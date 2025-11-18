방글라데시 전 총리 하시나, 사형 선고... 학생 시위 유혈 진압 혐의

AD

방글라데시 전 총리 셰이크 하시나가 다카 국제범죄재판소(International Crimes Tribunal·ICT)로부터 반인도적 범죄 혐의로 사형을 선고받았다. 하시나는 현재 인도에 망명 중이며, 2024년 학생 주도의 '쿼터제 반대 시위'를 유혈 진압한 혐의로 궐석 재판을 받았다.현재 방글라데시를 이끄는 임시정부는 노벨평화상 수상자 무하마드 유누스가 이끌고 있다. 하시나를 기소하겠다는 계획은 유누스 정부의 핵심 개혁 공약 중 하나였다.17일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면, ICT는 하시나가 시위 진압 과정에서 법 집행기관에 초법적 살해를 지시한 혐의를 인정하고 사형을 선고했다. 재판부는 다섯 가지 혐의에 대해 세 가지 형벌을 선고했으며, 두 건은 사형, 한 건은 종신형이었다.공소된 혐의에는 시위대 대량 살해 지휘, 공중·지상에서의 치명적 무기 사용 명령, 특정 인물 살해, 시신 증거 인멸, 일부 지역 시위대 학살 및 박해 조율 등이 포함된 것으로 알려졌다.재판부는 특히 드론과 헬기를 이용한 무력 사용 명령 혐의에 대해 사형을, '선동·명령·방조' 혐의에 대해서는 종신형을 각각 선고한 것으로 전해졌다.함께 기소된 아사두자만 칸 전 내무장관도 사형을 선고받았고, 초드루리 압둘라 알마문 전 경찰청장은 징역 5년형을 선고받았다. 알마문은 수사 협조가 참작돼 형이 감경됐다.재판부는 또한 2024년 7월 시위 중 사망하거나 부상한 시위자들에게 "상당한 보상"을 지급할 것을 명령했으나, 이 보상의 재원 부담 주체는 명확히 정해지지 않았다. 이번 판결은 대법원에 항소할 수 있다.방글라데시와 인도는 2013년 범죄인 인도 조약을 체결했지만, 일부 보도에 따르면 정치적으로 민감한 사건은 적용 예외가 존재한다고 한다. 인도 정부는 하시나 망명 이후 방글라데시의 송환 요청에 공식적으로 응답하지 않았으며, 일부 전문가들은 "당분간 송환을 강행하지 않을 가능성"을 지적하고 있다국제사회 반응도 엇갈린다. BBC는 이번 판결이 인도·방글라데시 관계에 부담을 줄 수 있으며, 인도 정부가 하시나의 신병 인도 요청에 응하지 않아 실제 사형 집행은 불투명하다고 보도했다.AFP통신은 이번 판결이 하시나가 집권 15년간 경제 발전을 이루는 한편, 정치적 반대세력을 탄압하고 인권 침해가 심화된 데 대한 국민적 분노가 반영된 결과라고 분석했다.그러나 하시나는 이번 판결을 "조작된 정치 재판의 결과"라고 반발하며, "공정한 재판에서 증거를 두고 정당하게 맞서겠다"고 밝혔다.78세인 하시나는 방글라데시 건국의 아버지 셰이크 무지부르 라흐만 전 대통령의 딸이다. 라흐만은 1975년 쿠데타로 사망했으며, 하시나는 이후 민주화 운동을 이끌며 1996년 총리가 되었다. 2009년부터 약 15년간 집권했으나, 2024년 학생 시위로 정권을 잃고 인도로 망명했다.2024년 7월 1일, 방글라데시 학생과 청년들은 1971년 참전용사의 후손에게 공무원직 3분의 1을 할당하는 고등법원 결정을 철회하라며 거리 시위를 벌였다. 시위가 전국으로 확산하자 정부는 통신망을 차단하고 군을 투입했다. 유엔은 당시 사망자가 약 1400명에 달한다고 추산한 바 있다.재판부는 하시나가 무장하지 않은 시위대에 발포 명령을 내렸다는 충분한 증거가 있다고 판단했다. 일부 보도에 따르면, 알자지라는 하시나가 "학생들에게 치명적 무기를 사용하라"고 지시한 전화 녹취록을 확보했다고 전했다.이번 판결로 하시나의 15년 통치 시대는 공식적으로 막을 내리게 됐다. 전문가들은 이번 재판과 선고가 방글라데시 정치사에서 권력 책임성과 사법 독립의 향방을 가를 중요한 분수령이 될 것으로 보고 있다.