마지막 수업 '겨울 철새 먹이주기'... 들으러 오세요

큰사진보기 ▲물수제비 연습을 하는 참가자들 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲습지학교 웹자보 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

대전환경운동연합이 대전 서구 월평공원에서 운영하는 '습지학교'가 어느덧 한 해의 끝자락을 향해 가고 있다. 2024년 상반기 처음 문을 연 이 프로그램은 지난해 6월 5일 국내에서 31번째 습지보호지역으로 지정된 갑천습지보호지역의 생태적 가치를 시민들과 나누기 위해 마련됐다. 단순한 견학이나 탐방을 넘어, 습지의 가치를 이해하고, 생명을 도우며, 공동체의 책임을 배우는 내용의 프로그램이다.프로그램은 매 습지생태를 직접 체험하고 관찰하는 것, 야생생물에게 실제 도움이 되는 서식처 보전 활동을 수행해 왔다. 참가자들은 새들의 보금자리가 되는 둥지상자를 설치하거나, 빗물과 지형을 활용해 작은 습지를 만들어 주었다. 손을 움직여 생명을 돕는 활동은 보전이란 멀리 있는 것이 아니라 바로 눈앞에서 시작되는 것을 체득하게 한다.지난 15일 진행된 습지학교의 주제는 '겨울을 준비하는 야생동물의 흔적 찾기'였다. 늦가을의 찬 바람이 부는 월평공원 습지에는 이미 겨울의 신호가 깊숙이 내려앉아 있었다. 참가자들은 갑천변을 따라 걸으며 가장 먼저 계절을 앞서 찾아온 겨울 철새들을 만났다. 습지의 고요한 수면에는 흰뺨검둥오리, 흰죽지 등의 오리류가 몸을 낮게 웅크리고 있었다. 작은 무리의 겨울 철새들은 청소년 참가자들의 탄성을 이끌어냈다.물가에서 조금만 눈을 돌리면 육상 생물들의 존재도 선명하게 드러났다. 풀숲 사이에서 고라니의 배설물, 습지 가장자리 흙을 부드럽게 뒤집어 놓은 두더지의 활동 흔적을 찾았다. 습지는 생명들이 서로의 흔적을 남기며 살아가는 거대한 낙서장 같았다. 우리가 보지 못하는 시간에도 갑천습지보호지역은 늘 살아 움직이고 있다. 생태계의 보이지 않는 연결고리를 배우는 시간이었다.이날은 겨울 생물들을 위한 서식처 보전 활동을 진행하지는 못했다. 현장 상황과 생물 활동 시기 등을 고려해 생물에게 불필요한 스트레스를 주지 않기 위함이었다.습지학교의 올해 마지막 프로그램은 12월 20일 '겨울 철새 먹이주기'로 이어진다. 겨울철 혹독한 환경 속에서도 이 지역을 찾아오는 철새들이 충분한 에너지를 확보하고 혹한기를 견딜 수 있도록 돕는 활동이다. 특히 어린 참가자들에게는 생명의 순환과 책임을 체감할 수 있는 소중한 시간이 될 것으로 기대된다.계절이 바뀌어도 습지는 늘 제자리를 지키며 생명을 품는다. 그리고 그 속에서 배우고 행동하는 시민들이 하나둘 늘어날 때, 도시 속 습지는 더 단단하게 보전의 기반을 마련해갈 것이다. 대전환경운동연합의 습지학교는 변화를 만들어가는 조용한 출발점이 되고 있다.