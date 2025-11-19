"육사에 이 사람 동상 하나만 있었다면, 12.3계엄에 동조했을까"

큰사진보기 ▲김준철 대한군인기념사업회장은 지난 20여 년 동안 고 김오랑 중령 기념사업을 꾸준히 펼쳐오고 있다. 17대 국회부터 김 회장은 '참군인 김오랑 중령 무공훈장 및 추모비 건립 촉구 결의안'을 작성해 국회와 국방부의 문을 계속 두드려왔다. ⓒ 김도균 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 영화 '서울의 봄'에서 오진호 소령(정해인 분). 김오랑 중령을 모티브로 했다. 김오랑은 12.12 군사반란 당시 육군특수전사령관이었던 정병주 소장의 비서실장이었다. ⓒ 하이브미디어코프/플러스엠 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲지난 2022년 9월 군사망사고진상규명위원회는 고 김오랑 중령의 사망구분을 순직에서 전사로 변경해 달라고 국방부에 요청했고, 국방부는 이를 받아들였다. 현행 군인사법은 '전사자'를 "'적과의 대항 또는 적의 행위로 사망한 사람', '무장폭동, 반란 또는 그 밖의 치안교란을 방지하기 위한 행위로 인하여 사망한 사람'"으로 규정하고 있다. ⓒ 김준철 회장 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲2014년 4월 1일 송파구 거여동 육군특수전사령부에서 열린 고 김오랑 중령 보국훈장 삼일장 전수식에서 유족들과 부대 관계자들이 기념사진을 촬영했다. ⓒ 김도균 관련사진보기

- 지난 8월 법무부가 항소를 포기하면서 김 중령 유가족이 손해배상 청구 소송에서 승소했다.

- 유족이 배상금 일부를 김 중령 추모 사업에 써달라고 기탁했다.

- 2013년 제19대 국회는 민홍철 더불어민주당 의원이 대표 발의했던 '고 김오랑 중령 훈장추서 및 추모비 건립 촉구 결의안'을 재석 227명에 기권 6명, 찬성 221명의 압도적 지지로 통과시켰다.

- 잘 이해가 되지 않는다. 윤석열 정부에서 철거 논란을 부른 홍범도 장군을 비롯해 독립운동가 5분의 흉상도 이미 육사에 세워져 있지 않은가.

- 육사에서는 김 중령 추모비 건립이 어려운 이유로 형평성 문제를 새롭게 내세우고 있는 걸로 알고 있다.

- 육사뿐만 아니라 전사 당시 고인의 소속부대였던 특전사령부도 기념비 설치에 부정적 입장을 밝혔다고 하는데.

큰사진보기 ▲2023년 12월 12일 김해에서 열린 고 김오랑 중령 추도식. ⓒ 박정환 관련사진보기

- 육사나 특전사가 기념비 설치에 이렇게 부정적 태도를 보이는 이유가 무엇 때문이라고 생각하는가.

- 안규백 국방부 장관은 취임 일성으로 '국가 방위와 자유민주주의 수호에 헌신하는 국민의 군대로 거듭 나겠다'고 천명한 이래 내란종식 의지를 여러 차례 밝혀왔다. 김 중령은 단순히 상관 명령에 복종한 것이 아니라 헌법질서와 정당한 지휘 체계를 지키려다 전사했다는 점에서 내란극복에 가장 상징적인 군인상이라고 생각한다. 이런 사실이 추모비 건립에 도움이 되지 않을까.

- '김오랑 정신'을 국군 장병 정신전력교육 기본교재에 포함해야 한다고 주장하고 있다. 앞으로 어떤 계획을 가지고 있는지 설명해달라.

[관련 기사]

