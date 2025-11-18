심화되는 '동맹의 연루' 문제

지난 11월 14일, 한미정상회담 조인트 팩트시트(이하 '팩트시트')와 제57차 한미연례안보협의회의(SCM) 공동성명(이하 '공동성명')이 순차적으로 발표되었습니다. 열린군대를위한시민연대는 매년 발표되는 한미 SCM 공동성명에 대한 해설 및 분석을 해오고 있는데 올해의 경우 팩트시트와의 연관성이 강하다 판단해 두 개의 문서에 대한 해설 및 분석글을 3회에 걸쳐 게재합니다.

큰사진보기 ▲위성락 국가안보실장이 14일 서울 용산 대통령실 기자회견장에서 이재명 대통령의 한미 관세·안보 협상 '조인트 팩트시트'(공동 설명자료) 최종 합의 발표 후 질문에 답하고 있다. 2025.11.14 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

'팩트시트'에 언급된 주한미군에 대한 330억 달러 상당의 포괄적 지원도 간과할 수 없는 대목이다. 정부는 이 금액과 관련해 향후 10년 간 주한미군에 지원할 수 있는 금액을 더해본 것이라며 여기에는 매년 한국이 미국에 지불하는 방위비분담금도 포함된다고 밝힌 바 있다.그러나 설사 방위비분담금을 포함한 액수라 하더라도 너무 많다. 올해 기준 한국이 미국에 지불한 방위비분담금은 1조 4천억원 수준인데 통상 적용되어 온 연 평균 증가율 4~5%를 감안하더라도 향후 10년 간 한화로 47조원에 달하는 금액을 주한미군에 지원한다는 것은 매년 4조원이 넘는 돈을 미국에 준다는 것으로 납득하기 어렵다.더군다나 2024년 진행된 제12차 한미 방위비분담금 특별협정 체결을 위한 협상 당시 한국이 지불한 금액 중 1조 8천억원에 달하는 미집행금을 쌓아두고 있었다는 사실 등을 감안하면 이 같은 합의는 재검토되어야 한다.최근 이에 대한 지적이 나오자 대통령실은 "일부 언론에서 방위비 분담금이 3배로 증가한다거나 우리가 한미 군사훈련 비용이나 전략자산 전개 비용을 내게 될 것이라는 보도를 하고 있으나 이는 사실과 완전히 다르다"며 "상기 330억 불 상당의 지원과 관련해 우리 정부가 새롭게 부담하는 비용은 없다"고 밝혔다.이번 '팩트시트'와 '공동성명'에서 주목되는 또 하나의 내용은 한미 간 조선 및 방산분야 협력 확대 및 강화 부분이다. '팩트시트'에는 조선 분야에서 "유지정비보수, 인력양성, 조선소 현대화 등 분야의 협력을 진전시킬 것"이라 되어 있으며 '공동성명'은 여기에 더해 제14조에서 "미 전투함정이 최초로 MRO(Maintenance, Repair, and Overhaul)를 받게 될 것"이며 "CH-47(시누크) 엔진이 인도-태평양 산업 회복력 파트너십(PIPIR, Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience) 구상 하에서 한국 방산업체가 참여하는 MRO 시범사업 대상으로 선정되었다"고 밝히고 있다.미국 군사장비의 유지, 보수, 정비를 의미하는 MRO는 미국의 '권역별 정비거점 구축정책'(Regional Sustainment Framework, RSF)의 일환으로 추진되는 것을 의미한다. RSF는 미 국방부가 추진하는 군수전략 중 하나인데 미국 군사장비의 정비를 미국 본토 외 동맹국 및 파트너 국가들에서도 할 수 있도록 하기 위한 것으로 미국의 군수지원능력을 군사작전이 필요한 지역으로 근접배치하는 것을 주된 목적으로 한다.한국의 경우, 높은 기술력과 군사장비 정비 인프라를 갖추고 있어 RSF의 최적지 중 하나로 꼽힌다. 문제는 이 RSF가 미국의 인도-태평양 군사전략의 일환으로 추진되고 있다는 것이며 그 주된 대상은 중국이란 점이다.'공동성명'에 언급된 CH-47(시누크) 엔진의 MRO 시범사업 대상으로 선정되었다는 것도 주목된다. CH-47(시누크) 헬기는 미군이 인도-태평양 지역에서 군수 수송, 특수작전, 대형 화물 공수 등에 핵심적으로 사용하는 무기체계이다.한국이 이 무기의 정비를 맡게 됨으로써 미국은 필요시 미 본토까지 보낼 필요 없이 작전지점과 가까운 곳에서 신속하게 정비하고 신속하게 투입하는 것이 용이해지게 된다는 것이다. 여기서 '작전지점'이 대만해협 등 미국이 인도-태평양 지역에서 미국이 주목하는 지역이라는 점은 분명해 보인다.방위산업의 경제적 측면에 주목하는 입장에선 수익과 기술력 제고 등 장점을 떠올리겠지만 또 한편으론 인도-태평양 지역에서 전개되는 미중 간 군사패권 대결구도에서 한국이 미국의 군수기지 역할을 자임하게 될 수도 있다는 사실과 그로 인해 '동맹의 연루 문제'가 심화된다는 것을 인식해야 한다.이 같은 일련의 조선 및 방산분야에서의 한미 간 협력 확대 및 강화는, 근본적으로는 중국의 해상 지배력 확대에 대한 미국의 위기의식에서 출발했다는 점을 인식해야 한다. 즉 한국의 우수한 조선능력과 방산 기술력을 미국의 방위산업 기반에 통합시켜 중국에 대응하려는 전략의 일환이라는 의미라고 본다. 이 때문에 이재명 정부의 중국에 대한 균형외교가 어떻게 설득력을 갖게 될지 우려스러운 지점이다.이외에도 이번 공동성명과 이전 공동성명엔 차이점이 존재하는데, 북러 군사협력과 북한의 핵미사일 능력 고도화 등에 대한 우려를 담고 있으나 전반적으로 기술 분량도 줄고 기술내용도 다소 완화되었다는 점이다. 대북 확성기 방송 중단 조치 등 남북관계 개선을 위한 이재명 정부의 일련의 조치와의 연관성 속에서 이해되는 부분이다. 그러나 한미연합군사연습 등의 지속, 한미일 군사협력 지속 등 한반도 군사안보 정세의 변화를 촉발할 수 있는 내용과 관련해서는 전년과 유사하다고 평가된다.남북 간 오래된 신뢰의 상실과 북한의 부정적 태도로 인해 남북관계 개선을 통한 한반도의 평화정착은 어려운 일이다. 그럼에도 현재의 상황을 타개하기 위한 보다 적극적인 안보 및 국방정책이 필요하다. 군사동맹은 국가의 평화를 지키기 위한 하나의 수단이지 목적일 수는 없다. 동맹의 부정적 연루 문제가 동맹의 이익을 넘어선다면 나아가 우리의 평화를 위협한다면 그 동맹은 제고되어야 한다. 2025년의 말미에 한미동맹과 관련한 두 개의 중요한 문서를 살피며 드는 생각이다.