임진왜란 이전부터 기록한 전쟁 일기 <난중잡록>의 가치

큰사진보기 ▲남원 조경남 의병장의 사당 의충사 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲조경남 의병장의 사당 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲조경남 의병장의 사당 시설 ⓒ 이완우 관련사진보기

AD

余少時有忧国之心 见世道浮夸 纲常不振 民心摇动

将有大变作于斯世 故录其所闻见以为记

(여소시유우국지심 견세도부과 강상부진 민심요동

장유대변작우사세 고록기소문견이위기)

"나는 어릴 때 나라 걱정하는 마음이 있었다. 세상에 도리가 무너지고, 기강이 바로 서지 않고, 민심이 요동치는 것을 보았다. 큰 변란이 일어날 듯하였다. 그래서 보고 들은 것을 기록하였다."

本道之人 曾未嘗倭 自以爲殘山淺谷 猶可避兵 至是搜山屠戮 甚於嶺南

(본도지인 증미상왜 자이위잔산천곡 유가피병 지시수산도륙 심어영남)

是夜南原守城諸軍 一時踰城潰散

(시야남원수성제군 일시유성궤산)

"그날 밤 남원성을 지키던 군사들이

한때 성을 넘어 달아나 무너져 흩어졌다."

큰사진보기 ▲조경남 의병장의 사당과 묘소 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲지리산 수정봉 방향 고개를 넘으면 운봉고원이다. 이 고갯길 출발점에 개미정지와 솔정지가 있다. ⓒ 이완우 관련사진보기