12.3 비상계엄 사태는 군 통수권자의 명령에 따라 언제든 군이 민주주의를 위협할 수 있다는 사실을 보여주었다. 발 빠르게 움직인 국회가 계엄해제 요구안을 통과시키면서 내란은 더 이상 확대되지 않았지만, 그날 밤 한국 사회는 한순간에 과거 군부 통치 시절로 퇴행할 수 있다는 취약성을 드러냈다.윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포하기 꼭 한 해전인 2023년 겨울 개봉한 영화 <서울의 봄>은 군부 통치를 경험해보지 못한 젊은 세대들에게도 민주주의의 소중한 가치를 일깨워주는 기회를 제공했다는 평가를 받는다. 극중에서 군사반란을 막기 위해 동분서주했던 군인들의 모습은 역사 속 실존인물들이 재조명 받는 계기가 되기도 했다. 특히 배우 정해인씨가 연기한 오진호 소령의 최후 장면은 관객들에게 깊은 인상을 남겼고, 극중 오 소령의 모티브가 된 고 김오랑 육군 중령(전사당시 소령, 1990년 추서)에 대해서도 사람들의 관심이 집중됐다.지난 8월 법원은 김 중령의 누나 김쾌평씨등 유가족 10명이 국가를 상대로 제기한 손해배상청구 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다. 이후 법무부가 항소를 포기하면서 판결은 그대로 확정됐다. 정성호 법무부 장관은 항소 포기와 관련해 "김 중령의 고결한 군인 정신은 지난겨울 12.3 불법 비상계엄에 저항한 군인들과 시민들의 용기로 이어졌다"면서 "오늘날 다시 꽃 피우고 있는 강인하고 위대한 'K-민주주의'의 토대가 됐다"고 강조했다.최근 김 중령 유가족들은 배상금 중 1500만 원을 김준철 대한군인기념사업회장(예비역 육군대위·학군28기)에게 전달했다. 김오랑 중령 동상을 육군사관학교(육사) 교정에 세우는 데 마중물로 써달라는 뜻이었다.<오마이뉴스>와 만난 김준철 회장은 "이미 19대 국회에서 여야 합의로 통과된 '고 김오랑 중령 무공훈장 추서 및 추모비 건립 촉구 결의안'에는 육사 교내에 김 중령 추모비나 기념비를 세울 것을 정부에 촉구하고 있다"면서 "동상을 세우는 데 따로 비용을 모금해야 할 상황은 아니다"라고 밝혔다.김 중령 일대기를 조명한 평전 <역사의 하늘에 뜬 별, 김오랑>을 집필하기도 한 김 회장은 지난 20여 년 동안 고인의 기념사업을 꾸준히 펼쳐오고 있다. 17대 국회부터 김 회장은 '참군인 김오랑 중령 무공훈장 및 추모비 건립 촉구 결의안'을 작성해 국회와 국방부의 문을 계속 두드려왔다.그는 국방부와 육사, 특전사령부가 아직도 김 중령 추모비 건립에 미온적인 태도를 보이고 있다고 작심 비판했다.김 회장은 아울러 "19대 국회 결의안은 고인이 군사반란에 저항하는 과정에서 반란군의 총격으로 사망한 사실을 명시하면서 무공훈장 추서를 촉구하고 있다"고 지적했다. 지난 2014년 고인에게 보국훈장이 추서되기는 했지만, 무공훈장으로 훈격을 높여서 다시 수여해야한다는 주장이다.그 근거로 그는 지난 2022년 군사망사고진상규명위원회(위원회)가 김 중령 사망 구분을 '순직'에서 '전사'로 정정한 사실을 들었다. 반란으로 집권한 신군부는 김 중령이 선제사격을 가해 반란군이 정당방위 차원에서 대응하는 과정에서 김 중령이 숨진 것이라고 사인을 왜곡했다. 하지만 사건을 재조사한 위원회는 반란군이 총기를 난사하면서 정병주 특전사령관을 체포하려 했고, 김 중령이 이를 저지하는 과정에서 교전이 발생해 김 중령이 피살된 것으로 결론 내렸다.따라서 안보 전반에 대한 기여를 중심으로 수여되는 보국훈장 보다 직접적 전투나 전시에 뛰어난 용맹함을 보인 군인에게 수여되는 무공훈장이 고인의 희생에 더 적절하다는 게 김 회장 설명이다.김 회장은 우리 사회가 역사를 똑바로 직시하지 않으면 비극은 언제든 되풀이 될 수 있다고 강조했다. 그는 "만약 김 중령 흉상이 육사 내에 세워져 있었다면 12.3 비상계엄 사태 때 육사 출신 사령관들이 그렇게 쉽게 불법행위에 동조할 수 있었겠느냐"고 일갈했다.다음은 지난 14일 김 회장과 만나 나눈 이야기를 일문일답 형식으로 정리한 것이다."재판부는 김 중령이 대한민국 헌정 질서를 파괴·유린한 반란군의 불법행위에 저항하다 사망했다는 사실을 분명히 밝혔다. 고인의 사망 경위에 대해 반란군 및 관계 공무원들이 저지른 진실 조작에 대해 국가는 고인의 유족들이 입은 정신적 고통에 대해 위자료 지급책임이 있다고 판단했다. 정부가 1심 판결에 대해 항소를 포기하면서 유족에 대한 국가배상 총 2억2천여 만 원과 지연손해금이 확정됐다. 너무 당연한 판결이다.""처음에는 육사에 김 중령 추모비(동상)을 세우는 데 보탬이 되었으면 한다는 의사를 밝혔다. 