"나이와 무관하게 예우" 용인시의회, 보훈명예수당 연령 제한 폐지

경기 용인시의회가 국가를 위해 헌신한 이들을 위한 실질적 예우 강화에 나섰다.

경기 용인시의회가 국가를 위해 헌신한 이들을 위한 실질적 예우 강화에 나섰다.장정순 의원(풍덕천1·2동, 죽전2동/더불어민주당)이 대표 발의한 '용인시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안'이 ' 14일 열린 제297회 정례회 제2차 본회의에서 최종 가결됐다.이번 조례 개정의 핵심은 보훈명예수당 지급 대상의 연령 제한 폐지다. 기존에는 65세 이상 보훈 대상자에게만 지급되던 수당을 앞으로는 연령과 관계없이 용인시에 주소를 둔 모든 대상자에게 지급할 수 있도록 했다. 이를 통해 세대 간 형평성 문제를 해소하고, 보훈 대상자 모두가 동등한 예우를 받을 수 있는 제도적 기반이 마련됐다.2026년부터는 65세 미만 대상자 2050여 명에게도 보훈명예수당이 지급될 예정이며, 시는 연간 약 24억6천만 원의 추가 예산이 소요될 것으로 추산하고 있다.조례 개정안에는 유족의 범위에 대한 조항도 명확히 정비됐다. '국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률' 제13조에 따라 선 순위 유족 1인으로 한정함으로써, 유족 간 갈등을 줄이고 행정 효율성을 높일 수 있도록 했다.또한 시장의 책무와 시민의 역할에 관한 조항도 신설됐다. 시장은 보훈 대상자의 예우 기반을 조성하는 데 적극 노력해야 하며, 시민은 희생과 공헌의 정신을 존중하고 관련 시책에 협력해야 한다는 내용을 담아, 국가유공자에 대한 사회적 인식 제고와 공동체 참여를 촉진하는 방향으로 조례가 강화됐다.장정순 의원은 "국가를 위해 헌신한 이들의 삶뿐 아니라, 그 곁을 지켜온 가족의 마음까지 존중하는 것이 진정한 예우"라며 "이번 조례 개정은 형식적 지원을 넘어 실질적이고 지속가능한 보훈 정책으로 나아가기 위한 중요한 첫걸음"이라고 강조했다.