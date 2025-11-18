"은둔고립 청년 돕겠다"... 은평구 민관협력의 빛나는 '맞손'

큰사진보기 ▲서울 은평구와 엔젤스헤이븐이 17일 오후 2시, 은평구청 7층 대회의실에서 ‘은둔·고립 정책포럼’을 개최했다. ⓒ 이영일 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲지난해 3월 서울 은평구 갈현청소년센터에서 열린 '뉴노멀시대 은평구 청소년 위기대응을 위한 전문가그룹 공동워크숍'의 한 장면. ⓒ 이영일 관련사진보기

[관련 기사 :

"청소년 위해 머리 맞댄다" 서울 은평구에 부는 작은 '실험'

, https://omn.kr/27zow]

큰사진보기 ▲정은정 명지대 통합치료대학원 상담심리학과 교수가 은평구 고립·은둔 청년 실태 주요 분석 결과를 발표하고 있다. ⓒ 이영일 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘은둔·고립 정책포럼’에 참가한 토론자들은 한결같이 민과 관의 실질적인 협력과 지속가능한 관계 설정을 강조했다. ⓒ 이영일 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘11월 은둔·고립 정책포럼’에 참가한 발제자와 패널, 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 이영일 관련사진보기

서울의 한 자치구가 사회적 관계가 단절된 은둔·고립 청년 문제를 해결하기 위해 "맞춤형 지원체계를 마련하겠다"며 관련 부서까지 만들어 관심을 모으고 있다.서울 은평구는 지난해 영유아부터 고령자까지 생애주기별 맞춤 복지를 제공하겠다며 서울 최초로 '돌봄복지국'을 신설했다. 올해 초에는 통합돌봄과 소속 고독대응팀도 신설했다.이미 2021년에는 '은평구 은둔형 외톨이 재활촉진 조례'를 만들기도 한 은평구는 통합돌봄과 장년층을 위한 단독 부서를 둔 서울의 유일한 자치구가 됐다. 이를 바탕으로 은둔형 외톨이의 일상 회복과 원활한 사회 복귀 지원을 위해 공격적인 민관협력체계를 만드는 데 나서고 있는 것.서울시가 발표한 '은둔·고립 청년에 대한 실태 분석'(2022) 내용에 따르면, 서울에 사는 만 19~39세 청년 중 4.5%(약 13만 명)이 고립·은둔 상태로 조사됐다.최선희 은평구 통합돌봄과 고독대응팀 주무관은 "은평구는 지난해 6월부터 은둔형 외톨이 문제에 대해 위기 청(소)년 대응과 협력 경험이 많은 엔젤스헤이븐(구 은평천사원) 등 관련 기관과 간담회 등을 거쳐 올해 3월 실무협의체를 만들고 4월부터 4개월간 16개 동주민센터 공무원과 협의체 5개 기관 사회복지사를 비롯해 총 743명이 민관합동으로 은둔형 외톨이 실태조사를 펼쳤다"고 설명했다.은평구가 이런 적극적인 민관협력 시도를 하게 된 배경에는 관내 청소년과 사회복지기관, 교육단체들의 적극적인 활동과도 무관치 않아 보인다.갈현청소년센터와 서울서부교육지원청, 엔젤스헤이븐, 은평교육복지센터, 은평구청소년상담복지센터, 은평구학교밖청소년지원센터, 은평아동청소년네트워크, 은평천사원 등 은평구 관내에 연고를 두고 있는 많은 기관들은 2023년 11월부터 청(소)년 위기대응과 관련해 자발적으로 공동워크숍을 꾸준히 전개해 왔다.은평구와 엔젤스헤이븐은 17일 오후 2시, 은평구청 7층 대회의실에서 '은둔·고립 정책포럼'을 개최했다.'