특히 고인의 누님은 보상금 전액을 보내셨다. 그런데, 19대 국회에서 여야 합의로 통과시킨 무공훈장 및 추모비 건립 촉구 결의안은 고인에 대한 무공훈장 추서와 함께 육사 교내에 김 중령 추모비나 기념비를 세울 것을 정부에 촉구하고 있다. 따라서 추모비 건립에 따로 비용이 필요한 상황은 아니다. 육사가 추모비 건립을 결정하기만 하면 된다. 유족들에게 이런 내용을 설명 드리고 누님께서 보내신 돈은 모두 돌려드렸다. 유족 몇 분이 보내신 1500만 원은 추모비가 실제로 건립될 수 있도록 하는 데 쓸 계획이다.""당시 결의안은 '반란은 처벌했지만, 반란에 맞선 사람은 제대로 기리지 않았다'는 비판을 국회 결의문 형식으로 공식화하고 있다. 결의안은 김 중령에게 훈장을 추서할 것과 고인의 모교인 육사 경내에 추모비를 건립할 것을 정부에 요구하고 있다. 2014년 국무회의를 거쳐 고인에게 보국훈장 삼일장이 추서되었지만, 추모비 건립은 지금까지도 요원한 실정이다. 그동안 여러 번 국방부에 민원을 넣었지만, 그때나 지금이나 답변은 똑같다. 육사 측은 '현재 육사에는 밴플리트 미 8군사령관, 강재구 소령, 심일 소령 3명만 동상이 건립되어 있어서, 그 대상이 아주 제한적이어야 한다'는 답변을 10년 동안 되풀이하고 있다.""정말 이해하기 힘든 이유다. 육사에 세워진 독립운동가들의 흉상은 문재인 정부 시절인 2018년 3월 1일 제막식을 열었다. 우연히 나도 마침 그날 육사에서 열린 한 세미나에 참석했는데, 그 자리에서 육사 교수 한 분으로부터 '김 중령 기념비는 학교 지휘부가 결단만 내리면 건립에 아무런 문제가 없다'는 얘기를 들었다. 이미 육사에는 안중근 장군 동상도 세워져 있다. 김 중령 동상이라고 육사에 세우지 못할 하등의 이유가 없다. 세워야겠다고 결정만 하면 건립하는데 전혀 걸림돌이 없다는 말이다. '안이한 불의의 길보다 험난한 정의의 길을 택한다'는 육사 생도 신조에 김 중령만큼 어울리는 군인이 있을까. 만약 김 중령 흉상이 육사 내에 세워져 있었다면 지난해 12.3 비상계엄 사태 때 육사 출신 사령관들이 그렇게 쉽게 불법행위에 동조할 수 있었을까 생각하면 답은 간단하다.""민원에 대한 회신에서 육사는 졸업생 중 고 김오랑 중령과 같은 전사자가 1476명 있어서 특정 인물만을 위한 동상 건립은 형평성 차원에서 문제가 있다고 주장했다. 그래서 다각적인 검토가 필요하다고 답변했다.""특전사는 부대 창설 이후 전사하거나 순직한 모든 장병의 이름을 새긴 부대 내 충혼탑에 이미 김오랑 중령의 이름도 포함되어 있기 때문에, 별도로 별도의 추모비를 세우는 것은 어렵다고 회신했다. 그러면서 기념비를 세운다면 특전사보다는 육사에 세우는 게 타당하다고 답변했다.""과거 군사반란을 일으켰던 군인들이 대부분 육사 출신이었기 때문이 아니겠나. 쿠데타 세력은 역사적·사법적 단죄를 받고 사라졌어도 상명하복의 군대 특성상 자신의 선배나 상관이었던 사람의 영향력에서 벗어나는 건 쉽지 않다. 여전히 쿠데타에 연루됐던 인사들이 육사 총동문회 등에 입김을 행사하고 있는 것으로 보인다. 19대 국회에서 결의안을 통과시킬 때도 국방위원회 위원들 중 육사 출신 대부분은 반대 입장을 고수했다. 심지어 고인의 육사 동기생이었던 국회의원도 결의안에 끝까지 반대했다.""안 장관이 취임하기 전 유승민 전 의원을 만난 걸로 안다. 19대 국회 시절 유 전 의원은 국방위원장으로, 안 장관은 국방위 야당 간사로 결의안 통과에 앞장섰던 인연이 있다. 이 자리에서 안 장관이 김 중령에게 무공훈장을 추서하는 건과 추모비 건립은 반드시 성사시키겠다고 약속했다고 한다. 그런데, 지난 9월 대정부 질문에서 민홍철 민주당 의원이 육사에 김 중령 기념물을 설치하는 문제를 질의하자 안 장관은 '육사와 협의가 필요하다. 형평성 이야기가 나오는데 앞으로 협의해 보겠다'고 답변하더라. 실망스러웠다. 안 장관이 주변에 휘둘리지 말고 부디 초심을 지켜줬으면 한다.""그런 제안을 했는데, 육군본부로부터 다양한 계층의 의견 수렴과 공감대 형성이 선행되어야 한다는 원론적 답변이 왔을 뿐 가타부타 별 반응이 없다. 또 하나 김 중령을 비롯해 반란군을 막으려다 전사했던 국방부 초병 고 정선엽 병장, 반란군 측에 동원되었다 목숨을 잃은 고 박윤관 상병까지 12.12 쿠데타로 유명을 달리한 세 군인을 기억하기 위한 기념 조형물을 세워달라고 요구했는데, 역시 답변을 받지 못했다. 아직도 갈 길이 멀다. 그 외에 김 중령이 전사한 현장인 송파구 거여동 옛 특전사터가 현재 공원으로 개발되고 있는데, 그 앞을 지나는 위례북로 1Km 구간을 '김오랑로'로 명명해 달라고 서울시와 송파구 의회를 통해 청원할 계획이다."