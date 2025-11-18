진실화해위 조사관 "진실의 후퇴, 화해의 실패" 백서 발간

큰사진보기 ▲김광동 진실화해를위한과거사정리위원회 위원장이 지난 2024년 10월 10일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 행정안전위원회의 중앙선거관리위원회, 진실·화해를위한과거사정리위원회 등에 대한 국정감사에 출석해 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 5월 26일 서울 중구 진실·화해를 위한 과거사 정리 위원회(진실화해위)에서 조사 기간 만료 기자간담회가 열리고 있다. 2025.5.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

조사 연속성 보장: 조속한 3기 법안 통과를 통해 2기 기록물의 신속 인계 및 조사 인력 보존 등 연속성 있는 과거사 조사를 보장해야 한다.

위원 구성 원칙 재확립: "극우적·국가폭력 옹호적 시각을 갖춘 인물의 인선 배제" 및 법률가 중심 탈피, 분야별 전문성을 갖춘 인물 중심으로 위원을 구성해야 한다.

직권조사 로드맵 수립: 3기 위원회 운영 초반 '직권조사 등 조사 추진 계획'을 수립하고, 직권조사 중심 운영에 걸맞게 조사과의 과장을 별정직으로 배치해야 한다.

전국공무원노동조합 진실화해위원회지부(아래 지부)가 오는 26일 제2기 진실·화해를위한과거사정리위원회(아래 위원회)의 공식 활동 종료를 앞두고, 지난 5년간의 활동을 성찰하는 백서 <진실화해위원회 5년의 기록, 다시 나아갈 길>을 17일 발간했다. 지부는 이 백서를 통해 2기 위원회가 "국민 눈높이에 맞는 과거사 정리"를 표방하며 출범했으나, 결국 "진실의 후퇴, 화해의 실패"로 귀결되었다고 강하게 비판했다.특히 위원회의 일부 구성원과 보수 언론이 "특정한 신념에 기초하여 진실을 후퇴시키고, 위원회 정체성을 변질시키고자 다방면의 노력을 기울였다"는 주장을 펼치며, 그동안 불거졌던 논란의 실체를 기록했다.백서는 김광동 전 위원장 체제 이후 2기 위원회가 과거사 청산의 기본 원칙을 훼손하는 '퇴행적' 모습을 보였다고 지적했다. 논란은 김 위원장이 2023년 5월, "부역 혐의 희생자 중 실제 부역자가 있는지 세심하게 고려하고 있다"고 발언한 것에서 시작됐다. 이를 두고 위원회 설립 취지를 정면으로 뒤엎는 초법적 발상이라는 지적과 함께 '순수한 양민'만을 인정하겠다는 퇴행정 관점을 드러냈다는 비판이 이어졌다.실제로 이 발언은 공식 보고서에 반영되기 시작했다. 2023년 8월, '충남 태안 이원면 군경에 의한 민간인 희생 사건' 보고서에는 경찰의 '신원기록 심사보고'를 인용하여 희생자들에게 '악질 부역 또는 각종 폭동, 반란에 가담 사살 또는 처형된 자' 등으로 분류한 등급을 명시하는 첫 사례가 기록되었다. 이에 유족들은 "희생자를 두 번 죽이는 부관참시"라며 강력히 반발했지만, 다수 위원들은 등급표 기재를 강행하여 '부역자 낙인' 논란을 낳았다.이러한 퇴행은 급기야 '진실규명 취소'라는 초유의 사태로 이어졌다. 2024년 12월 3일, 민주당 추천 위원들이 퇴장한 가운데 '백락정 사건'에 대한 진실규명 취소 및 신청 각하가 의결되었다. 백서에는 이 결정이 내려지던 밤, 한 조사관이 "민간인 학살 조사뿐만 아니라 역사가 뒤로 가고 있음을 알고 절망했다"고 토로한 내용이 담겼다.김 전 위원장의 논란은 과거사정리의 근본을 뒤흔드는 발언으로도 이어졌다. 그는 2023년 6월 서울 중구 영락교회에서 진행된 강연에서 한국전쟁기 민간인 학살에 대한 보상에 대해 "심각한 부정의"라고 규정하며, "침략을 막는 과정에서 발생한 민간인 희생을 '국가범죄, 국가폭력'이라는 이름으로 교육하고 1억 3200만 원씩 보상해주고 있다"고 주장해 파문을 일으켰다.이어 10월에는 국회에서 열린 행정안전위원회 국정감사에서 "전시에 재판없이 즉결 처분 가능하다"는 요지로 민간인 학살을 합리화하는 발언을 반복하여 논란을 일으켰으며, 노근리 사건에 대해서도 "불법이 아닌 전쟁 중 부수적 피해"라는 시각을 드러냈다. 백서는 이처럼 "자신의 본분을 망각한 편가르기식 논리"가 피해자들을 가르고 분열과 증오를 조장한다는 비판을 받았다고 기록했다.백서는 위원회의 편향된 운영이 실제 진실규명 작업에 심각한 불균형을 낳았음을 데이터로 제시했다.군경사건 조사 중지율 6배: 전체 조사 중지된 2,116건 중 군경에 의한 집단희생 사건이 1,368건(64.7%)으로 절반을 훌쩍 넘겼으며, 군경 사건의 조사 중지율(13.4%)은 적대세력 사건(2.1%)의 6배에 달했다.미심의 조사 중지 368건: 조사관들이 완성한 보고서 368건이 상임위원의 '미상정'으로 인해 심의 한 번 없이 최종 '조사 중지' 처리되었다는 사실도 공개하며, 이를 "민간인 학살사건, 심의 기회조차 얻지 못하고 방치"된 '묻지마 보류' 사태라고 규탄했다.백서는 이러한 퇴행적 흐름 속에서 조사관들이 "분노하고 좌절하는 것은 위원회 조사관들의 숙명과 같은 것"이었다고 술회하면서도, "조사관의 진실규명 작업은 여러 가지 제한에 부딪혔다. 그때 목소리를 내준 것이 노동조합이었다"며 지부의 역할을 강조했다. 지부는 위원장의 설립 방해 속에서도 2025년 1월 노동조합을 설립하고, '5·18 망언' 박선영 위원장 사퇴촉구 성명과 조사중지 사건분석 자료배포 등 적극적인 활동을 이어갔다.지부는 백서 말미에 '3기 위원회를 위한 10대 제언'을 담아 과거사 청산이 멈춰서는 안 된다는 점을 역설했다. 주요 제언은 다음과 같다.백서 집필에 참여한 한 조사관은 "작은 진실이 밝혀졌지만, 끝은 아닙니다. 아픔과 회복은 지금도 진행 중이고, 국가의 책임은 여전히 남아 있습니다"라며, "더 늦기 전에, 더 많은 진실이 말해지기를, 그리고 다시는 이런 국가폭력이 반복되지 않기를 진심으로 바랍니다"라고 글을 남겼다. 지부는 이번 백서가 "과거청산 발걸음 이어가려는 학계·시민사회에 소중한 밑거름이 되길 희망한다"고 밝혔다.