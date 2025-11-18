"고양에 변화는 왜 오지 않았는가"... 시민이 직접 묻는 자리

AD

행사 안내

행사명: 토크콘서트 고양 APEC

일 시: 2025년 11월 22일(토) 오후 2시

장 소: 덕양구청 대강당

주 관: 고양도시전략연구소

주 최: 민생경제연구소, 대한AI시대포럼

입 장: 무료 (현장 참석 가능)

토크콘서트 고양 APEC시민이 만든 변화, 함께 성장하는 고양

11월의 고양시는 언제나 그랬듯 '변화의 기세'와 '정체된 현실'이 동시에 존재하는 도시다. 삼송역 앞 카페 거리에는 새 건물이 계속 올라가고, 지축역과 향동 일대에는 새 입주민들의 발걸음이 끊이지 않는다. 그러나 출근길 버스정류장에는 또다시 '지옥의 줄'이 이어진다. 학교는 멀어지고, 학교 가는 길은 더 멀어졌고, 통학 버스는 없으며, 교육청은 "대체 학교 배치에 문제가 없다"고 말한다. 고양시청은 수도권 최대의 개발 도시를 자처하지만, 정작 시민들은 "대도시인데 왜 이 도시가 더 불편해지냐"고 묻는다.이 모든 질문들을 한꺼번에 모아놓은 자리가 열린다. 2025년 11월 22일(토), 덕양구청 대강당. 고양도시전략연구소가 주관하고 민생경제연구소, 대한AI시대포럼이 주최하는 '토크콘서트 고양 APEC'이 바로 그 자리다.이 행사는 단순한 지역 강연회가 아니다. 그동안 고양시가 풀지 못한 문제들—혹은 풀려고 하지 않았던 문제들을—시민이 직접 꺼내놓고, 전문가가 답하며, 다시 시민이 정책 대안을 제시하는 지역형 공론장 실험이다."시민이 만든 변화"라는 표현은 단순한 슬로건이 아니라, 이 행사가 탄생한 배경을 설명하는 가장 정확한 문장이다.- 고양이 직면한 문제는 더 이상 '행정의 테이블'에서 해결되지 않는다고양은 인구 107만 명의 대도시다.그러나 도시의 현실을 들여다보면 대도시의 시스템이 아니라 대도시의 불편이 배가된 구조다.한때 '신도시의 모범'이라 불렸던 일산은 재정비 논의만 10년째 제자리였고, 삼송·지축·원흥·향동·덕은 등 2기·3기 신도시는 인구는 폭발적으로 증가했지만 교통과 교육 인프라는 제때 갖춰지지 않았다.수천 세대가 들어오는 아파트 단지가 수십 곳 생겼지만,- 학교는 짓지 못했고- 도로는 넓어지지 않았고- 버스는 늘지 않았으며- 지하철은 더 밀집됐으며- 신호체계는 개선된 적이 거의 없다.고양의 시민들은 이렇게 말한다."도시가 커졌는데, 삶은 왜 더 불편해지죠?""이제는 누가 우리의 이야기를 들어줘야 하지 않나요?"바로 그 '대답하지 못한 질문'들이 쌓여 이번 토크콘서트가 기획되었다.- 지축·삼송·원흥·향동의 '지옥 버스'는 왜 계속되는가GTX-A 개통은 수도권 전역의 관심을 집중시켰지만, 정작 고양 시민들의 삶의 질은 크게 달라지지 않았다. 삼송·원흥·향동의 출근길 버스 대기열은 GTX 도입 이전과 같은 상태다. 오히려 광역버스 노선이 조정되며 불편이 가중된 지역도 적지 않다.특히 향동 주민 A씨는 이렇게 말한다."GTX는 좋죠. 그런데 회사에 GTX로 바로 갈 수 있어야 좋죠. 저희는 GTX까지 가는 버스부터가 지옥이에요."직접 취재한 주민들의 목소리는 더 절실하다."지하철은 타기도 전에 지칩니다.""출근길이 고양시는 가장 힘들어요.""왜 고양시는 '도시 내부 교통'을 안 보나요?"고양시청은 수년째 '교통 종합대책'을 약속했지만, 시민들은 그 결과를 체감하지 못하고 있다. '용역 발표 – 자료 공개 – 정책 미정 – 추가 용역'이라는 패턴이 반복되며, 교통 문제는 행정 안에서만 순환하는 구조가 됐다.이번 토크콘서트에서 조진환 전 GTX 사장은- GTX 후속 교통망- 고양–은평선 연장 가능성- 준공영제 개편- 통합 환승 시스템등 고양시가 직면한 실질적 문제에 대해 현실적 대안을 제시할 예정이다.- 삼송·지축·원흥·향동 학생들, 왜 매일 2~3시간씩 이동해야 하는가고양의 교육 문제는 이미 지역 이슈를 넘어 전국적 논란이 되었다. 특히 신도시 학생들의 장거리 통학 문제는 심각성을 넘어 '아동 인권 문제'로 다뤄져야 한다는 목소리마저 나오고 있다.삼송·지축·원흥·향동 지역 학생들은- 등교 80~90분- 하교 90~100분- 왕복 2~3시간을 이동한다.교육청은 "통학권 내 배치"라는 행정 논리로 일관해 왔다.그러나 실제로 이동 시간은 타 지역과 비교할 수 없을 만큼 과도하다.