▲지리산 숙성치(산줄기 안부) 전경. 가을바람에 흔들리는 갈대가 숙성치 조경남 장군의 설화를 이야기해 주는 듯하다. 이완우 관련영상보기

남원 이백면 초동마을은 백두대간의 수정봉에서 분기한 산줄기가 장백산으로 우뚝 섰다. 지난 17일, 조경남 의병장의 사당, 출생지와 그의 설화가 전승되는 남원 주천면을 탐방하였다.이 장백산의 끝자락에 조선 선조 때 활동한 의병장 조경남(1570~1641)의 사당 의충사(義忠祠)가 있다. 이 사당은 장백산의 산줄기 끝자락 세워져 있었다. 사당 뒤의 돌계단을 올라가면 조경남 의병장의 묘소가 있다.의병장 조경남은 1582년부터 1638년까지, 50여 년간의 남원 지역의 사건과 사실을 일기체로 기록하여 <난중잡록>(亂中雜錄)을 남겼다. 이 책은 이순신 장군의 난중일기보다 폭넓은 기록 내용을 보이며, 민간의 풍속까지 상세하게 기록하여 가치 있는 역사적 자료로 평가된다.조정에서 선조수정실록을 엮을 때, 이 난중잡록을 참고하였고 그 사본을 규장각에 보관하였다. 난중잡록 원본은 조경남의 후손이 의충사 사당 옆에 난중잡록 보호관을 지어 소장하고 있었다.조경남 의병장의 출생지인 주천면 외평마을을 찾아가 보았다. 이 지역에서 지리산 둘레길 1코스가 출발한다. 지리산의 만복대와 정령치에서 흘러내린 물줄기는 구룡계곡의 절경을 이루었다.조경남은 13세 때부터 임진왜란 이전의 시대상부터 일기 형식으로 적기 시작했다고 전한다. 어린 소년의 눈에도 조선의 현실은 심상치 않았다. 그러나 조선 조정은 개혁과 대비에 무심했다. <난중잡록>은 무능한 집권층에 대한 탄식과 참혹한 시대의 민심을 고스란히 담아내고 있었다. <난중잡록> 서문의 일부 내용이다.<난중잡록>에서 널리 알려진 대목은 1597년 정유재란 당시 남원성 함락(1597년 8월 중순)의 기록이다.전라도 백성들은 왜군을 겪어 본 적이 없었다. '험한 산과 좁은 골짜기로 피하면 살 수 있겠지'라 여겼다. 그러나 왜군은 산을 수색하며 백성을 도륙하니, 영남보다 참혹하였다.조경남은 <난중잡록>에서 남원성 전투 앞뒤의 참혹한 상황을 서술하였다. 왜군이 산속까지 뒤져 백성들을 죽였다는 소문은 남원성에 번졌다. 그날 밤 명군과 조선군의 일부는 성을 버리고 달아나기도 했다. 결국 남원성은 함락되었고, 끝까지 항전하던 수많은 군관민이 전사하였다.당시 남원의 젊은 선비였던 조경남은 종군을 청했으나 받아들여지지 않았고 전한다. 그는 시대의 참상을 사실적인 기록으로 남겼다. 전쟁의 시작과 백성의 생존, 의병 봉기의 이유까지 일기 형식으로 적어낸 그의 글은 후대에 귀중한 사료가 되었다.<난중잡록>은 임진왜란 이후 광해군 대의 혼란, 기근, 민중의 삶, 이괄의 난, 정묘호란·병자호란까지 이어지는 국가적 위기를 조용하면서도 날카롭게 증언한다. 후대 <선조수정실록>을 비롯한 역사 편찬에도 참고된 신뢰할 만한 사찬(私撰) 사료다.주천면에서 지리산 둘레길 1코스를 걷다 보면 남원 분지에서 백두대간을 향해 오르는 첫 고갯마루가 나온다. 이곳이 바로 내송마을의 개미정지다. 고갯길 아래로 주천면 들녘이 내려다 보이고, 오가는 바람은 여전히 차다.이 고개는 운봉고원으로 넘기 전 백성들이 숨을 돌리던 쉼터였다. 고갯길을 넘으려는 사람들이 개미처럼 모여들었다 해서 '개미정지'라 불렸다. 전란이 닥치자 이곳은 자연스레 의병들의 지휘소 역할을 했다. 길목에 서 있는 작은 표지판과 돌탑 그리고 둘레길의 안내판이 이 고갯길의 긴 세월을 말없이 보여준다.개미정지에서 약 2km를 더 오르면 솔숲 사이로 작은 정자가 나타난다. 솔정지(솔정자)다. 솔향이 짙게 퍼지는 조용한 공간으로, 정자에 걸터앉으면 숙성치에서 넘어오는 산줄기가 흐릿하게 보인다.조경남이 지리산 아래 길목인 개미정지와 솔정지를 지키면서, 숙성치를 넘으려는 왜군을 저지했다고 향토 설화는 전하고 있다. 조경남 의병장이 활을 쏘아 왜군의 진군을 멈추게 했다는 전설이 전승(傳承)된다.실제로 솔정지에서 숙성치까지는 약 12km 거리이므로 화살이 도달할 수는 없다. 그럼에도 이런 신화적 설화가 전해지는 이유는 무엇일까. 백성들은 조경남을 '지키는 존재'로 기억했다. 전란의 순간, 그가 백성과 고락을 함께하며 이들을 보호하려 했던 마음이 설화라는 형식으로 오래 남았다.남원성을 공격한 왜군 주력 부대는 구례에서 섬진강을 따라 곡성을 거쳐 남원성으로 왔다. 당시 숙성치를 넘어 남원성을 향하려던 왜군은 지리산 방향을 거쳐 온 다른 부대로 보인다. 개미정지와 솔정지 전투는 문헌 기록에는 남아 있지 않지만, 남원 지역에서는 '지리산 아래 고갯길을 지키며 왜군을 막았다'라는 설화가 널리 전승된다.남원 조경남 의병장에게 <난중잡록>은 단순한 전쟁 기록이 아니었다. 혼란한 시대에 백성들이 어떻게 견뎌 냈는지 보여주는 삶의 기록이며, 설화는 그 시대를 살아낸 사람들이 후손에게 남긴 온기다.400년이 지난 지금, 지리산의 바람과 남원의 마을들은 여전히 그의 이름을 부르고 있다. 지리산 둘레길을 걸으며 만나는 조경남 의병장의 <난중잡록>은 전란 속에서도 흔들리지 않는 한 인간의 양심과 나라 사랑을 오늘에 전해 주는 살아 있는 증언이었다.