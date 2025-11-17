여주시, 겨울철 제설대책 본격 가동... "시민 불편 최소화"

큰사진보기 ▲경기 여주시가 다가오는 겨울철 폭설로 인한 시민 불편과 안전사고를 예방하기 위해 올해 11월 15일부터 내년 3월 15일까지를 ‘제설대책 추진 기간’으로 정하고, 전면적인 대비 체계를 마련했다고 밝혔다. ⓒ 여주시 관련사진보기

AD

경기 여주시가 다가오는 겨울철 폭설로 인한 시민 불편과 안전사고를 예방하기 위해 올해 11월 15일부터 내년 3월 15일까지를 '제설대책 추진 기간'으로 정하고, 전면적인 대비 체계를 마련했다고 밝혔다.시는 이번 제설대책 기간 동안 도로 경계를 접한 인근 시·군과의 협력 체계를 강화하고, 기상 상황에 따른 대응 매뉴얼을 재점검해 상황별 신속 대응이 가능하도록 준비를 마쳤다. 특히 상습 결빙 지역과 취약 지점을 우선 정비함으로써 제설 작업의 효율성을 높이고, 사고 위험을 사전에 차단하는 데 주력하고 있다.본격적인 제설 기간에는 공무원과 도로보수원 등 총 70여 명이 투입돼 현장 점검과 제설 작업을 지속적으로 수행할 예정이다. 이를 위해 여주시는 제설제 6900톤을 사전에 확보했으며, 15톤 덤프트럭 17대를 임차해 주요 도로와 이면도로의 원활한 제설 작업을 지원할 계획이다.제설대책의 실효성을 높이기 위한 사전 준비도 진행됐다. 지난 11월 14일 여주시청 별관 소회의실에서는 관련 부서 및 읍·면·동 담당자들이 참석한 가운데 제설대책 간담회가 열려, 지역별 제설 계획과 협조 사항을 공유했다. 이어 교동 제설야적장에서는 제설 담당자 12명을 대상으로 작업 노선과 임무에 대한 현장 교육이 실시돼, 실무 대응 능력을 강화했다.여주시 관계자는 "겨울철 시민의 안전을 최우선으로 고려해 관계 기관과의 긴밀한 공조 체계를 유지하고 있다"며 "폭설로 인한 시민 불편을 최소화하고, 안전한 통행 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.