학부모들은 이렇게 말한다."아이들이 공부하기도 전에 통학 때문에 지칩니다.""왜 고양의 아이들만 이렇게 고생해야 하나요?"그동안 이 문제는 교육청 – 고양시 – 도교육청 – 도의회 어느 곳에서도 책임 있게 논의된 적이 없었다.그러나 이번 토크콘서트에서 필자인 박상준 덕양 학부모 비상대책위원회 위원장은- 학군 불균형- 고교학점제의 구조적 모순- 학부모 참여 부재- 진로 변경 시 필요한 과목 미이수 문제등 현실적인 문제를 정면으로 다룰 예정이다.특히 "2028 대입 대혼란 사태"를 경고하며 고양시가 준비해야 할 대책을 제시할 예정이다.- 대도시는커녕 '소비만 하는 도시'가 되어버린 고양고양의 경제 구조는 기형적이다. 107만 명의 도시임에도 제조업 기반은 약하고, 지역 산업 생태계는 미성숙하며, 청년 고용 기반은 사실상 없다. 대형 쇼핑몰과 프랜차이즈 중심의 소비도시로 발전하면서 지역 내 경제 선순환은 거의 이루어지지 않는다.대화·주교·삼송·일산의 상권을 직접 취재하면서 확인한 문제는 다음과 같다.- 소상공인의 이탈- 재정자립도 악화- 청년 창업 기반 미약- 상권 간 불균형- 소비는 많으나 생산 기반 부족특히 삼송·원흥·향동의 경우 "유동인구는 많은데, 지역 경제가 살아나지 않는다"는 공통된 분석이 나온다.안진걸 민생경제연구소 소장은- 예산 집행의 투명성- 지역 순환경제 모델- 청년 정책의 공백- 생활밀착형 복지경제 전략등 실질적인 대안을 제시할 예정이다.- 성장하는 도시, 그러나 미래 전략은 없는 도시2025년 한국 사회는 AI 시대로 급속히 진입하고 있지만, 고양시는 'AI 특화 도시'라는 전략이 사실상 부재하다. 덕은·삼송·킨텍스 등 개발 중심지는 늘어났지만, AI 산업 클러스터 조성, 교육, 윤리, 일자리 전환 대응은 논의조차 미비하다.서쌍원 대한AI시대포럼 회장은- 지역 기반 AI 전략- AI와 인간의 일자리 변화- 교육 시스템의 변혁- 도시 행정에 AI 적용 가능성을 다룬다.이 주제는 시민과 가장 거리가 먼 것 같지만, 사실 고양시의 미래를 좌우하는 핵심 의제다.- 이 행사가 고양에 남길 가장 큰 의미행사 마지막 순서인 "종합토론 – 시민이 묻고, 답하다"는 단순한 Q&A가 아니다.그동안 고양시에서 사라졌던 '정책 공론장'을 시민이 되살리는 것이다.이날 현장에서 쏟아질 질문은 대략 다음과 같은 양상일 것이다.- "고양의 교통문제, 언제까지 용역만 할 건가?"- "아이들의 통학 문제는 누가 책임지는가?"- "고양의 산업 전략은 무엇인가?"- "AI 시대에 고양은 무엇을 준비하는가?"이 질문들은 그동안 시민들의 마음속에 쌓여 있지만,어느 누구도 책임 있게 답하지 않았던 이야기들이다.- 이번 행사는 우연이 아니라, 축적된 절박함의 결과다지난 1년간 필자는 고양 지역의 교육·교통·경제 현장을 취재해 왔다.그 과정에서 만난 사람들의 공통된 정서는 '피로감'과 '체념'이었다.한 학부모는 말한다."지축에서 무원고까지 한 시간 반. 이게 정상이라고 말하는 교육청이 더 이상 이해가 안 됩니다."한 소상공인은 말했다."일산 상권은 몇 번이나 리모델링해도 살아나지 않아요. 대책이 없어 보입니다."한 직장인은 말했다."GTX는 좋지만, GTX까지 가는 30분이 문제예요. 고양시는 내부 교통을 왜 안 봅니까?"이런 절박한 목소리들이 쌓여 결국 '토크콘서트 고양 APEC'이라는 행사로 이어졌다.이는 특정 정치세력이나 기관의 프로젝트가 아니라,시민의 목소리가 행사를 움직인 사례라는 점에서 의미가 깊다.- 고양은 이제 "대도시다운 대도시"가 될 수 있을까?고양시는 수도권 서북부의 중심 도시로 성장했지만, 그동안의 변화는 "양적 팽창"에 치우쳤다.이제는- 질적 성장- 시민의 삶의 질- 도시 경쟁력- 교육환경- 산업 기반을 다시 점검해야 한다.이번 행사는 단순한 이벤트가 아니다.고양이 가진 문제를 시민이 직접 진단하고, 변화를 촉구하는 지역 민주주의의 실험이다.그 의미는 그 어떤 정책 보고서보다 크다.필자는 이 행사가 고양의 문제를 단숨에 해결할 것이라고 생각하지 않는다.문제의 규모가 너무 크고, 해결해야 할 영역도 너무 많다.그러나 한 가지는 분명하다.고양의 시민들이 스스로 질문하기 시작했다는 사실,그것만으로도 변화는 이미 시작되었다.도시는 행정이 만드는 것이 아니라,시민이 요구하고, 참여하고, 움직일 때 변화한다.11월 22일 덕양구청에서 열리는 이번 토크콘서트는고양이 "정책의 도시"로 진입하는 첫 신호일지도 모른다.