국회 간 김동연 "국비 지원 시, 일산대교 통행료 전면무료화 가능"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 17일 국회에서 한병도 국회 예산결산특별위원회 위원장을 만나 일산대교 통행료 지원, 세월호 추모시설 건립, 선감학원 옛터 역사문화공간 조성 등 15개 주요 도정에 대한 국비 증액을 건의했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

"일산대교 통행료 무료화는 이재명 대통령께서 (경기도)지사 시절부터 추진했던 것이다. (전면무료화를 위해선) 400억 원이 들어가는데, 경기도에서 반(200억 원)은 내겠으니, 나머지를 국비로 지원해달라."

김동연 경기도지사가 17일 국회에서 한병도 국회 예산결산특별위원회 위원장, 이소영 예산결산특별위원회 더불어민주당 간사를 만나 일산대교 통행료의 전면무료화를 위한 국비 지원의 필요성을 강조하며 한 말이다.김동연 지사는 이날 일산대교 통행료 지원 외에도 세월호 추모시설 건립, 선감학원 옛터 역사문화공간 조성 등 15개 주요 도정에 대한 국비 증액을 건의했다.특히 경기도는 일산대교를 매입할 경우 막대한 예산(5천억 원 이상)이 필요하다고 판단해 이미 '통행료에 대한 재정 지원' 쪽으로 가닥을 잡고, 내년 1월 1일부터 통행료의 50%를 도 예산(200억 원)으로 지원하겠다고 발표한 바 있다. 이 경우 도민들은 기존 통행료(1,200원)의 반값(600원)에 일산대교를 이용할 수 있다.여기서 더 나아가 김동연 지사가 요청한 대로 200억 원의 국비 지원이 더해지면 반값 통행료가 아니라 일산대교 통행료의 '전면무료화'가 가능해진다. 이날 일부 언론이 '일산대교 통행료 인상 검토'라고 보도한 것은 전혀 사실이 아닌 셈이다.강민석 대변인은 "김동연 지사는 인상을 검토한 사실도 없고, 검토할 생각도 없다"면서 "일산대교 통행료 인상은 없다"고 강조했다.김동연 지사는 이날 2026년도 경기도 핵심 국비 사업에 대한 지원을 요청하기 위해 민주당 경기도당위원장인 김승원 의원과 함께 국회를 방문했다. 김 지사가 증액을 요청한 15개 주요 사업의 정부예산은 5,741억 원이었지만, 1,917억 원의 증액 요청이 받아들여지면 국비는 7,658억 원으로 늘어난다.15개 사업을 분야별로 보면, 교통 분야는 일산대교 통행료 지원(200억 원) 외에 ▲대광위 준공영제 235억 원 ▲도봉산~옥정 광역철도 263억 원 ▲신안산선 복선전철 민간투자사업 297억 원 ▲특별교통수단 운영 124억 원 등 총 5개 사업이다.복지 분야에서는 ▲임산부 건강과 친환경 농산물 소비 촉진을 위한 '임산부 친환경 농산물꾸러미' 예산(77억 원) ▲가족 기능 회복과 지역 돌봄 기반 강화를 위한 '건강가정지원센터' 운영비(24억 원) 등의 예산 증액을 당부했다.안전 분야에서는 ▲세월호 추모시설 건립 13억 원 ▲선감학원 옛터 역사문화공간 조성 9억 원 ▲안산마음건강센터 운영비 37억 원이 포함됐다. 또한, 지난여름 수해 때 약속했던 선제적 재난 예방을 위한 예산 증액(▲'자연재해위험개선지구 정비사업' 400억 원)도 목록에 들어갔다.이와 관련 김동연 지사는 "안산마음건강센터는 국비와 도비 반반씩으로 하고, 운영을 우리 경기도가 맡고 있으니까, 신경 써주시면 감사하겠다. 선감학원은 피해자들에게 경기도가 위로금과 생활비를 드리고 있는데 추모 공간 조성도 굉장히 의미 있다"고 설명했다.한병도 위원장과 이소영 간사는 모두 김 지사의 설명을 진지하게 경청하면서 공감의 뜻을 나타냈다.기후·환경 분야에는 ▲내년 직매립 금지 시행에 대응해 안정적인 폐기물 처리 기반을 마련하기 위한 소각시설 설치 84억 원 증액 ▲전국 최초로 추진되는 '순환경제이용센터' 조성을 위한 예산 85억 원 ▲클린로드 조성 15억 원 등의 예산 지원을 요청했다.이밖에 해수부가 설계용역비를 확보하지 못해 국가어항 지정이 지연되고 있는 경기도 3개소(김포 대명항-화성 전곡 제부항-안산 방아머리항)가 국가어항으로 지정될 수 있도록 ▲국가어항 설계용역비 예산 54억 원도 목록에 포함됐다.한편, 김동연 지사는 내년도 국비 확보를 위해 총력전을 펼치고 있다. 앞서 지난 8월 정부서울청사에서 구윤철 경제부총리를 만나 옥정~포천 광역철도 등 주요 3개 사업에 대한 국비 지원을 요청했다. 7월 10일과 11월 3일에는 경기지역 국회의원 보좌진을 대상으로 '경기도 주요 국비사업 설명회'를 개최해 협조를 구했다.또한, 지난 10일에는 김성중 행정1부지사와 김대순 행정2부지사가 경기도 지역구 예결위원실을 방문해 국비 확보 필요성을 설명했다.