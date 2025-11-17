하남시, 10년 공공임대 분양전환가 산정기준 개선 촉구

큰사진보기 ▲경기 하남시가 10년 공공임대아파트의 분양전환가격 산정기준 개선을 국토교통부에 공식 요청하며, 무주택 서민의 주거 안정과 내 집 마련 기회를 보장하기 위한 제도 개편의 필요성을 강하게 제기했다. ⓒ 하남시 관련사진보기

경기 하남시가 10년 공공임대아파트의 분양전환가격 산정기준 개선을 국토교통부에 공식 요청하며, 무주택 서민의 주거 안정과 내 집 마련 기회를 보장하기 위한 제도 개편의 필요성을 강하게 제기했다.이현재 하남시장은 11월 17일 시청 상황실에서 열린 기자회견을 통해 "10년 공공임대아파트의 분양전환가 산정 방식이 5년 공공임대아파트보다 현저히 불리하게 적용되고 있어, 무주택 서민들의 내 집 마련 꿈을 좌절시키고 있다"며 "국토교통부에 제도 개선을 요청했다"고 밝혔다.현재 10년 공공임대주택은 분양전환가격을 '현재 시세'에 해당하는 감정평가금액으로만 산정하도록 되어 있다. 이는 최근 몇 년간 급등한 부동산 가격이 그대로 분양가에 반영되는 구조로, 입주자에게 과도한 부담을 안긴다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.반면, 5년 공공임대주택은 '최초 건설원가'와 '현재 시세'를 산술 평균하여 분양전환가격을 산정한다. 즉, 입주자는 최초의 저렴한 건설원가 혜택을 일정 부분 반영받을 수 있어 상대적으로 부담이 덜하다.이 시장은 "공공임대주택은 국민주택기금 등 공적 자금을 투입해 서민의 주거 안정을 위해 공급된 것"이라며 "10년간 거주한 임차인이 오히려 시세 폭등으로 인해 내 집 마련은커녕 살던 집에서 쫓겨날 위기에 처하는 것은 제도의 본래 취지에 반한다"고 강조했다.하남시는 이 문제가 특히 심각하게 나타나는 지역이다. 미사강변도시, 감일지구, 위례지구 등에는 총 9개 단지, 6237세대에 달하는 10년 공공임대주택이 존재한다. 이들 단지는 분양전환 시점에 접어들면서 입주민들의 부담이 급격히 증가하고 있다.실제로 최근 감일지구의 한 단지(전용면적 84㎡ 기준)는 입주 당시 분양가가 약 2억 9458만 원이었으나, 최근 감정평가 결과 분양전환 예상가격이 약 7억 8413만 원까지 상승한 것으로 나타났다. 이는 최초 가격 대비 약 166% 증가한 수치로, 입주민들이 감당하기 어려운 수준이다.이현재 시장은 "이러한 사례는 하남시민뿐 아니라 전국의 10년 공공임대 입주자들에게도 동일하게 적용되는 문제"라며 "제도 개선 없이는 공공주택 정책에 대한 국민의 신뢰가 무너질 수 있다"고 경고했다.하남시는 국토교통부에 '공공주택특별법 시행규칙' 개정을 공식 요청하며, 10년 공공임대주택의 분양전환가격 산정 방식도 5년 임대와 동일하게 '(건설원가 + 감정평가금액) / 2'로 변경할 것을 제안했다.앞서 언급된 감일 단지의 사례에 이 방식을 적용할 경우, 최초 가격과 감정평가액의 산술 평균인 약 5억 3936만 원으로 분양전환가격이 정해져, 입주자의 부담을 2억 4000만 원 이상 줄일 수 있다는 분석이다.이 시장은 "취임 초기부터 이 문제 해결을 위해 노력해왔지만, 법령 개정이 필요한 사안이라 지방자치단체장으로서 직접 해결할 수 없어 매우 안타까웠다"며 "국토교통부는 부당한 산정 기준을 바로잡고, 무주택 서민의 주거 안정을 위한 실질적인 대책을 마련해야 한다"고 말했다.하남시는 향후 국토부와의 협의를 지속하며, 제도 개선이 이뤄질 수 있도록 중앙정부와의 공조를 강화할 계획이다.