'경찰관 1인당 인구 996명'... 정명근 "경찰서 추가 신설, 더 미룰 수 없다"

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 17일 황창선 경기남부경찰청장에게 경찰서 1개소 추가 신설 관련 건의 사항을 전달하고 있다 ⓒ 화성특례시 관련사진보기

'경찰관 1인당 담당 인구 996명.'

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 17일 황창성 경기남부경찰청장 등 관계자에게 경찰서 신설의 필요성에 대해 설명하고 있다 ⓒ 화성특례시 관련사진보기

화성특례시가 감당하고 있는 치안 부담은 전국 평균(391명)의 2.5배에 달할 만큼 최고 수준이다. 인근 특례시 평균인 760명(수원시 599명, 고양시 725명, 용인시 955명)보다도 현저히 높아 치안 서비스의 질적 저하가 우려되고 있다. 또한, 경찰관 1인당 관할 면적도 0.80㎢로 인근 수원시(0.06㎢), 고양시(0.18㎢) 대비 3.2배 이상 넓어 효과적인 치안 대응이 어려운 실정이다.정명근 화성특례시장이 급격한 인구 증가와 광범위한 행정구역으로 인한 치안 공백 해소를 위해 17일 경기남부경찰청을 방문, 황창선 청장에게 경찰서 1개소 추가 신설을 공식 건의했다.정명근 시장은 "화성시는 광역단체 수준의 면적과 인구를 가진 도시임에도 불구하고 치안 인프라는 이에 미치지 못하고 있다"며 "시민의 생명과 재산을 보호하기 위한 경찰서 추가 신설은 더 이상 미룰 수 없는 과제"라고 밝혔다.정명근 시장의 이번 '경찰서 1개소 추가 신설' 건의는 2026년 구청 출범에 앞서 시민 안전 확보와 치안 대응력 강화를 위한 선제 조치로 추진됐다.화성시는 이미 지난해 말부터 경찰청, 경기남부경찰청과 지속적인 협의를 이어왔으며, 2025년 9월에는 경찰서 1개소 신설을 행정안전부에 정식 건의한 바 있다.화성특례시는 2025년 1월 특례시 출범과 함께 2026년 2월 4개 구청 출범을 앞두고 있으며, 서울특별시의 1.4배에 달하는 844㎢의 광대한 면적과 전국 기초지자체 중 4위에 해당하는 106만여 명의 인구를 보유하고 있다. 그러나 현재 설치된 경찰서는 화성서부경찰서와 화성동탄경찰서 2곳에 불과하다.화성시는 최근 5년간 전국 최고 수준의 인구 증가율을 기록했으며, 2040년까지 인구가 약 154만 명에 이를 것으로 예상된다. 그뿐만 아니라, 화성에는 제조업체 1만 8천여 개가 입지해 있고, 외국인 근로자 수는 28,806명으로 전국 1위를 기록하고 있어 외국인 관련 사건에 대한 대응 역량 확보도 시급한 상황이다.