마트에서 만난 어르신의 '김치 질문'

큰사진보기 ▲동료로부터 받은 김장 김치 선물 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲선물받은 김치와 나물 반찬 만으로 한 끼 식사 맛있게 했습니다. ⓒ 김지영 관련사진보기

"어디 브랜드가 맛있더라."

지난 주 김치를 선물 받았다. 한 통은 직장 동료가 업무를 도와준 감사의 뜻으로 건넨 배추 김치였고, 다른 한 통은 오랜 친구가 내 상황을 헤아려 챙겨준 열무 김치였다. 나는 친정 가족이 외국에 있어 '내 엄마'의 김치가 늘 그리운 여자다. 두 김치통은 마음을 훈훈하게 만들어 주었다.누군가에게는 그리움이고, 누군가에게는 스트레스인 김장 시즌이다. 나 역시 김치를 담글 줄 모르는 주부다. 결혼 후 김장은 늘 친정으로부터 받아먹는 음식이었고, 직접 담그는 일은 내게 먼 이야기였다.맞벌이로 바쁘게 살다 보니 집에서 밥 먹을 날도 드물었고, 냉장고 속을 차지하는 건 김치보다 간편식이 주였다. 김치는 삶의 필수품에서 선택지가 되었고, 김장이라는 대형 행사는 나에게서 점차 멀어졌다.그래서인지, 남들 다 갖고 있다는 김치 냉장고도 우리 집엔 없다. 사실, 김치 냉장고가 한국 가정의 필수품처럼 자리 잡은 건 그리 오래된 일이 아니다. 지난해 게재된 세계김치연구소의 '김치냉장고, 김치 사랑으로 만든 놀라운 기술' 등에 따르면 국내 최초의 김치 냉장고는 1984년 3월, 금성사(현 LG전자)가 'GR-063'이라는 모델명으로 선보인 제품이다. 당시 김치를 별도로 보관할 수 있도록 설계된 냉장고로, '김치냉장고'라는 명칭도 이때 처음 등장했다. 이후 1995년에는 만도기계(현 위니아딤채)가 '딤채'를 출시하며 김치 냉장고의 대중화가 본격적으로 시작됐다.어릴 때 처음 집에 김치 냉장고가 생기던 날, 좋아하던 엄마의 모습이 아직도 떠오른다. 부엌 한 편에 자리 잡은 투박하고 네모난, 허리 높이까지 올라온 김치 냉장고. 어머니는 김치 뿐만 아니라 고기, 생선, 누룽지, 명절 때 남은 요리 등 두고두고 먹을 음식들을 봉지에 담아 김치 냉장고에 보관하셨다. 김치 냉장고는 그야말로 음식을 오래 보관해주는 마법 같은 제품이었다.이처럼 저장과 냉장 기술의 발전은 김장 문화의 변화에 큰 역할을 했다. 김치 냉장고는 김치 소비 방식은 물론 가족의 식탁 풍경까지 바꾼 주역이다. 예전에는 김장철에 담근 김치를 한 번에 많이 먹는 것이 일반적이었다면, 김치 냉장고의 등장 이후에는 사계절 내내 신선한 김치를 조금씩 꺼내 먹거나, 다양한 종류의 김치와 반찬을 함께 보관해 식탁에 올릴 수 있게 되었다.이러한 변화에는 다양한 사회적·기술적 배경이 있다. 2020년에 발간된 한국육종학회지 '채소 품종육종 과거 현재 미래'에 따르면 1992년부터 4계절 내내 재배가 가능한 배추 품종 '동풍'이 개발되면서, 김치 냉장고의 보급과 함께 김치 소비가 김장철에만 집중되지 않고 계절에 상관없이 연중 고르게 분산되는 데에도 영향을 미쳤다고 한다.대량 김장을 하던 대가족의 모습은 점점 줄고, 1인 가구와 맞벌이 부부가 늘면서 시판용 김치를 사 먹는 이들이 늘었다. 나 역시 그들 중 한 명이다. 주변을 둘러보면 김치를 직접 담그는 집은 점점 줄고, 김치는 사 먹는 음식 중에 하나가 되었다.이처럼 김장을 둘러싼 가족의 풍경은 빠르게 변하고 있다. 예전에는 온 가족이 모여 배추를 절이고, 양념을 버무리며, 수고의 대가로 서로 김치를 나눠 먹었다. 김장은 노동이었지만, 동시에 가족의 정을 나누는 시간이었다. 대가족의 풍경, 그리고 그 속에서 오가는 웃음과 이야기가 김장의 본질이었다.지금은 어떤가? 김치를 직접 담그지 않아도 괜찮은 시대이다. 김장 문화가 달라진다고 해서 가족의 의미까지 사라지는 것은 아니다. 오히려 변화 속에서 더 다양한 방식으로 정을 나누고, 서로를 챙기는 새로운 가족의 풍경이 만들어지고 있다.예전에는 김치를 직접 담가 먹는 것이 당연했다. 하지만 이제는 손쉽게 김치를 구입할 수 있다. 나 역시 김치를 직접 담그는 대신, 종종 사 먹곤 한다. 한번은 이런 일이 있었다. 마트에서 김치를 고르고 있었는데, 한 어르신이 다가와 맛있냐고 물어보시는 게 아닌가.김치를 사 먹는다고 하면 예전에는 꾸중을 들을 것 같았는데, 오히려 어르신께서는 국내산인지, 가격은 얼마인지 등 궁금한 점을 적극적으로 물으셨다. 나이가 들어 김치를 담그는 일이 힘들고, 혼자 먹는 집밥에 많은 양의 김치가 필요하지 않다는 것이 그 이유였다.이처럼 김치에 대한 인식과 소비 방식은 시대와 함께 달라지고 있다. 중요한 것은 김치를 직접 담그느냐, 사 먹느냐가 아니라, 서로를 챙기고 마음을 나누는 정(情)이라는 사실을 새삼 깨닫게 된다. 그나저나 나는 김치 냉장고를 사야할 듯 싶다. 그래야 선물 받은 김치를, 이 정(情)을 싱싱하게 오래 먹겠지. 김치 한 포기 속에 담긴 마음처럼, 우리 삶에도 오래도록 따뜻한 정이 남기를 바라며.