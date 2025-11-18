김예지 의원, '장애 혐오 발언' 박민영 허위사실 유포로 고소

▲김 의원은 "최근의 사건은 단순한 개인 공격을 넘어, 우리 사회의 공적 공간에서 결코 용납되어서는 안 될 차별과 혐오의 언어가 공적으로 소비된 사안"이라며 "이는 특정 개인의 문제가 아니라, 정치가 지켜야 할 기본적 인권 감수성과 민주주의의 원칙을 훼손하는 일이라고 판단했다"라고 박민영 대변인의 발언을 비판했다. ⓒ 김예지 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기