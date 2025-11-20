백호 임제 '한명회의 무덤을 지나며'

큰사진보기 ▲한명회 묘폐비윤씨 사건에 연루되어 묘가 파헤쳐지고 유골이 토막 처져 길거리에 내걸리는 부관참시를 당했다. 충남 천안시 수신면 속창리에 있다. ⓒ 이정근 관련사진보기

사나이 살던 죽음이

의로움 위해 끝장 봐야 하리

큰일에서 경륜은 혹시 권도(權道)를 용인한다고

성인도 안다 하였어라



주나라 상부(강태공)도

죄는 쳐야 한다 말했거늘

그대 마냥 '공훈' 세움에야

세상에 그 무엇 남겨주나

마천령 마루에 말 세우어

바야흐로 아침 노을 맑기도 하구나



원수대 그 이름 지금껏 남았구나

노래하는 나그네 심정 장하여라



만리 저 푸른 물결 위에

붉은 해 솟아 오르누나



고래들아 감히 날뛰려는가

휘파람 길게 부어 가슴 더욱 박타지는가.

큰사진보기 ▲나주에 있는 임제의 무덤 ⓒ 정호 관련사진보기



청초 우거진 곳에 자난다 누었는다

홍안은 어디 두고 백골만 붇혔는다

잔 잡고 권할 이 없으니 그를 설워 하노라.

임제(林悌)는 조선의 대표적인 문인의 한분이다. 전라도 나주 절도사 임진의 아들로 나주에서 태어나 1577년 문과에 급제하여 예조정랑에까지 올랐으나 당쟁과 집권층의 부패에 환멸을 느껴 명산을 순례하며 비분강개하다가 39세로 요절하였다.당시의 문인 송강 정철, 율곡 이이, 하곡 허봉 등과 친교하며 많은 시와 여러 편의 소설을 남겼다. 대표 시로는 '원수대', '역루', '먼 수자리' 등이 꼽히고, 소설에는 '재판받는 쥐', '꽃 역사', '원생의 꿈' 등이 있다.임제가 어느 날 길을 걷다가 우람한 무덤 하나를 만났다. 성삼문 등 사육신이 처참한 죽임을 당할 때 조카 단종을 죽이고, 왕권을 탈취한 세조를 적극 도왔던 한명회의 무덤이었다. 그 공로로 한명회는 높은 벼슬을 하면서 평생 부귀를 누렸다. 당시 일반에게 그의 행적은 지탄의 대상이었다.백호는 가던 길을 멈추고 붓을 들었다. '한명회의 무덤을 지나며'를 일필휘지했다.대표작으로 꼽히는 시 '원수대 - 마천령에서'이다.임제는 기녀 황진이를 연모했다. 평안도사가 되어 그녀를 찾았는데 이미 이승을 떠난 후였다. 그의 무덤을 찾아 술 한 잔을 올렸는데, 이게 빌미가 되어 파직당하고 말았다. 이에 시조 한 편을 지었다.