성남시, 씽크홀·낙석 사고 논란… 민주당 "사고 반복, 구조적 문제"

큰사진보기 ▲지난 11일 오후, 성남시 수정구의 한 인도에서 발생한 씽크홀(땅 꺼짐) 사고로 한 시민이 발목과 고관절 골절 상해를 입었다. ⓒ 독자제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲16일 밤 용인서울고속도로 하산운교 인근 운중동 체육공원 산책로에서도 낙석이 발생했다. ⓒ 독자제공 관련사진보기

경기 성남시에서 잇따라 발생한 안전사고가 시민의 생명과 일상을 위협하고 있음에도 불구하고, 시와 관련 기관의 대응은 여전히 미흡하다는 비판이 거세지고 있다.김지호 더불어민주당 대변인은 지난 13일 발표한 논평을 통해 "성남시는 반복되는 안전불감증으로 시민의 안전을 방치하고 있다"라고 비판했다.지난 11일 오후, 성남시 수정구의 한 인도에서 발생한 씽크홀(땅 꺼짐) 사고로 한 시민이 발목과 고관절 골절이라는 중상을 입었다. 사고가 난 인도는 이미 위험구간으로 인식되고 있었던 것으로 보이지만, 시는 제대로 된 안내판이나 안전지지대 없이 단지 주차용 고깔만으로 위험을 표시하는 데 그쳤다.김지호 대변인은 13일 오전 직접 사고 현장을 방문해 점검했으며 "공사는 완료된 상태였지만 안전사고 예방을 위한 안내판이나 경고문 하나 설치돼 있지 않았다"며 시의 무책임한 대응을 지적했다.김 대변인은 "사고가 발생한 뒤에도 경각심 없이 임시방편적 조치에 그치는 '사후 땜질' 행정은 매우 심각하다"며 "이는 단순한 실수가 아니라 구조적 문제"라고 지적했다.16일 밤 용인서울고속도로 하산운교 인근 운중동 체육공원 산책로에서도 낙석이 발생했다. 이에 김 대변인은 "용인서울고속도로 주식회사와 성남시는 사고에 대한 안내나 설명 없이 빨간색 주차 고깔과 테이프만 설치해 임시 조치에 그쳤다"며 "시민의 생명을 위협하는 상황임에도 불구하고, 두 기관 모두 실질적인 안전 확보 조치를 취하지 않은 것"이라고 날을 세웠다.김 대변인은 "고가도로 하단에서 발생할 수 있는 낙석 위험에 대해 용인서울고속도로는 최소한의 관리 책임조차 다하지 않았고, 성남시 역시 체육공원 이용 시민의 안전을 위한 조치를 방기했다"며 "이는 공공 안전을 소홀히 한 심각한 관리 부실"이라고 비판했다.이번 두 사고는 단발적인 문제가 아니라는 지적도 나왔다. 김 대변인은 "현 성남시장 재임 기간 중에도 탄천 정자교 보행로 붕괴 사고가 발생했고, 당시에도 사전 점검과 사후 조치가 부족하다는 비판이 있었다"며 "이번 사고는 '사전 예방체계 부재 → 사고 발생 → 사후 조치 지연'이라는 구조적 문제가 반복된 사례"라고 강조했다.그는 "성남시는 더 이상 '몰랐다', '공사 중이었다'는 변명으로 책임을 회피해서는 안 된다"며 "시장이 직접 나서 사고 경위를 철저히 조사하고, 관리·감독 책임자에 대한 문책과 함께 근본적인 안전행정의 혁신을 추진해야 한다"고 강조했다.더불어민주당은 성남시와 용인서울고속도로 주식회사에 대해 ▲ 위험구간에 대한 전면적이고 체계적인 안전 점검 ▲ 사고 발생 시 신속하고 투명한 정보 공개 및 시민 안내 ▲ 구조물 보강 및 사고 예방을 위한 경고 시스템 구축 ▲ 관리 책임자에 대한 명확한 문책과 제도 개선 ▲ 시민 안전을 최우선으로 하는 행정 시스템 재정비 등을 촉구했다.성남시는 최근 수정구에서 발생한 씽크홀 사고와 관련해 "사고 당시 시민 피해가 발생함에 따라 즉시 복구 작업에 착수해 다음 날 오후까지 조치를 완료했다"며 "문제가 된 구간은 점자 블록 설치와 관련된 부분으로, 해당 구간의 보수를 마쳤고 인근 지역에 대해서도 추가 점검을 완료한 상태"라고 밝혔다.용인서울고속도로 관계자는 운중동 체육공원 인근 낙석 사고에 대해 "해당 사고는 교통사고로 인해 발생한 것으로 파악됐다"며 "성남시와 협의해 보수 일정을 조율할 계획"이라고 설명했다. 이어 "우선 안내 간판과 플라스틱 드럼을 설치하고, 이후 방호벽 교체와 점검용 간판도 추가로 설치할 예정"이라며 "현장 처리는 당사에서 진행하고, 이후 관리는 성남시가 맡게 된다"고 덧붙였다.성남시 관계자는 "지난 밤 발생한 낙석 사고에 대해 금일 오전 잔재물 처리와 안전 펜스 설치를 완료했으며, 추가적인 안전 조치를 용인서울고속도로 측에 요청한 상태"라고 밝혔다.