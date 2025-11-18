강남구, 내년도 예산안 1조 4804억 원 편성

AD

서울 강남구(구청장 조성명)가 2026년도 예산안을 올해보다 7.8%(1067억 원) 증가한 1조 4804억 원으로 편성했다.조성명 강남구청장은 지난 17일 제331회 강남구의회 제2차 정례회 시정연설에서 내년도 예산 편성에 대해 "강남구는 해마다 늘어나는 복지 예산과 각종 위탁ㆍ운영비 부담으로 인해 재정 여건이 결코 쉽지 않은 상황이다"라면서 "그래서 올해는 예산을 편성하기에 앞서 그동안 관행적으로 이어져 온 사업이나 비슷하게 중복된 사업을 과감히 정리했고 그 결과, 약 100억 원의 예산을 절감하고 행정의 효율화도 한층 높였다"라고 설명했다.2026년도 강남구 예산안은 일반회계 1조 4362억 원과 특별회계 442억 원을 포함해 총 1조 4804억 원으로 2025년 대비 7.8%인 1067억 원이 증가했다.일반회계 세입 예산은 지방세 수입이 전년 대비 6.4%인 365억 원이 증가한 6076억 원이 편성됐다.세외수입은 전년 대비 60억 원(3.9%)이 증가한 1628억 원, 국ㆍ시비 보조금은 전년 대비 287억 원(6.7%)이 증가한 4534억 원, 순세계잉여금은 구유재산 매각 등으로 전년 대비 498억 원(42.1%)이 증가한 1683억 원을 각각 편성했다. 또한 통합재정안정화기금 예수금 180억 원과 전입금 20억 원을 예산에 편성해 재정을 안정적으로 운영해 나갈 방침이다.내년도 일반회계 세출 예산안을 살펴보면 ▲지역경제 활성화 사업 407억 원 ▲중소기업육성기금 융자 지원 사업 400억 원 ▲구민 체감형 사업(교통비 지원, 통합돌봄 체계 구축, 예방접종, 출산ㆍ양육지원금) 466억 원 ▲지역 맞춤 여가ㆍ문화시설 및 도시 환경 조성 사업 542억 원 ▲AI 첨단기술 활용 사업 106억 원을 각각 편성했다.2025년 대비 14억 원이 감소한 특별회계 예산으로는 ▲주차장 특별회계 419억 원 ▲건축안전 특별회계 11억 원 ▲의료급여기금 특별회계 12억 원 등을 편성했다.이 밖에도 2026년도 강남구 운용기금은 청사기금을 비롯한 총 18개이며, 기금운용액은 총 5878억 원이다.조성명 구청장은 "강남구가 올해 개청 50주년을 맞아 발표한 '2070 강남비전'은 단순한 도시 계획이 아니라 지역 현실을 가장 잘 알고 있는 자치구가 주민과 함께 직접 도시의 미래를 만들어가는 최초의 도시계획 시스템이자, 새로운 변화의 출발점이 될 것이다"라고 말했다.그러면서 "강남구민이 자부심을 가질 수 있도록 삶의 질을 높이고 글로벌 강남으로 도약하는 비전을 담은 '2070 강남비전'을 구체적인 정책으로 실현하기 위해, 2026년 예산안에는 다양한 정책과, 세대별 맞춤형 로드맵들이 담겨 있다"라면서 "이번 예산안이 원안대로 의결되도록 의원님들의 적극적인 관심과 협조를 부탁드린다"라고 말했다.강남구의회에 제출된 내년도 강남구 예산안은 각 상임위원회 심사를 거쳐 오는 12월 4일부터 17일까지 예산결산특별위원회에서 심사한 후 12월 18일 본회의에서 최종 확정된다.한편, 내년도 예산안을 심사할 예산결산특별위원회 위원장에 이성수 의원이, 부위원장에는 오온누리 의원이 각각 선출됐다.