[사진] 오늘 하루도 무사히, 숫자가 바뀌지 않기를

출근 시간은 오전 9시지만 매일 7시 반이면 어김없이 일터에 도착해 하루 준비를 한다. 서류를 정리하고, 커피 한 잔 내려 놓고, 옥상에 올라 '옥상 비둘기'들과 잠시 몸을 푼다. 도시의 하루가 제대로 깨어나기도 전, 나만의 작은 의식처럼 단정하게 이어지는 루틴이다.
그러다 보면 오전 8시 40분쯤, 가장 먼저 사무실 문을 열고 들어오는 동료가 있다. 한 명뿐인 딸아이와 나이가 같은 친구다. 헐렁한 외투를 벗으며 "아, 오늘도 피곤하네요" 하고 웃는 모습만 봐도, 집에서 투덜거리며 사회 첫 회사를 다니는 딸아이가 떠오른다.
'대충' 살아서는 안 되지만, '너무' 열심히 살다가 마음과 몸이 부서지지 않기를 바라는 마음. 아마 이건 부모의 마음이면서, 동료끼리 서로에게 품는 마음이기도 할 것이다.
최근 한 작업장에서 찍은 사진 한 장을 보고 오래 눈길을 떼지 못했다. 벽에 걸린 육중한 장화와 기름냄새 밴 작업복들. 하루가 끝난 뒤 벗어놓은 것일 텐데, 그늘진 천 사이로 누군가의 노동이, 땀이, 무게가 고스란히 남아 있었다. 이 옷들을 걸어둔 사람은 지금 어디서 일하고 있을까. 오늘도 무사히 집으로 돌아갈 수 있을까.
<오마이뉴스> 첫 화면 오른쪽 아래, '중대재해사망자' 숫자는 18일에도 올라가 있다.
어떤 날은 건설 현장이었고, 어떤 날은 공장이었고, 또 어떤 날은 골목의 작은 사업장이었다. 장소만 다를 뿐, 이유는 비슷하다. '예방할 수 있었던 사고', '관리만 제대로 했어도 피할 수 있었던 죽음'. 노동자들은 늘 그 경계에서 일을 한다.
기업의 적자엔 그토록 민감한 사람들이, 정작 그 적자를 메우는 노동자의 생명 앞에서는 왜 이토록 무뎌질까. 한 해 수백 명의 죽음이 통계로만 남는 사회라면, 그 사회는 누구의 기준으로 '정상'인 걸까.
그래도 우리는 매일같이 일터로 향한다. 버티고, 견디고, 서로 마음을 나누며 하루를 채워 넣는다. 동료의 얼굴을 보고 딸아이를 떠올리듯, 우리는 서로를 생각하면서 일터에서 하루를 살아낸다.
그래서 오늘도 바란다.
반복되는 죽음 속에서, 누군가의 이름이 또 숫자로 바뀌지 않기를.
저 장화와 작업복의 주인들이, 우리 사무실의 동료들이, 그리고 나의 딸도.
오늘 하루, 부디 무탈하기를.