은평구 청년 실태와 민관 협력의 길'이라는 제목의 이 포럼은 명지대학교가 은평구 거주 만 19세~39세 청년을 대상으로 은둔 실태를 분석한 결과를 바탕으로 지역사회 기반 통합돌봄 및 심리사회적 회복 지원체계 구축을 위한 제안을 내놨다.은평구 고립·은둔 청년 실태 주요 분석 결과를 발표한 정은정 명지대 통합치료대학원 상담심리학과 교수는 ▲ 빈도 분석 ▲ 교차 검증 ▲ 회귀 분석 ▲ 문항 분석 ▲ 상관 분석 ▲ 무응답 경향 분석 등 전문 연구를 거쳐 분석된 대인관계, 생활 패턴, 재정관리 등 은평구의 다양한 은둔 청년의 심리·행동적 특성을 파악해 발표했다.연구 결과 2025년 기준 청년(10세~39세) 인구 12만8995명 중 약 5805명(4.5%)이 고립·은둔 위험군으로 추정되는 한편 은평구가 1인 가구 비율이 높고 연립·다세대 주택 밀집도가 높아 고립·은둔 심화 가능성이 높다는 우려 등이 제시됐다.정 교수는 연구 결과를 바탕으로 고위험군 긴급 대응 및 위기개입 체계 강화와 재은둔방지를 위한 사후관리체계 구축, 예방 중심의 생활권 기반 조기개입체계 구축, 지역사회 협력 플랫폼 구축 등 10개항을 제안해 참가자들의 관심을 모았다.토론자로 참여한 김연은 생명의전화종합사회복지관 관장은 "고립·은둔은 개인의 문제가 아니라 사회적 단절의 결과"라며 "이 상태에서는 상담과 치료만으로 회복이 제한적이어서 지역사회가 청년 회복의 일차적 환경이자 관계 기반이 되어야 한다"고 말했다.김 관장은 또 "이들이 문제집단이 아닌 함께 살아가는 지역의 구성원으로 인식해야 하고 지역의 다양한 주체들이 관찰자이자 연결자(Community connector)로 참여하도록 교육 체제를 마련하며 지속 가능한 지원 생태계 구축이 필요하다"고 역설했다.김정애 은평구립 녹번종합사회복지관 부장도 민관협력을 강조했다. 김 부장은 "이제 더 이상 민간은 민간대로, 공공은 공공대로 일할 수 없다"며 "청년 고립·은둔의 복합성은 복합적 대응을 요구하고 있고 민관이 각각의 장점을 최대한 발휘해야 한다"고 말했다.김 부장은 "은평구는 이미 많은 자원을 보유하고 있다. 이 자원들이 제대로 연결된다면 은평구의 고립·은둔 청년지원사업은 좋은 모델이 될 수 있다. 올해 이 사업을 공동운영해 보면서 은평구의 저력과 연대의 힘을 다시 한번 체감했다"며 은평구와 은평구 민간기관들을 에둘러 칭찬했다.윤철경 GL청소년연구재단(천개의별) 소장은 "장애인 정책을 위해서는 장애인 인구가, 다문화 정책을 위해서는 다문화 인구가 필요하듯 고립·은둔 청년정책을 위해서는 고립·은둔 인구가 필요하다"며 "그 발생률을 파악하고 변화를 파악할 수 있는 실태조사가 있으면 좋겠다"고 제언했다.최선희 은평구 고독대응팀 주무관은 "은평구는 이번 실태조사 연구 결과와 정책 제언이 실효성 있는 정책적 사업으로 추진될 수 있도록 민관협력의 다각도 방안을 강구해 나가겠다. 중장기 계획 수립과 민관협력 거버넌스도 활성화 하려 한다"고 향후 계획을 설명했다.한편, 은평구의 은둔형 외톨이 청년지원 실무협의체에 거점 협력기관으로 참여하고 있는 사회복지법인 엔젤스헤이븐의 김기남 청소년사업추진단장은 "우리 사회가 처한 은둔 외톨이의 문제는 단순한 상담이나 복지 교육만으로 해결되는 이슈가 아니다. 그들의 삶을 제대로 돌아보고 문제를 해결하고자 한다면 그 일을 예방하고 그들의 삶을 제대로 바라봐 주는 것부터 시작해야 한다"고 강조했다.