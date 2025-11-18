백성현 논산시장, 전국여성대회서 우수지자체장상 수상

큰사진보기 ▲백성현 논산시장 ⓒ 서준석 관련사진보기

여성의 안전과 권익, 돌봄과 일자리 등 전 분야에서 추진해온 논산시의 정책이 전국적 주목을 받았다.백성현 논산시장은 18일 오후 서울 코엑스 오디토리움에서 열리는 '제60회 전국여성대회'에서 한국여성단체협의회가 수여하는 우수지방자치단체장상을 받는다. 이 상은 여성의 삶의 질 향상과 지위 증진에 두드러진 성과를 낸 지자체장에게 주어진다.올해 대회는 '양성평등의 시대, 여성이 함께'를 주제로 열린다. 논산시는 양성평등을 시정의 핵심 가치로 두고 실제 생활에서 변화를 이끌어낸 점이 높은 평가를 받았다.논산시는 최근 여성 안전과 일자리, 돌봄, 리더십 개발 등 전 분야에서 정책을 촘촘히 확장해왔다.특히 인구복지국 신설(2025년 1월)과 함께 논산시 최초의 여성 국장 배출, 여성 공직자 비율 51%, 여성 사무관 비율 38%를 기록하는 등 조직 내 성평등 기반을 강화했다.안전망 구축도 속도를 냈다. 시는 성매매집결지 24개소 정비, 성매매피해자 자활지원 조례 제정(2024년 12월)과 시행규칙 마련(2025년 4월) 등을 통해 위기 여성의 사회 복귀를 지원하는 체계를 마련했다.아동학대 공공대응체계 운영 우수 지자체 대상(2023년 11월)을 수상할 만큼 여성·아동 보호 인프라도 안정적으로 운영하고 있다.아이 키우기 좋은 환경 조성에서도 성과가 이어졌다. 논산시는 관내 산부인과와 협력해 24시간 분만체계를 갖췄고, 충남 남부권 최초의 공공산후조리원을 2025년 11월 개원했다.또한 365일 24시간 운영하는 아이꽃돌봄센터(3개소), 어린이 AI 상상놀이터, 물놀이형 놀이시설 조성 등을 통해 생활권 돌봄 서비스의 접근성을 높였다.행복문화대학 운영과 지역 여성단체 리더 역량 강화 프로그램, 여성대회 개최 등도 활발히 이어지며 지역 여성 리더십 저변을 넓혔다.경제 분야에서도 실질적인 성과가 나타났다. 여성인력개발센터와 새일센터 운영을 통해 ▲ 직업교육훈련 ▲ 취·창업 알선 ▲ 직무향상훈련에서 성과를 냈고 있으며, 여성농업인을 대상으로 편의장비 8종 지원, 건강검진비 90% 지원 등 농촌 여성의 권익 보호에도 힘써왔다.2025년에는 충남도·건양대학교와 함께 여성 전문인력 양성 협력체계를 구축해 지역 산업과 연계한 일자리를 확대해 나가고 있다.백성현 시장은 민선 8기 취임 이후 "논산을 새롭게, 시민을 행복하게"라는 시정 철학 아래, 도시 시스템을 여성의 관점에서 재설계하고 개선하는 데 집중해왔다.여성폭력 예방 체계 강화, 가족친화 인증 재획득(2024년 12월), 결혼축하금 700만 원과 전·월세 이자 지원 등 출산·돌봄·주거 정책 일원화는 지역에서 실질적 변화를 이끈 대표 사례로 평가된다.한국여성단체협의회는 "논산시는 여성친화 정책의 모범 모델로, 전국 지자체가 참고할 만한 성과를 보여줬다"고 밝혔다.백성현 시장은 수상 소감을 통해 "여성이 마음 놓고 사회활동에 나서고, 안전하게 생활하며, 가정을 꾸릴 수 있는 도시가 곧 시민 모두의 행복으로 이어진다"며 "논산의 정책이 지역사회의 지속적 성장으로 연결되도록 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.