호방하였으니 누구도 그와 겨루려 덤비지 못하였다. 단지 성질이 꼼꼼하지 않기 때문에 운을 다는 데 착오가 많아서 통용되는 격식에 맞지 않았다.강희맹은 시와 문이 점잖고 아담해서 자연스러운 기분이 차 있으며 제자백기에 가장 정통하였다. 이승소는 시나 문이 모두 아름다워 마치 교묘한 미술가의 조각품과 같아서 칼과 끌을 댄 자국이 나타나지 않았다. 내 큰형님의 시는 떠가는 구름이나 흐르는 물과 같이 거침이 없었다. 김수녕은 글이 노숙하고 건실하였다. 일찍이 <세조실록(世祖實錄)>을 편찬할 때 대체로 사실을 서술하는 글 가운데 많은 글이 그의 손에서 나왔다. 이 몇 사람의 작품이 다 한 세대의 문학을 빛내고 있다. ('문장에 대하여(論文章)', <용재총화(慵齋叢話)>)