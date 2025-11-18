"충남 이미지 훼손하는 도로표지판 즉각 정비해야"

큰사진보기 ▲조철기 의원이 제시한 현장 사진 ⓒ 조철기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남 지역 도로표지판이 충남도의 행정 신뢰를 훼손하고 있다는 지적이 나왔다.충남도의회 조철기 의원(아산4, 더불어민주당)이 17일 충청남도 건설본부 소관 행정사무감사에서 "도로표지판은 교통안전의 기본이자 충남을 찾는 모든 이가 가장 먼저 마주하는 얼굴이다. 그러나 지금의 관리 상태는 충남도 행정의 무책임을 적나라하게 보여준다"고 지적한 것.충남도로부터 제출받은 교체 실적 자료와는 달리 조 의원이 제시한 현장 사진들은 문제가 심각했다.조 의원이 지방도·국도 일대를 직접 확인하며 촬영한 사진들을 보면 ▲도색이 벗겨져 글씨가 알아볼 수 없고 ▲수목에 완전히 가려 보이지 않으며 ▲사고로 파손됐음에도 수개월째 방치된 표지판 ▲로마자표기법을 어긴 오류 표기 등 다수의 문제가 확인됐다.조 의원은 "같은 지명임에도 표기법이 제각각이고, 도장면이 벗겨져 식별조차 어려운 표지판을 그대로 두고 있다니 도민 안전을 책임질 의지가 있는지 의문"이라며 "이 정도면 관리 부실을 넘어 행정의 기본 의무를 포기한 것"이라고 비판했다.이어 "도로표지판은 충남을 방문하는 관광객과 도민 모두가 가장 먼저 마주하는 '충남의 첫 이미지'"라며 "전수조사조차 이뤄지지 않은 채 방치된 현 상황은 납득할 수 없다. 훼손·오류 표지판을 전면 조사하고 즉각 정비에 나서야 한다"고 촉구했다.